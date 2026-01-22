ΗΠΑ: Στο αναθεωρημένο 4,4% η ανάπτυξη - Ο ταχύτερος ρυθμός της τελευταίας διετίας

Mε ελαφρώς ταχύτερο ρυθμό αναπτύχθηκε η οικονομία των ΗΠΑ στο τρίτο τρίμηνο από ό,τι είχε αρχικά εκτιμηθεί,

Mε ελαφρώς ταχύτερο ρυθμό αναπτύχθηκε η οικονομία των ΗΠΑ στο τρίτο τρίμηνο από ό,τι είχε αρχικά εκτιμηθεί, υποστηριζόμενη από τις ισχυρότερες εξαγωγές και τη μικρότερη αρνητική επίδραση στα αποθέματα.

Συγκεκριμένα, το ΑΕΠ αυξήθηκε με αναθεωρημένο ετήσιο ρυθμό 4,4%, τον ταχύτερο των τελευταίων δύο ετών, σύμφωνα με στοιχεία του Γραφείου Οικονομικής Ανάλυσης που δημοσιεύθηκαν την Πέμπτη.

Η έκθεση έδειξε ένα από τα ισχυρότερα διαδοχικά τρίμηνα ανάπτυξης από το 2021, όταν η οικονομία ανέκαμπτε ακόμη από την πανδημία. Οι εταιρείες μείωσαν τον ρυθμό των εισαγωγών αγαθών μετά από τις σπασμωδικές κινήσεις στις αρχές του έτους για να ξεπεράσουν τους σαρωτικούς δασμούς του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Οι καταναλωτικές και επιχειρηματικές δαπάνες έχουν επίσης διατηρηθεί σε καλό επίπεδο παρά τις ασταθείς εμπορικές πολιτικές.

Ξεχωριστά στοιχεία που δημοσιεύθηκαν την Πέμπτη έδειξαν ότι οι αρχικές αιτήσεις για επιδόματα ανεργίας στις ΗΠΑ παρέμειναν χαμηλά.

Η έκθεση για το ΑΕΠ έδειξε ότι ο προτιμώμενος δείκτης πληθωρισμού της κεντρικής τράπεζας - ο δείκτης τιμών προσωπικών καταναλωτικών δαπανών, εξαιρουμένων των τροφίμων και της ενέργειας - αυξήθηκε κατά 2,9% χωρίς αναθεώρηση στο τρίτο τρίμηνο.

Οι καταναλωτικές δαπάνες - η κύρια κινητήρια δύναμη ανάπτυξης της οικονομίας - αυξήθηκαν με ετήσιο ρυθμό 3,5% το τελευταίο τρίμηνο. Αυτό αντανακλά τον ταχύτερο ρυθμό δαπανών για υπηρεσίες σε τρία χρόνια, ενώ οι δαπάνες για αγαθά επιταχύνθηκαν επίσης από το προηγούμενο τρίμηνο.

Οι επιχειρηματικές επενδύσεις αυξήθηκαν με ρυθμό 3,2%, λόγω των συνεχιζόμενων δαπανών για εξοπλισμό υπολογιστών. Οι επενδύσεις σε κέντρα δεδομένων, τα οποία στεγάζουν την υποδομή για τεχνητή νοημοσύνη, ανέβηκαν σε νέο ρεκόρ.