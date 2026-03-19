Υπερταμείο: Διαγωνισμός 55,8 εκατ. για έργο - «ασπίδα» για Λιμενικό Σώμα - Ακτοφυλακή

Διεθνή διαγωνισμό για την «Υλοποίηση Συστήματος Διοίκησης και Ελέγχου για το Λιμενικό Σώμα - Ελληνική Ακτοφυλακή, Δημιουργία Κέντρου Επιχειρήσεων και Συναφείς Υπηρεσίες» προωθεί το Υπερταμείο για λογαριασμό του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. «Τρέχει» διαγωνισμός μέσω ΕΕΣΥΠ.

Διεθνή διαγωνισμό για την «Υλοποίηση Συστήματος Διοίκησης και Ελέγχου για το Λιμενικό Σώμα - Ελληνική Ακτοφυλακή, Δημιουργία Κέντρου Επιχειρήσεων και Συναφείς Υπηρεσίες» προωθεί το Υπερταμείο για λογαριασμό του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου, συμπεριλαμβανομένης της προαίρεσης, ανέρχεται σε 55.800.000 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). Προσφορές θα υποβληθούν έως τις 27.04.2026 και η σύμβαση έχει διάρκεια 18 μηνών.

Το έργο αποτελεί μια στρατηγική παρέμβαση ψηφιακού μετασχηματισμού για την κάλυψη των επιχειρησιακών αναγκών του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής του Υπουργείου Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής.

Ο σκοπός του είναι η δημιουργία ενός ολοκληρωμένου ψηφιακού κέντρου επιχειρήσεων που θα εξυπηρετεί τις ανάγκες διοίκησης, εποπτείας και επιχειρησιακής δράσης. Βασικός στόχος του έργου είναι η επιχειρησιακή ενοποίηση και ο ψηφιακός εκσυγχρονισμός των δομών διοίκησης και ελέγχου του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., προκειμένου να ενισχυθεί η αποτρεπτική και διαχειριστική και επιχειρησιακή ικανότητα του Σώματος έναντι υφιστάμενων και αναδυόμενων απειλών.

Τα δικαιώματα προαίρεσης περιλαμβάνουν: δικαίωμα προαίρεσης για το σύνολο του φυσικού αντικειμένου της αρχικής σύμβασης και αφορά στην επέκτασή του, διάρκειας έως δώδεκα (12) μηνών, ύψους 7.440.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, και δικαίωμα προαίρεσης ύψους 11.160.000 ευρώ (με ΦΠΑ), μετά το πέρας της «Περιόδου Εγγύησης και Συντήρησης του Έργου».

Το Έργο συγχρηματοδοτείται από το ΤΑΜΕΥ - Πρόγραμμα Ελλάδας - Μέσο Χρηματοδοτικής Στήριξης για τη Διαχείριση των Συνόρων και την Πολιτική Θεωρήσεων του Ταμείου για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση των Συνόρων 2021-2027.

Συνοπτική περιγραφή φυσικού αντικειμένου της σύμβασης

Όπως αναφέρεται, το προτεινόμενο έργο αφορά στην ανάπτυξη και εγκατάσταση ενός ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Command & Control (C2) και Επιχειρησιακής Εικόνας (Common Operational Picture - COP) για το Λιμενικό Σώμα - Ελληνική Ακτοφυλακή (Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.). Το σύστημα αυτό έχει ως στόχο την ενίσχυση της επιχειρησιακής ικανότητας του Λιμενικού για την άμεση, συντονισμένη και αποτελεσματική απόκριση σε περιστατικά που άπτονται της θαλάσσιας ασφάλειας, της φύλαξης των θαλασσίων συνόρων, της αντιμετώπισης κρίσεων, καθώς και της υποστήριξης καθημερινών αποστολών επιτήρησης, διάσωσης και ελέγχου.

Η αρχιτεκτονική του συστήματος προβλέπει τη διασύνδεση όλων των Επιχειρησιακών Κέντρων, Περιφερειακών Διοικήσεων και Λιμενικών Αρχών, καθώς και των διαθέσιμων πλωτών και χερσαίων μέσων του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., μέσα από ένα ενιαίο δίκτυο συλλογής, ανάλυσης και διάχυσης πληροφοριών. Η υλοποίηση του έργου προϋποθέτει την εγκατάσταση εξειδικευμένων υποσυστημάτων, τα οποία θα υποστηρίζουν λειτουργίες συλλογής δεδομένων σε πραγματικό χρόνο, επεξεργασίας και ενοποίησης πληροφορίας από ετερογενείς πηγές, γεωγραφικής απεικόνισης (GIS), διαχείρισης περιστατικών και επιχειρησιακού σχεδιασμού.

Το σύστημα θα έχει τη δυνατότητα να συνθέτει δεδομένα από αισθητήρες, συστήματα ραντάρ, αυτόματους πομποδέκτες AIS, κάμερες επιτήρησης, UAVs, καθώς και δεδομένα από τρίτους φορείς ή διεθνή συστήματα (όπως Frontex ή EMSA), παρέχοντας μια συνεκτική, ενιαία και επικαιροποιημένη επιχειρησιακή εικόνα στο σύνολο των εμπλεκόμενων χρηστών. Η πληροφορία αυτή θα είναι προσβάσιμη μέσω ασφαλών διασυνδέσεων τόσο από τις σταθερές εγκαταστάσεις, όσο και από κινητές μονάδες και φορητές συσκευές.

Κεντρικό ρόλο στο νέο σύστημα κατέχει η δυνατότητα υποστήριξης αποφάσεων μέσα από προηγμένες λειτουργίες ανάλυσης και επεξεργασίας επιχειρησιακών δεδομένων, που βασίζονται σε εργαλεία επιχειρησιακής ευφυΐας (BI & Analytics). Ειδικές εφαρμογές για ταχεία αποστολή εντολών, καταγραφή ενεργειών και αξιολόγηση κινδύνου, προσφέρουν στους επιτελείς ένα ολοκληρωμένο περιβάλλον διοίκησης, όπου μπορούν να λαμβάνουν κρίσιμες αποφάσεις υπό πίεση χρόνου, με ακρίβεια και τεκμηρίωση.

Το έργο περιλαμβάνει επίσης την προμήθεια του απαραίτητου υλικοτεχνικού εξοπλισμού για την υποστήριξη των λειτουργιών του συστήματος, την αναβάθμιση των Επιχειρησιακών Κέντρων , την εγκατάσταση υποδομών δεδομένων (data center), καθώς και την εκπαίδευση του προσωπικού σε όλες τις φάσεις λειτουργίας. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ασφάλεια των πληροφοριών και στην αδιάλειπτη διαθεσιμότητα του συστήματος, με πρόβλεψη για Disaster Recovery Plan (DRP) και Business Continuity Plan (BCP).

Το Πληροφοριακό Σύστημα θα αναπτυχθεί σύμφωνα με διεθνή πρότυπα και τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ολοκληρωμένη διαχείριση των συνόρων, αξιοποιώντας και τα υφιστάμενα χρηματοδοτικά εργαλεία της ΕΕ. Η αρχιτεκτονική του είναι επεκτάσιμη, ώστε να μπορεί να ενσωματώνει νέες τεχνολογίες και συστήματα στο μέλλον.

Η παρούσα σύμβαση δεν μπορεί να χωριστεί σε τμήματα, για λόγους συμβατότητας, διαλειτουργικότητας και ενιαίας υποστήριξης όλων των επιμέρους τμημάτων της. Η μη διαίρεση της σύμβασης σε τμήματα αιτιολογείται από τη φύση και την αρχιτεκτονική του έργου, το οποίο συνιστά ενιαίο και αλληλεξαρτώμενο πληροφοριακό και τεχνολογικό σύστημα. Το αντικείμενο περιλαμβάνει ολοκληρωμένη προμήθεια, εγκατάσταση, ανάπτυξη, παραμετροποίηση και θέση σε παραγωγική λειτουργία διαλειτουργικών υποσυστημάτων, τα οποία λειτουργούν σε κοινή υποδομή και ενιαία αρχιτεκτονική (εξοπλισμός, λογισμικό, εφαρμογές, δίκτυα, υποδομές διαθεσιμότητας). Η τεχνική τους σύζευξη είναι ουσιώδης και η λειτουργία του ενός εξαρτάται από την ορθή ενσωμάτωση των υπολοίπων.

Ενδεχόμενη διαίρεση σε τμήματα θα δημιουργούσε αυξημένο τεχνικό και λειτουργικό κίνδυνο ως προς τη συμβατότητα, τη διαλειτουργικότητα, την ασφάλεια και την ενιαία ευθύνη λειτουργίας του συστήματος, ενώ θα καθιστούσε δυσχερή τον καταλογισμό ευθύνης σε περίπτωση αστοχίας ή απόκλισης από τις προδιαγραφές. Επιπλέον, η ύπαρξη πολλαπλών αναδόχων σε κρίσιμες υποδομές διοίκησης και ελέγχου θα επιβάρυνε τον συντονισμό και θα αύξανε το κόστος διαχείρισης και ολοκλήρωσης.

Ο βασικός στόχος

Πιο συγκεκριμένα, το έργο στοχεύει:

Στην παροχή ενός ενιαίου εργαλείου κοινής επιχειρησιακής εικόνας για όλα τα επίπεδα διοίκησης, από το στρατηγικό έως το τακτικό.

Στη βελτίωση της διαλειτουργικότητας με άλλες εθνικές και ευρωπαϊκές υπηρεσίες (όπως FRONTEX, EMSA, ΕΛ.ΑΣ, Π.Σ., Πολιτική Προστασία, ΓΕΕΘΑ κ.α.).

Στην επιτάχυνση του χρόνου απόκρισης σε κρίσιμα περιστατικά, μέσω συλλογής, ταχείας αξιολόγησης και διάχυσης πληροφοριών.

Στη βελτιστοποίηση της χρήσης των διαθέσιμων μέσων (πλοία, UAVs, περιπολικά), υποδομώνκαι ανθρώπινων πόρων.

Στην καταγραφή, αποτύπωση και αποτίμηση των επιχειρησιακών ενεργειών.

Στην αναβάθμιση των Ψηφιακών δεξιοτήτων του προσωπικού μέσω εκπαίδευσης και συστηματικής υποστήριξης.

Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην διακήρυξη, τα αναμενόμενα οφέλη περιλαμβάνουν την αύξηση της επιχειρησιακής αποτελεσματικότητας, την ενίσχυση της ασφάλειας στα θαλάσσια σύνορα, την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση παράνομης διασυνοριακής δραστηριότητας (π.χ. διακίνηση ανθρώπων, ναρκωτικών), τη διασφάλιση της προστασίας της ανθρώπινης ζωής και την ταχύτερη και αποτελεσματική συνεργασία με διακρατικούς εταίρους, μέσω ανταλλαγής πληροφοριών και επιχειρησιακών δράσεων σε συνθήκες κρίσεων ή φυσικών καταστροφών.

Η υλοποίηση του συστήματος Command & Control και Επιχειρησιακής Εικόνας προσφέρει στο Λιμενικό Σώμα - Ελληνική Ακτοφυλακή ένα ποιοτικό άλμα στις δυνατότητες σχεδιασμού και εκτέλεσης αποστολών. Η κεντροποιημένη επιχειρησιακή εικόνα και η δυνατότητα διαρκούς παρακολούθησης της κατάστασης σε πραγματικό χρόνο ενισχύει τη διαρκή επίγνωση και τη στρατηγική ευελιξία. Η άμεση σύνθεση πληροφορίας, η αυτόματη ανάλυση και η προσαρμοστική λήψη αποφάσεων καθιστούν το νέο σύστημα κρίσιμο πολλαπλασιαστή ισχύος για το Σώμα. Η ενσωμάτωση προηγμένων τεχνολογιών ανάλυσης και επεξεργασίας δεδομένων καθιστά τον επιχειρησιακό σχεδιασμό πιο τεκμηριωμένο, πιο ταχύ και πιο επιχειρησιακά αποδοτικό.

Παράλληλα, το έργο προσδίδει διαλειτουργικότητα, ομοιογένεια και τεχνολογική υπεροχή, ενισχύοντας τη θέση του Λιμενικού στο διακρατικό και ευρωπαϊκό πλαίσιο συνεργασίας για την ασφάλεια των θαλασσίων συνόρων.

Τέλος, το σύστημα ενδυναμώνει τον ρόλο του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ως βασικού εθνικού πυλώνα ασφάλειας και διάσωσης στο θαλάσσιο περιβάλλον, προσδίδοντας επιχειρησιακή αυτονομία και ψηφιακή ωριμότητα σε ένα από τα πιο κρίσιμα σημεία της εθνικής άμυνας και ασφάλειας.