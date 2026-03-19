Ολυμπιακή Ζυθοποιία: Δεύτερος «παίκτης» στην αγορά με επενδύσεις 30 εκατ. και έμφαση στο non-alcohol

Τι αποκάλυψε στους εκπροσώπους του Τύπου ο νέος επικεφαλής της εταιρείας, Marcin Burdach.

Στο δίπολο επέκταση χαρτοφυλακίου και ενίσχυση της παρουσίας στο κανάλι του HORECA ποντάρει για το 2026 η Ολυμπιακή Ζυθοποιία, υψώνοντας άμυνες σε ένα περιβάλλον πιέσεων, καθώς η αγορά μπύρας παραμένει υποτονική.

Το 2025 δεν ήταν μια εύκολη χρονιά για την αγορά μπύρας, η οποία υποχώρησε κατά 6% περίπου, με τις πιέσεις στο κανάλι HORECA να είναι ακόμη μεγαλύτερες. Ο υψηλός πληθωρισμός, η μείωση του διαθέσιμου εισοδήματος και η χαμηλή καταναλωτική εμπιστοσύνη επηρέασαν σημαντικά τη συμπεριφορά των καταναλωτών. Όπως αποκάλυψε στους εκπροσώπους του Τύπου ο Διευθύνων Σύμβουλος της Ολυμπιακής Ζυθοποιίας, Marcin Burdach, στο πλαίσιο δημοσιογραφικής συνάντησης που πραγματοποιήθηκε στο ζυθοποιείο της εταιρείας στη Ριτσώνα Ευβοίας, τόσο οι Έλληνες όσο και οι τουρίστες περιόρισαν τις εξόδους τους, εστιάζοντας σε πιο οικονομικές επιλογές και στην κατανάλωση εντός σπιτιού. Το αποτέλεσμα ήταν η αισθητή κάμψη στο κανάλι HORECA, ενώ τα σούπερ μάρκετ κινήθηκαν ελαφρώς ανοδικά.

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, η Ολυμπιακή Ζυθοποιία κατόρθωσε όχι μόνο να διατηρήσει τη θέση της ως ισχυρός δεύτερος «παίκτης» στην αγορά αλλά και να την ενισχύσει, επιδεικνύοντας αυξημένες αντοχές.

Επενδύσεις ύψους 30 εκατ. ευρώ

Στο επίκεντρο της αναπτυξιακής στρατηγικής της εταιρείας βρίσκεται ένα φιλόδοξο επενδυτικό πρόγραμμα ύψους 30 εκατ. ευρώ για την περίοδο 2024–2026, με περισσότερα από 10 εκατ. ευρώ να έχουν ήδη υλοποιηθεί εντός του 2025. Οι επενδύσεις επικεντρώνονται στον εκσυγχρονισμό των παραγωγικών εγκαταστάσεων, συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης ρομποτικών συστημάτων, στη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας, στη συνολική ενίσχυση της παρουσίας στο κανάλι της καφεστίασης, καθώς και στην ανάπτυξη νέων προϊόντων και κατηγοριών που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες καταναλωτικές τάσεις.

Τα προϊόντα

Σε αυτό το πλαίσιο, η εταιρεία δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στην κατηγορία των προϊόντων χωρίς ή με χαμηλή περιεκτικότητα αλκοόλ, η οποία τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς αναπτύσσεται ταχύτερα από την ευρύτερη κατηγορία μπύρας, καθώς και στην ανάπτυξη των premium προϊόντων. Η δε κατηγορία των non-alcohol προϊόντων εμφανίζει έντονη ανάπτυξη, με τη ΦΙΞ Άνευ και άλλες προτάσεις να κινούνται αντίθετα από τη συνολική αγορά, καταγράφοντας διψήφιους ρυθμούς ανόδου.

Την ίδια στιγμή, η Kaiser συνεχίζει την ανοδική της πορεία, συμπληρώνοντας 50 χρόνια το 2026, ενώ η Νήσος καταγράφει ισχυρή διψήφια ανάπτυξη σε όγκο. Η εταιρεία σχεδιάζει, επίσης, την παρουσίαση νέων προϊόντων εντός του 2026 και του 2027, ενισχύοντας περαιτέρω την παρουσία της σε νέες κατηγορίες.

Οι εξαγωγές

Οι εξαγωγές αποτελούν ισχυρό πυλώνα ανάπτυξης της εταιρείας, αντιστοιχώντας περίπου στο 20% της παραγωγής, ενώ στόχος είναι η περαιτέρω ενίσχυσή τους. Σήμερα, η Ολυμπιακή Ζυθοποιία έχει εξαγωγική δραστηριότητα σε 39 χώρες του πλανήτη.

Σύμφωνα με τον διευθυντής του εργοστασίου στη Ριτσώνα, Κώστα Στάικο, η εταιρεία διαθέτει δύο μονάδες παραγωγής –στη Ριτσώνα και τη Σίνδο– με συνολική δυναμικότητα 2,2 εκατ. εκατόλιτρα ετησίως, ενώ η παραγωγική λειτουργία περιλαμβάνει γραμμές υψηλής ταχύτητας που φτάνουν έως και 20.000 φιάλες και 28.000 κουτιά ανά ώρα. Το δίκτυο της εταιρείας περιλαμβάνει 800 συνεργάτες στο χονδρεμπόριο και περίπου 36.000 σημεία πώλησης πανελλαδικά.

Το στοίχημα του 2026

Για το 2026, η διοίκηση εμφανίζεται συγκρατημένα αισιόδοξη. Παρά τις αβεβαιότητες που σχετίζονται με τις γεωπολιτικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και τους κινδύνους για αυξημένα κόστη μεταφορών, ο Marcin Burdach εκτιμά ότι θα υπάρξει σταδιακή βελτίωση της αγοράς εφέτος.

Στόχος είναι η ανάπτυξη περίπου 5% σε όγκο και αξία, περαιτέρω ενίσχυση του μεριδίου αγοράς και ισχυρότερη παρουσία στις κατηγορίες premium και non-alcohol.