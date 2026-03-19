Aπεργούν σήμερα οι εργαζόμενοι στις φορολογικές και κτηματικές υπηρεσίες

Aπεργούν σήμερα οι εργαζόμενοι στις φορολογικές και κτηματικές υπηρεσίες
Σε 24ωρη πανελλαδική απεργιακή κινητοποίηση βρίσκονται οι εργαζόμενοι τις φορολογικές και κτηματικές υπηρεσίες, ενώ θα πραγματοποιήσουν συγκέντρωση στις 12 το μεσημέρι στο Υπουργείο Οικονομικών.

Σε 24ωρη πανελλαδική απεργιακή κινητοποίηση βρίσκονται οι εργαζόμενοι τις φορολογικές και κτηματικές υπηρεσίες, ενώ θα πραγματοποιήσουν συγκέντρωση στις 12 το μεσημέρι στο Υπουργείο Οικονομικών.

Όπως αναφέρει μεταξύ άλλων η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες, «Οι εφοριακοί υπάλληλοι απεργούμε γιατί και εμείς, όπως και η συντριπτική πλειοψηφία των μισθωτών του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, βλέπουμε το μισθό μας να εξανεμίζεται πριν τελειώσει ο μήνας.

Στις φορολογικές υπηρεσίες υπάρχει μεγάλη εντατικοποίηση της εργασίας, άπιαστη στοχοθεσία και συνεχής επίκληση στο λεγόμενο “διευθυντικό δικαίωμα”, ενώ η δημιουργία κεντρικοποιημένων υπηρεσιών τύπου ΚΕΦΟΔΕ, ΚΕΦΟΚ, ΕΛΚΕ κλπ σε Αττική και Θεσσαλονίκη έχει δημιουργήσει μεγάλα προβλήματα τόσο στους υπαλλήλους (π.χ. διάνυση τεράστιων αποστάσεων από και προς τον τόπο εργασίας), όσο και στους πολίτες».

Η ΑΔΕΔΥ έχει εκφράσει τη στήριξή της στην απεργία.

Καύσιμα: Τι θα συμβεί αν κλείσουν τα πρατήρια σε όλη τη χώρα

Πολεμικό vertigo - Τα μηνύματα από Λονδίνο - Οι μεταλλευτικές μπίζνες της AKTOR

Έσπασαν κάθε ρεκόρ τα ναύλα του Αλαφούζου

