Axios: Οι ΗΠΑ ζήτησαν από το Ισραήλ να σταματήσει τις επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές του Ιράν

Η διοίκηση Τραμπ επικαλέστηκε τρεις λόγους, μεταξύ αυτών τον στόχο να συνεργαστεί με τον πετρελαϊκό τομέα του Ιράν μετά τον πόλεμο, σύμφωνα με το δημοσίευμα.

Οι ΗΠΑ ζήτησαν από το Ισραήλ να σταματήσει τα πλήγματα εναντίον ενεργειακών υποδομών του Ιράν, έγραψε σήμερα το Axios, επικαλούμενο τρεις πηγές με γνώση του θέματος.

Η Ουάσιγκτον έστειλε το μήνυμα σε ανώτερο πολιτικό επίπεδο και στον αρχηγό του επιτελείου των IDF Εγιάλ Ζαμίρ, έγραψε το Axios, επικαλούμενο έναν Ισραηλινό αξιωματούχο.

Διαβάστε ακόμα - Πόλεμος στο Ιράν: Οι προειδοποιήσεις που αγνόησε ο Τραμπ και τα μαθήματα από το Ιράκ

Η διοίκηση Τραμπ επικαλέστηκε τρεις λόγους, μεταξύ αυτών τον στόχο να συνεργαστεί με τον πετρελαϊκό τομέα του Ιράν μετά τον πόλεμο, σύμφωνα με το δημοσίευμα.

Άλλοι λόγοι περιλαμβάνουν έναν φόβο ότι τέτοια πλήγματα θα βλάψουν τον ιρανικό λαό και θα πυροδοτήσουν μαζικές επιθέσεις αντιποίνων από το Ιράν εναντίον ενεργειακών υποδομών σε κράτη του Κόλπου, γράφει το Axios.

Ο Λευκός Οίκος, το Στέιτ Ντιπάρτμεντ και η ισραηλινή πρεσβεία στην Ουάσιγκτον δεν έχουν προς το παρόν ανταποκριθεί σε αιτήματα να σχολιάσουν.

ΗΠΑ: «Η τιμή της βενζίνης θα πέσει όταν επιτευχθούν πλήρως οι στόχοι του Αμερικανού προέδρου στο Ιράν»

Οι Αμερικανοί θα δουν την τιμή της βενζίνης να «πέφτει ραγδαία» μόλις επιτευχθούν «πλήρως» οι στόχοι εθνικής ασφάλειας του αμερικανικού στρατού στο Ιράν, δήλωσε απόψε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Κάρολαϊν Λέβιτ.

«Μείνετε ήσυχοι, η πρόσφατη αύξηση στις τιμές του πετρελαίου και του αερίου είναι προσωρινή και αυτή η επιχείρηση θα οδηγήσει σε χαμηλότερες τιμές για τη βενζίνη, μακροπρόθεσμα», υποστήριξε.

Η εκπρόσωπος είπε ότι οι επιχειρήσεις θα τερματιστούν όταν ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ καθορίσει ότι επιτεύχθηκαν οι στόχοι και το Ιράν παραδοθεί άνευ όρων. Ο Τραμπ είναι αισιόδοξος ότι οι στόχοι «θα επιτευχθούν γρήγορα», πρόσθεσε.

«Προχωράμε προς τα εμπρός, οι στόχοι είναι οι ίδιοι», σημείωσε, ενώ νωρίτερα δήλωσε ότι ο αμερικανικός στρατός επιχειρεί να καταστρέψει τις υποδομές παραγωγής πυραύλων.

Αναφερόμενη στην κατάσταση στις αγορές, η Λέβιτ είπε ότι πρόεδρος και οι σύμβουλοί του σε θέματα ενέργειας «την παρακολουθούν στενά», μιλούν με ηγετικά στελέχη του τομέα και ο στρατός καταρτίζει «πρόσθετες σχέδια», ακολουθώντας την οδηγία του Τραμπ να παραμείνει ανοιχτό το Χορμούζ για τη ναυσιπλοΐα.

Η εκπρόσωπος διέψευσε εξάλλου ότι σκάφη του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ συνόδευσαν δεξαμενόπλοια που διέπλευσαν τα Στενά του Χορμούζ. Η Λέβιτ απαντούσε σε δημοσιογράφο που την ρώτησε για ποιον λόγο ο υπουργός Ενέργειας διέγραψε μια ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ όπου υποστήριζε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις «συνόδευσαν επιτυχώς» ένα τάνκερ για να διασφαλίσουν ότι το πετρέλαιο θα συνεχίσει να ρέει στις παγκόσμιες αγορές.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ