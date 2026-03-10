Rebound 2% στις ευρωαγορές

Σημαντική άνοδο σημείωσαν σήμερα τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, με τους traders να παρακολουθούν τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή αλλά και τις -ακόμη- αυξημένες τιμές πετρελαίου.

Η χθεσινή δήλωση του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ πως «ο πόλεμος με το Ιράν έχει σχεδόν ολοκληρωθεί», έριξε εντυπωσιακά τις τιμές του πετρελαίου και έστρωσε ουσιαστικά το δρόμο για να ανοίξουν την Τρίτη οι ευρωαγορές με εντυπωσιακή άνοδο, σε μία προσπάθεια αν μη τι άλλο σταθεροποίησης της κατάστασης που έχει διαμορφωθεί από την κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή. Ο

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 ενισχύθηκε 1,8% στις 606 μονάδες, με όλες τις αγορές και κλάδους καταγράφουν κέρδη.

Στους επιμέρους δείκτες, ο γερμανικός DAX σημείωσε κέρδη 2,76% στις 24.059 μονάδες, ο βρετανικός FTSE 100 κέρδισε 1,27% στις 10.438 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC 40 έκλεισε στο +2,11% και τις 8.093 μονάδες. Στην Ιταλία ο FTSE MIB ενισχύθηκε 2,83% στις 45.422 μονάδες, ενώ κατά 3,54% σκαρφάλωσε ο ισπανικός IBEX 35 στις 17.536 μονάδες.

Το rebound τερματίζει ένα τριήμερο σερί απωλειών για τον περιφερειακό δείκτη Stoxx 600, ο οποίος υποχώρησε σχεδόν 6% την περασμένη εβδομάδα, καθώς το παγκόσμιο κλίμα κλονίστηκε από τον πόλεμο ΗΠΑ-Ιράν.

Χθες η Wall Street έκανε ντεμαράζ στο τέλος για να κλείσει με θετικά πρόσημα μόλις έγινε γνωστή η δήλωση Τραμπ, η οποία έριξε κατακόρυφα τις τιμές των καυσίμων, αν και εξακολουθούν να διατηρούνται σε υψηλά επίπεδα. Ο Αμερικανός Πρόεδρος ωστόσο δεν παρέλειψε να συνεχίσεις την επιθετική ρητορική, τονίζοντας πως σκέφτεται την περίπτωση να καταλάβει το ζωτικό πέρασμα πετρελαίου, το Στενό του Ορμούζ, τονίζοντας ότι το Ιράν θα πληγεί περισσότερο αν κάνει οτιδήποτε για να σταματήσει τις ροές πετρελαίου μέσω του στρατηγικού θαλάσσιου περάσματος.

Εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν δήλωσε στο CNBC τη Δευτέρα ότι τα πετρελαιοφόρα που διέρχονται από το Στενό του Ορμούζ «πρέπει να είναι πολύ προσεκτικά».

Στα εταιρικά νέα, ο γερμανικός γίγαντας αυτοκινήτων Volkswagen ανακοίνωσε ότι τα έσοδα από τις πωλήσεις του για το οικονομικό έτος 2025 σημείωσαν ετήσια συρρίκνωση 1%, φτάνοντας τα 322 δισ. ευρώ, ενώ τα κέρδη προ φόρων μειώθηκαν κατά 45% στα 9,3 δισ. ευρώ και τα λειτουργικά κέρδη μειώθηκαν περίπου στο μισό στα 8,9 δισ. ευρώ. Αυτές οι επιδόσεις οδηγούν την εταιρεία στην περικοπή 50.000 θέσεων εργασίας στη Γερμανία έως το 2030. «Συνολικά, περίπου 50.000 θέσεις εργασίας αναμένεται να περικοπούν έως το 2030 σε ολόκληρο τον Όμιλο Volkswagen στη Γερμανία», υπογράμμισε ο Διευθύνων Σύμβουλος της VW, Όλιβερ Μπλούμε, σε επιστολή προς τους μετόχους στην ετήσια έκθεση της γερμανικής αυτοκινητοβιομηχανίας. Για το 2026 η Volkswager προβλέπει αύξηση εσόδων από πωλήσεις μεταξύ 0% και 3% και τον αριθμό των παραδόσεων σε πελάτες να είναι «στο ίδιο επίπεδο με το προηγούμενο έτος». «Η πρόβλεψη βασίζεται στην υπόθεση ότι η τρέχουσα δασμολογική κατάσταση στο διεθνές εμπόριο θα συνεχιστεί», προσθέτει η έκθεση. Επίσης, αναμένει περιθώρια κέρδους μεταξύ 4 και 5,5% - ενδεχομένως χαμηλότερα ακόμη από το 4,6% που πέτυχε φέτος και μια τεράστια «τρύπα» 5,1 δισ. ευρώ για το έτος, αφού η Porsche υποβάθμισε τον μεσοπρόθεσμο στόχο κερδών της.

Επίσης, η ελβετική σοκολατοποιία Lindt ανακοίνωσε πωλήσεις για το σύνολο του έτους ύψους 5,9 δισ. ευρώ την Τρίτη, μία αύξηση 12,4% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Τα λειτουργικά κέρδη αναφέρθηκαν σε υψηλότερο από το αναμενόμενο ποσό των 971 εκατ. ευρώ, με την Lindt να επαινεί την πρόοδό της παρά το «δύσκολο περιβάλλον της αγοράς» που περιελάμβανε ασταθείς τιμές κακάο, γεωπολιτικές εντάσεις και δασμούς της κυβέρνησης Τραμπ.