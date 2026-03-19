Επιστρέφει τα κέρδη του 2026 ο χαλκός

Στο χαμηλότερο επίπεδο από τον Δεκέμβριο υποχώρησε η τιμή του χαλκού, καθώς η επιδείνωση του πολέμου στη Μέση Ανατολή έδωσε ώθηση στις τιμές ενέργειας και αύξησε τον κίνδυνο για την παγκόσμια οικονομία.

Οι ρευστοποιήσεις στο Χρηματιστήριο Μετάλλων του Λονδίνου εντάθηκαν, καθώς Ιράν και Ισραήλ άρχισαν να ανταλλάζουν χτυπήματα σε ενεργειακές εγκαταστάσεις στη Μέση Ανατολή. Το Ιράν στόχευσε τη μεγαλύτερη μονάδα υγροποιημένου φυσικού αερίου στον κόσμο, μετά το πλήγμα των Ισραηλινών στο κοίτασμα φυσικού αερίου South Pars του Ιράν.

Οι τελευταίες εχθροπραξίες ώθησαν τον Πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, να ζητήσει αποκλιμάκωση των επιθέσεων. Καθώς δεν διαφαίνεται λύση στη σύγκρουση και οι τιμές του πετρελαίου εκτινάσσονται, τα περιουσιακά στοιχεία υψηλού ρίσκου, συμπεριλαμβανομένων των βιομηχανικών εμπορευμάτων, δέχονται έντονες πιέσεις πώλησης.

Ο χαλκός, που ξεκίνησε τη χρονιά με ανοδικό momentum και έφτασε σε ιστορικό υψηλό στα τέλη Ιανουαρίου, έχει χάσει πάνω από 8% μέσα στον μήνα. Σήμερα βρέθηκε να υποχωρεί κατά 1,1%, στα 12.262 δολάρια ο τόνος.

Οι traders μετάλλων σταθμίζουν την πιθανότητα διαταραχών στην προσφορά -ιδίως στην αγορά αλουμινίου- έναντι του κινδύνου για τη μεταποιητική δραστηριότητα παγκοσμίως, σε περίπτωση που η σύγκρουση οδηγήσει σε ευρύτερη οικονομική επιβράδυνση. Η ζήτηση μετάλλων στην Κίνα ήταν ήδη υποτονική πριν από τις επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν.

Ωστόσο, η πτώση των τιμών ενδέχεται να ενισχύσει τη ζήτηση, ιδιαίτερα από Κινέζους καταναλωτές που είχαν διστάσει νωρίτερα μέσα στη χρονιά λόγω των υψηλών τιμών. Τα αποθέματα αλουμινίου και χαλκού στην Κίνα είχαν εκτοξευθεί σε επίπεδα-ρεκόρ.

Στο μεταξύ το αλουμίνιο υποχωρεί κατά 0,2% στα 3.393 δολάρια ο τόνος, αν και παραμένει αυξημένο κατά 13% από την αρχή του έτους. Ο ψευδάργυρος, το νικέλιο και ο κασσίτερος κινούνται επίσης πτωτικά. Το σιδηρομετάλλευμα σημείωσε άνοδο 0,3%, φτάνοντας τα 107,60 δολάρια ο τόνος στη Σιγκαπούρη.