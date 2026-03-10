Reuters: Έως και 150 Αμερικανοί στρατιώτες έχουν τραυματιστεί στον πόλεμο με το Ιράν

Ο αριθμός αυτός δεν είχε προηγουμένως αναφερθεί και είναι κατά πολύ υψηλότερος σε σύγκριση με τον απολογισμό που επισήμως έχει ανακοινώσει το Πεντάγωνο των 8 σοβαρά τραυματισμένων Αμερικανών στρατιωτικών.

Έως και 150 Αμερικανοί στρατιώτες έχουν τραυματιστεί μέχρι στιγμής στον πόλεμο με το Ιράν, είπαν σήμερα αποκλειστικά στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters δύο πρόσωπα με γνώση του θέματος.

Ο αριθμός αυτός δεν είχε προηγουμένως αναφερθεί και είναι κατά πολύ υψηλότερος σε σύγκριση με τον απολογισμό που επισήμως έχει ανακοινώσει το Πεντάγωνο των 8 σοβαρά τραυματισμένων Αμερικανών στρατιωτικών. Το Πεντάγωνο δεν έχει προς το παρόν σχολιάσει σχετικά.

Στο μεταξύ, ο πρέσβης του Ισραήλ στη Γαλλία, Τζόσουα Ζάρκα, δήλωσε στον γαλλικό τηλεοπτικό σταθμό BFM ότι ο νέος Ιρανός Ανώτατος Ηγέτης Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, θα πρέπει να αλλάξει «θεμελιωδώς» την κατεύθυνση του καθεστώτος, αλλοιώς «θα βρεθεί και αυτός στη λίστα εκείνων που πρέπει να εξαλειφθούν».

Ο Τζόσουα Ζάρκα δήλωσε επίσης ότι ο πόλεμος θα μπορούσε να διαρκέσει «μερικές εβδομάδες». «Στην αρχή αυτού του πολέμου, εκτιμήσαμε τη διάρκειά του σε μερικές εβδομάδες. Αυτό δεν έχει αλλάξει», δήλωσε.

Ισραήλ: Η διεύθυνση κυβερνοασφάλειας δηλώνει ότι κάμερες ασφαλείας παραβιάστηκαν από τους Ιρανούς

Η ισραηλινή διεύθυνση της κυβερνοασφάλειας δήλωσε ότι εντόπισε «ηλεκτρονική πειρατεία στις κάμερες ασφαλείας για σκοπούς κατασκοπείας» από ιρανικές ομάδες, καλώντας τους πολίτες να εντείνουν την επαγρύπνησή τους.

Από την έναρξη της ισραηλινοαμερικανικής επίθεσης κατά του Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου, «η μονάδα κυβερνοάμυνας εντόπισε δεκάδες ιρανικές ηλεκτρονικές πειρατείες σε κάμερες ασφαλείας για σκοπούς κατασκοπείας», αναφέρει ανάρτηση της Cyber Israel στην πλατφόρμα Χ.

«Η μονάδα ενεργεί για να προειδοποιεί εκατοντάδες ιδιοκτήτες καμερών και καλεί τους πολίτες να αλλάζουν τους κωδικούς πρόσβασής τους και να επικαιροποιούν τα λογισμικά τους ώστε να αποτρέψουν οποιονδήποτε κίνδυνο ασφαλείας, τόσο εθνικό όσο και προσωπικό», προστίθεται στο κείμενο που δόθηκε τη Δευτέρα στη δημοσιότητα.

Το θέμα των κυβερνοεπιθέσεων μεταξύ του Ιράν και του Ισραήλ επανέρχεται συχνά στην επικαιρότητα.

Τον Δεκέμβριο του 2025, ο Ισραηλινός πρώην πρωθυπουργός Ναφτάλι Μπένετ, υποψήφιος για τη διαδοχή του Μπενιαμίν Νετανιάχου στις προσεχείς εκλογές, είχε ανακοινώσει ότι έπεσε θύμα κυβερνοεπίθεσης που στόχευε τον λογαριασμό του στο Telegram, αφότου χάκερ είχαν δηλώσει ότι παραβίασαν το τηλέφωνό του.

Αρχεία αλληλογραφίας, βίντεο και φωτογραφίες που αποδίδονται στο τηλέφωνο του Μπένετ είχαν δημοσιευτεί σε έναν ιστότοπο χάκερ με το ψευδωνυμο "Handala" (ένας χαρακτήρας σύμβολο του παλαιστινιακού λαού) και σε έναν λογαριασμό στην πλατφόρμα Χ που συνδέεται με αυτόν.

Οι χάκερ που συνδέονταν με το Ιράν κλιμάκωσαν τις επιθέσεις τους στην περιοχή από την έναρξη των επιθέσεων κατά της χώρας αυτής, δήλωσαν ειδικοί στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Η ισραηλινή εταιρία ειδική στην κυβερνοασφάλεια Check Point δήλωσε σε μια έκθεση ότι παρατήρησε από τις 28 Φεβρουαρίου χάκερ να έχουν πρόσβαση σε συνδεδεμένες κάμερες παρακολούθησης, οι οποίες χρησιμοποιούνται πολύ αλλά συχνά δεν είναι καλά ασφαλισμένες.

Οι εικόνες αυτές πιθανόν χρησιμοποιήθηκαν για να αποτιμηθούν οι ζημιές που προκλήθηκαν από τις ιρανικές επιθέσεις ή «για τη συλλογή των απαραίτητων πληροφοριών" για «τις συνήθειες (των προσώπων που στοχοποιούνται) ή των σημείων που θα πληγούν», εκτίμησε ο Γκιλ Μέσινγκ, υπεύθυνος των κυβερνοπληροφοριών στην Check Point όταν ρωτήθηκε από το Γαλλικό Πρακτορείο.

Οι χάκερ «ανήκουν στον στρατό τους» και «υποστηρίζονται σε μεγάλο βαθμό από το κράτος», κυρίως το Σώμα των Φρουρών της Επανάστασης και το υπουργείο Πληροφοριών και Ασφάλειας, δήλωσε.

Την περασμένη εβδομάδα, η εφημερίδα Financial Times έγραψε ότι το Ισραήλ παραβίαζε επί χρόνια τα συστήματα σχεδόν όλων των καμερών παρακολούθησης οδικής κυκλοφορίας της Τεχεράνης και ότι αυτό βοήθησε στην επιχείρηση κατά την οποία σκοτώθηκε ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν Αλί Χαμενεΐ, στις 28 Φεβρουαρίου στην ιρανική πρωτεύουσα.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ