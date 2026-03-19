Ο Τραμπ απειλεί να «ανατινάξει» κοίτασμα αερίου αν το Ιράν επιτεθεί ξανά σε εγκατάσταση στο Κατάρ

Ο Ντόναλντ Τραμπ διεμήνυσε χθες Τετάρτη το βράδυ (τοπική ώρα· μερικά λεπτά μετά τις 04:00 ώρα Ελλάδας) ότι θα διατάξει να καταστραφεί ολοσχερώς πελώριο ιρανικό κοίτασμα αερίου στο South Pars σε περίπτωση που το Ιράν επιτεθεί εκ νέου σε εγκατάσταση παραγωγής υγροποιημένου φυσικού αερίου (ΥΦΑ) του Κατάρ.

Ο αμερικανός πρόεδρος επιβεβαίωσε μέσω Truth Social ότι η πολεμική αεροπορία του Ισραήλ έπληξε το κοίτασμα αερίου στη Νότια Παρς, διατεινόμενος ότι οι ΗΠΑ «δεν γνώριζαν τίποτα» για τον βομβαρδισμό αυτό, ο οποίος πυροδότησε τα αντίποινα του Ιράν εναντίον της εγκατάστασης στη Ρας Λαφάν του Κατάρ.

«Δεν θα γίνουν άλλες επιθέσεις από το Ισραήλ σε αυτό το κοίτασμα στο South Pars, που είναι εξαιρετικά σημαντικό και πολύτιμο, εκτός αν το Ιράν αποφασίσει άμυαλα να επιτεθεί σε κάποιον πολύ αθώο, στην προκειμένη περίπτωση στο Κατάρ -σε αυτή την περίπτωση, οι ΗΠΑ, με ή χωρίς τη βοήθεια ή τη συναίνεση του Ισραήλ, θα ανατινάξουν μαζικά ολόκληρο το κοίτασμα αερίου στη Νότια Παρς με δύναμη που το Ιράν δεν έχει ξαναδεί ούτε γνωρίσει», διεμήνυσε.

Πύραυλος έπληξε εγκατάσταση υγροποιημένου φυσικού αερίου στο Κατάρ

Οι φωτιές οι οποίες εκδηλώθηκαν στο Κατάρ, στη μεγαλύτερη εγκατάσταση παραγωγής υγροποιημένου φυσικού αερίου (ΥΦΑ) στον κόσμο, εξαιτίας ιρανικής πυραυλικής επίθεσης κατά τη διάρκεια της νύχτας, «περιορίστηκαν πλήρως», ανακοίνωσε το υπουργείο Εσωτερικών του εμιράτου του Κόλπου. «Η πολιτική προστασία περιόρισε πλήρως όλες τις πυρκαγιές στη βιομηχανική ζώνη της Ρας Λαφάν», διαβεβαίωσε η πηγή αυτή, τονίζοντας ότι δεν υπήρξε κανένας τραυματισμός και ότι οι επιχειρήσεις κατάσβεσης και αποκατάστασης της ασφάλειας συνεχίζονται.

Η ιρανική κρατική τηλεόραση ανέφερε τις πρώτες πρωινές ώρες ότι πύραυλος έπληξε εγκατάσταση υγροποιημένου φυσικού αερίου (ΥΦΑ) στο Κατάρ, που ήδη υπέστη ζημιά χθες. «Το διυλιστήριο στη Ρας Λαφάν στο Κατάρ χτυπήθηκε από πύραυλο ξανά και καίγεται», ανέφερε το δίκτυο IRIB μέσω Telegram. Λίγο νωρίτερα, το υπουργείο Άμυνας του εμιράτου ανέφερε μέσω X ότι «βαλλιστικοί πύραυλοι που εκτοξεύτηκαν από το Ιράν (...) στοχοποίησαν την βιομηχανική πόλη Ρας Λαφάν και προκάλεσαν ζημιές».

Το Κατάρ κάνει λόγο για «ζημιές» σε εγκατάσταση ΥΦΑ εξαιτίας πληγμάτων του Ιράν με πυραύλους

Το εμιράτο του Κατάρ ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες ότι ιρανικοί πύραυλοι προκάλεσαν ζημιές στην κυριότερη εγκατάσταση υγροποιημένου φυσικού αερίου της χώρας, που χτυπήθηκε ήδη χθες.

«Το κράτος του Κατάρ έγινε στόχος βαλλιστικών πυραύλων που εκτοξεύτηκαν από το Ιράν, οι οποίοι στοχοποίησαν την βιομηχανική πόλη Ρας Λαφάν και προκάλεσαν ζημιές», ανέφερε το υπουργείο Άμυνας του εμιράτου μέσω X.

Το Ιράν απείλησε ότι θα στοχοποιούσε ενεργειακές εγκαταστάσεις σε χώρες του Κόλπου σε αντίποινα για τα αμερικανοϊσραηλινά πλήγματα εναντίον δικών του υποδομών.

Η QatarEnergy επιβεβαιώνει ότι χτυπήθηκε από πύραυλο εγκατάσταση ΥΦΑ και ξέσπασαν φωτιές

Η εταιρεία QatarEnergy έκανε γνωστό ότι εγκαταστάσεις παραγωγής υγροποιημένου φυσικού αερίου (ΥΦΑ) που της ανήκουν στη Ρας Λαφάν υπέστησαν πυραυλική επίθεση τις πρώτες πρωινές ώρες με αποτέλεσμα να ξεσπάσουν «μεγάλες πυρκαγιές» και να προκληθούν «εκτεταμένες περαιτέρω ζημιές».

«Ομάδες αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων αναπτύχθηκαν αμέσως για να περιορίσουν τις ζημιές» και «δεν έχουν αναφερθεί θύματα», ανέφερε η εταιρεία του Κατάρ μέσω X.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ