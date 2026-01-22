Wall Street: Χτίζει momentum ανακούφισης λόγω Γροιλανδίας - Έξτρα ώθηση από τα μάκρο

Διάθεση να διευρύνουν τα σημαντικά κέρδη που σημείωσαν χθες δείχνουν οι δείκτες στην Wall Street και την Πέμπτη, μετά την ανακούφιση που προκάλεσε η υποχώρηση του Ντόναλντ Τραμπ για την επιβολή δασμών στις ευρωπαϊκές χώρες.

Διάθεση να διευρύνουν τα σημαντικά κέρδη που σημείωσαν χθες δείχνουν οι δείκτες στην Wall Street και την Πέμπτη, μετά την ανακούφιση που προκάλεσε η υποχώρηση του Ντόναλντ Τραμπ για την επιβολή δασμών στις ευρωπαϊκές χώρες που δεν συμφωνούσαν με τα σχέδιά του να «πατήσει πόδι» στην Γροιλανδία, ενώ την ίδια ώρα οι επενδυτές αισθάνονται ακόμα πιο άνετα μετά την αναθεωρημένη μέτρηση για την ανάπτυξη στις ΗΠΑ.

Συγκεκριμένα, ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones διαπραγματεύεται 263 μονάδες υψηλότερα, ή 0,54 στις 49.340 μονάδες, ο S&P 500 σημειώνει άνοδο 0,35% στις 6.899 μονάδες και ο Nasdaq Composite ενισχύεται 0,55% στις 23.353 μονάδες.

Οι μέσοι όροι των μεγάλων αμερικανικών μετοχών σημείωσαν ράλι την Τετάρτη, αφού ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε ότι δεν θα επιβάλλει πλέον τους νέους δασμούς στην Ευρώπη, οι οποίοι επρόκειτο να ξεκινήσουν την 1η Φεβρουαρίου, και ανακοίνωσε την επίτευξη ενός «πλαισίου» συμφωνίας για τη Γροιλανδία.

Ο Τραμπ, ο οποίος πιέζει αδιάκοπα για τον έλεγχο της Γροιλανδίας από τις ΗΠΑ τις τελευταίες εβδομάδες, δήλωσε την Τετάρτη στο Truth Social ότι αυτός και ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, «έχουν διαμορφώσει το πλαίσιο μιας μελλοντικής συμφωνίας σε σχέση με τη Γροιλανδία». Ο πρόεδρος δήλωσε αργότερα στο CNBC ότι «έχουμε μια ιδέα για μια συμφωνία» με το νησί της Αρκτικής.

To deal φέρεται πως περιλαμβάνει πρόσβαση σε ορυκτά και αντιπυραυλική άμυνα ενώ ως αποτέλεσμα της διαπραγμάτευσης, οι ΗΠΑ δεν θα προχωρήσουν τελικά στην επιβολή δασμών σε 8 ευρωπαϊκές χώρες. Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε στο CNBC ότι οι ΗΠΑ και οι χώρες από τη Γηραιά Ήπειρο θα συνεργαστούν στην ανάπτυξη της αντιπυραυλικής ασπίδας «Χρυσός Θόλος» και στην εξόρυξη ορυκτών στη Γροιλανδία. «Οι Ευρωπαίοι σύμμαχοί μας συμμετάσχουν στον “Χρυσό Θόλο” και θα συμμετάσχουν στα δικαιώματα εξόρυξης ορυκτών, όπως κι εμείς», υπογράμμισε. Ερωτηθείς για το χρονικό διάστημα που θα διαρκέσει αυτή η συμφωνία, ο πρόεδρος των ΗΠΑ απάντησε: «Για πάντα». «Θεωρώ πως είναι μια πολύ καλή συμφωνία για τις ΗΠΑ, αλλά και για εκείνους», συνέχισε. «Είναι λίγο περίπλοκη, αλλά θα την εξηγήσουμε στην πορεία», τόνισε.

Χθες οι μετοχές είχαν ήδη ξεκινήσει να σημειώνουν άνοδο όταν ο Τραμπ δήλωσε νωρίτερα σε ομιλία του στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός της Ελβετίας ότι δεν θα χρησιμοποιήσει βία για να αποκτήσει τη Γροιλανδία. Ο S&P 500 έκλεισε την ημέρα με άνοδο σχεδόν 1,2%, ενώ ο Dow σημείωσε άνοδο σχεδόν 589 μονάδων, ή 1,2%. Ο Nasdaq Composite σημείωσε άνοδο σχεδόν 1,2%. Ο δείκτης Russell 2000 των μετοχών μικρής κεφαλαιοποίησης κέρδισε περίπου 2% και σημείωσε κλείσιμο ρεκόρ.

«Η κρίση της Γροιλανδίας φαίνεται να εκτονώνεται και να αντιστρέφει την πρόσφατη ρευστοποίηση, αν και λεπτομέρειες σχετικά με το «πλαίσιο συμφωνίας» εξακολουθούν να υπάρχουν», δήλωσε ο Έρικ Τιλ, επικεφαλής επενδύσεων της Comerica Wealth Management.

Την ίδια ώρα, η αγορά παίρνει ώθηση από την είδηση πως η οικονομία των ΗΠΑ αναπτύχθηκε με ελαφρώς ταχύτερο ρυθμό στο τρίτο τρίμηνο από ό,τι είχε αρχικά εκτιμηθεί, υποστηριζόμενη από τις ισχυρότερες εξαγωγές και τη μικρότερη αρνητική επίδραση στα αποθέματα.

Συγκεκριμένα, το ΑΕΠ αυξήθηκε με αναθεωρημένο ετήσιο ρυθμό 4,4%, τον ταχύτερο των τελευταίων δύο ετών, σύμφωνα με στοιχεία του Γραφείου Οικονομικής Ανάλυσης που δημοσιεύθηκαν την Πέμπτη.

Η έκθεση για το ΑΕΠ έδειξε ότι ο προτιμώμενος δείκτης πληθωρισμού της Fed - ο δείκτης τιμών προσωπικών καταναλωτικών δαπανών (PCE), εξαιρουμένων των τροφίμων και της ενέργειας - αυξήθηκε κατά 2,9% χωρίς αναθεώρηση στο τρίτο τρίμηνο.

Οι καταναλωτικές δαπάνες - η κύρια κινητήρια δύναμη ανάπτυξης της οικονομίας - αυξήθηκαν με ετήσιο ρυθμό 3,5% το τελευταίο τρίμηνο.