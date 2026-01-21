Τραμπ: Έχουμε «πλαίσιο συμφωνίας» για τη Γροιλανδία - Δεν θα επιβάλω δασμούς στους Ευρωπαίους

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Τετάρτη ότι μαζί με τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, έχουν «διαμορφώσει το πλαίσιο μιας μελλοντικής συμφωνίας σε ό,τι αφορά τη Γροιλανδία».

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, διαμόρφωσαν το πλαίσιο μιας μελλοντικής συμφωνίας σε ό,τι αφορά τη Γροιλανδία.

Ο Τραμπ ανέφερε ότι, ως αποτέλεσμα αυτής της διαπραγμάτευσης, δεν θα προχωρήσει τελικά στην επιβολή τιμωρητικών δασμών σε σειρά ευρωπαϊκών χωρών, οι οποίοι επρόκειτο να τεθούν σε ισχύ την 1η Φεβρουαρίου.

Στην ανάρτησή του ο Αμερικανός Πρόεδρος γράφει:

«Με βάση μια ιδιαίτερα παραγωγική συνάντηση που είχα με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, διαμορφώσαμε το πλαίσιο μιας μελλοντικής συμφωνίας που αφορά τη Γροιλανδία και, στην πραγματικότητα, ολόκληρη την Αρκτική περιοχή. Η λύση αυτή, εφόσον ολοκληρωθεί, θα είναι εξαιρετικά ωφέλιμη για τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, καθώς και για όλα τα κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ.

Στο πλαίσιο αυτής της συνεννόησης, δεν θα προχωρήσω στην επιβολή των δασμών που επρόκειτο να τεθούν σε ισχύ την 1η Φεβρουαρίου. Παράλληλα, συνεχίζονται πρόσθετες συζητήσεις σχετικά με το 'Golden Dome', σε ό,τι αφορά τη Γροιλανδία. Περισσότερες πληροφορίες θα δοθούν καθώς οι συνομιλίες προχωρούν.

Την ευθύνη των διαπραγματεύσεων θα έχουν ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς, ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ο ειδικός απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ, καθώς και άλλα πρόσωπα, εφόσον χρειαστεί, οι οποίοι θα αναφέρονται απευθείας σε εμένα.

Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας στο ζήτημα αυτό».