Σε χαμηλό 4ετίας το δολάριο ενώ ο Τραμπ ισχυρίζεται ότι «τα πάει πολύ καλά»

Στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων τεσσάρων ετών έπεσε η τιμή του δολαρίου την Τρίτη, την ίδια στιγμή που ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ισχυρίστηκε σε ομιλία του στην Αϊόβα πως «τα πάει πολύ καλά».

Σύμφωνα με το MarketWatch, ο δείκτης ICE US Dollar Index έπεσε στα 95,86 δολάρια την Τρίτη, σημειώνοντας πτώση 1,18 δολαρίων ή 1,2%, αγγίζοντας το χαμηλότερο επίπεδό του από τις 17 Φεβρουαρίου 2022, σύμφωνα με τα στοιχεία της Dow Jones Market Data.

Ως ημερήσια ποσοστιαία πτώση, πρόκειται για τη χειρότερη ημέρα από τις 10 Απριλίου 2025, όταν ο δείκτης του δολαρίου έπεσε 2% καθώς οι αγορές ταράχτηκαν μετά την ανακοίνωση των δασμών του Τραμπ την «Ημέρα της Απελευθέρωσης». Σήμερα, Τετάρτη, ο δείκτης ενισχύεται ελαφρώς κατά 0,26% στα 96,47 δολάρια.

Κατά τη διάρκεια ομιλίας του στην Αϊόβα, η οποία πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο μιας σειράς επισκέψεων του Αμερικανού προέδρου με στόχο την ενίσχυση της υποστήριξης προς τους Ρεπουμπλικάνους για τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου, ο Τραμπ ρωτήθηκε αν θεωρούσε ότι το δολάριο έχει υποτιμηθεί υπερβολικά. «Όχι, νομίζω ότι τα πάει υπέροχα», απάντησε. «Εννοώ, η αξία του δολαρίου. Κοιτάξτε τις επιχειρήσεις που κάνουμε. Όχι, το δολάριο τα πάει πολύ καλά».

Ο Τραμπ είχε προηγουμένως «διαφημίσει» τα οφέλη ενός πιο αδύναμου δολαρίου, λέγοντας ότι μπορεί να μειώσει το κόστος των αμερικανικών εξαγωγών, διευκολύνοντας τις αμερικανικές επιχειρήσεις να ανταγωνιστούν σε παγκόσμιο επίπεδο και να ενισχύσουν την οικονομία. Ωστόσο, όταν ρωτήθηκε την Τρίτη αν θέλει ένα ακόμα πιο αδύναμο δολάριο, απάντησε: «Όχι, θέλω να βρει το δικό του επίπεδο, που είναι το δίκαιο».

Το δολάριο έχει υποχωρήσει από την ώρα που επέστρεψε ο Τραμπ στον Λευκό Οίκο, καθώς η περίοδος -μέχρι ώρας- από την ανάληψη των «ηνίων» της προεδρίας του έχει σημαδευτεί από συχνές απειλές για την ολοένα πιο «επιθετική» επιβολή δασμών, εντάσεις στις διεθνείς σχέσεις των ΗΠΑ και εσωτερικές διαμάχες, που τώρα εκτυλίσσονται στη Μινεσότα.

Το δολάριο έχει παράλληλα αποδυναμωθεί καθώς οι αποδόσεις των ιαπωνικών ομολόγων αυξάνονται λόγω ανησυχιών για τις δημοσιονομικές προοπτικές της χώρας.