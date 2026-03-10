Ένα σούπερ-τάνκερ πέρασε από το Ορμούζ μεταφέροντας ιρανικό πετρέλαιο στην Κίνα

Ένα σούπερ-τάνκερ που μεταφέρει δύο εκατομμύρια βαρέλια ιρανικού πετρελαίου διέπλευσε τη Δευτέρα τα Στενά του Oρμούζ.

Ένα σούπερ-τάνκερ που μεταφέρει δύο εκατομμύρια βαρέλια ιρανικού πετρελαίου διέπλευσε τη Δευτέρα τα Στενά του Oρμούζ. Πρόκειται για το πέμπτο, τουλάχιστον, δεξαμενόπλοιο που περνά από αυτή τη θαλάσσια δίοδο, με προορισμό την Ασία, από τις 28 Φεβρουαρίου, σύμφωνα με στοιχεία από ιστοτόπους εντοπισμού και παρακολούθησης εμπορικών πλοίων.

Η ανάλυση των Lloyd’s List Intelligence και Kpler δείχνει ότι το πλοίο Cuma, με σημαία Γουιάνας, στο οποίο έχουν επιβάλει κυρώσεις οι ΗΠΑ, πέρασε από το Χορμούζ στις 9 Μαρτίου και ως προορισμός του αναφέρεται η Κίνα.

Το Ιράν έχει επίσης στείλει φορτία αερίου και προϊόντων πετρελαίου μέσω του Χορμούζ αφού ξεκίνησαν τα ισραηλινοαμερικανικά πλήγματα στο έδαφός του. Τουλάχιστον 11 εκατομμύρια βαρέλια αργού, εκτός από το σημερινό φορτίο, έχουν εξαχθεί από τη μέρα εκείνη, σύμφωνα με εκτιμήσεις.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ