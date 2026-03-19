Πολιτική | Πολιτική - Διεθνή Νέα

Σε παύση οι ειρηνευτικές συνομιλίες για την Ουκρανία λόγω Ιράν

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Σε παύση οι ειρηνευτικές συνομιλίες για την Ουκρανία λόγω Ιράν
Οι ειρηνευτικές συνομιλίες ανάμεσα στις ΗΠΑ, τη Ρωσία και την Ουκρανία βρίσκονται σε παύση εν μέσω του πολέμου στο Ιράν, σύμφωνα με σημερινό δημοσίευμα της ρωσικής εφημερίδα Ιζβέστια.

Οι ειρηνευτικές συνομιλίες ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες, τη Ρωσία και την Ουκρανία βρίσκονται σε παύση εν μέσω του πολέμου στο Ιράν, σύμφωνα με σημερινό δημοσίευμα της ρωσικής εφημερίδα Ιζβέστια, η οποία επικαλείται ρώσους αξιωματούχους.

Η Ιζβέστια αναφέρει πως το Κρεμλίνο επιβεβαίωσε την παύση και εκτιμά ότι ο πόλεμος θα μπορούσε να ωθήσει το Κίεβο προς ένα συμβιβασμό.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε πως ο ρώσος προεδρικός απεσταλμένος Κιρίλ Ντμίτριεφ θα συνεχίσει να εργάζεται για επενδύσεις και οικονομική συνεργασία, όμως οι τριμερείς συνομιλίες βρίσκονται σε παύση.

«Ο Κιρίλ Ντμίτριεφ συνεχίζει να εργάζεται. Η τριμερής ομάδα βρίσκεται σε παύση», δήλωσε ο Πεσκόφ, σύμφωνα με την Ιζβέστια.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

tags:
Ουκρανία
Ρωσία
ΗΠΑ
Φόρτωση BOLM...
