Amazon: «Κόβει» 16.000 θέσεις εργασίας - Το πρώτο «ψαλίδι» για το 2026

Η Μπεθ Γκαλέτι, αντιπρόεδρος του τμήματος ανθρώπινου δυναμικού και τεχνολογίας, δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο περαιτέρω περικοπών θέσεων εργασίας στο μέλλον.

Στη λίστα με τις εταιρείες που προχωρούν σε περικοπές θέσεων εργασίας μπήκε -για ακόμα μια φορά- η Amazon, η οποία έχει προγραμματίσει να απολύσει περίπου 16.000 εργαζομένους της, σηματοδοτώντας τον δεύτερο γύρο μαζικών απολύσεων από τον περασμένο Οκτώβριο, όταν «ψαλίδισε» ακόμη 14.000 θέσεις.

Όπως μεταδίδει το CNBC, ο κολοσσός του ηλεκτρονικού εμπορίου ανέφερε πως οι απολύσεις αποτελούν μέρος μιας συνεχιζόμενης προσπάθειας «ενίσχυσης της οργάνωσής μας μέσω της μείωσης των ιεραρχικών επιπέδων, της αύξησης της ευθύνης και της κατάργησης της γραφειοκρατίας». Αυτό συμπίπτει με τις κινήσεις της εταιρείας για σημαντικές επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη.

Οι περικοπές έρχονται λίγους μήνες μετά από αυτές του Οκτωβρίου, όταν 14.000 εργαζόμενοι απολύθηκαν από το εταιρικό δυναμικό της Amazon. Τότε, η εταιρεία ανέφερε ότι οι περικοπές θα συνεχιστούν το 2026.

Η Μπεθ Γκαλέτι, αντιπρόεδρος του τμήματος ανθρώπινου δυναμικού και τεχνολογίας, δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο περαιτέρω περικοπών θέσεων εργασίας στο μέλλον, αλλά δήλωσε ότι η εταιρεία προσπαθεί να δημιουργήσει «έναν νέο ρυθμό» ευρέων απολύσεων κάθε λίγους μήνες.

«Αυτό δεν είναι το σχέδιό μας», έγραψε η Γκαλέτι. «Όμως, όπως πάντα, κάθε ομάδα θα συνεχίσει να αξιολογεί την ιδιοκτησία, την ταχύτητα και την ικανότητα να δημιουργεί καινοτομίες για τους πελάτες και να κάνει τις κατάλληλες προσαρμογές».

Η Amazon είχε περίπου 1,58 εκατομμύρια υπαλλήλους στο τέλος του τρίτου τριμήνου. Ο αριθμός αυτός αποτελείται κυρίως από εργαζόμενους σε αποθήκες και logistics. Οι 30.000 απολύσεις από τον Οκτώβριο αντιπροσωπεύουν περίπου το 10% του εταιρικού και τεχνολογικού προσωπικού της, το οποίο αριθμεί περίπου 350.000 άτομα.

Υπενθυμίζεται ότι χθες ανακοινώθηκε πως η United Parcel Service (UPS), ένας από τους μεγαλύτερους παίκτες στην παγκόσμια αγορά ταχυμεταφορών, «δρομολογεί» την κατάργηση έως και 30.000 θέσεων εργασίας μέσα στο 2026, στο πλαίσιο της διακοπής της συνεργασίας της με την Amazon και ενός πολυετούς σχεδίου αναδιάρθρωσης.

Επιπλέον, στο «παιχνίδι του ψαλιδίσματος» φαίνεται να μπαίνει και η Pinterest, η οποία ανακοίνωσε χθες τα σχέδιά της να απολύσει περίπου το 15% του εργατικού δυναμικού της και να μειώσει τον χώρο γραφείων, καθώς η εταιρεία υιοθετεί την τεχνητή νοημοσύνη. Η εταιρεία αναφέρει ότι οι περικοπές θα ολοκληρωθούν μέχρι το τέλος του τρίτου τριμήνου στα τέλη Σεπτεμβρίου.