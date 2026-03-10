Κέρδη σχεδόν 2% για τον χρυσό

Άνοδο σχεδόν 2% σημείωσε η τιμή του χρυσού την Τρίτη, βρίσκοντας στήριξη τόσο στο ασθενέστερο δολάριο όσο και στη μειωμένη ανησυχία για τον πληθωρισμό, καθώς οι τιμές του πετρελαίου υποχώρησαν μετά από ενδείξεις ότι η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή θα μπορούσε να λήξει σύντομα.

Άνοδο σχεδόν 2% σημείωσε η τιμή του χρυσού την Τρίτη, βρίσκοντας στήριξη τόσο στο ασθενέστερο δολάριο όσο και στη μειωμένη ανησυχία για τον πληθωρισμό, καθώς οι τιμές του πετρελαίου υποχώρησαν μετά από ενδείξεις ότι η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή θα μπορούσε να λήξει σύντομα.

Συγκεκριμένα, η τιμή spot του χρυσού ενισχύθηκε κατά 1,9% στα 5.231,79 δολάρια ανά ουγγιά, ενώ τα futures Απριλίου στις ΗΠΑ έκλεισαν 2,7% υψηλότερα, στα 5.242,10 δολάρια. Η πτώση του δολαρίου στήριξε την τιμή του χρυσού, καθώς καθιστά το πολύτιμο μέταλλο πιο προσιτό για κατόχους άλλων νομισμάτων.

Οι τιμές του πετρελαίου πήραν την κατιούσα την Τρίτη, μετά το ράλι που τις ώθησε σε υψηλό τριετίας, καθώς ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ προέβλεψε ότι ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή μπορεί σύντομα να τελειώσει, περιορίζοντας τις ανησυχίες για παρατεταμένες διακοπές στην προσφορά πετρελαίου. Παρά ταύτα, στο έδαφος δεν υπήρχαν ενδείξεις αποκλιμάκωσης, με κατοίκους της Τεχεράνης να περιγράφουν στους δημοσιογράφους του Reuters τις αμερικανο-ισραηλινές επιδρομές ως τις πιο σφοδρές μέχρι στιγμής.

Σύμφωνα με τον Bart Melek, επικεφαλής στρατηγικής εμπορευμάτων στην TD Securities, η μείωση των τιμών του πετρελαίου από επίπεδα άνω των 100 δολαρίων εξακολουθεί να είναι πληθωριστική και επομένως υποστηρίζει τον χρυσό, ενώ δεν περιορίζει πλέον σοβαρά την ικανότητα της Fed να μειώσει τα επιτόκια, δίνοντας στους επενδυτές μεγαλύτερη ασφάλεια για την επανενεργοποίηση της στρατηγικής προστασίας έναντι υποτίμησης.

Παρά το γεγονός ότι ο χρυσός θεωρείται ασπίδα έναντι του πληθωρισμού, χάνει μέρος της ελκυστικότητάς του όταν τα επιτόκια αυξάνονται, καθώς δεν αποφέρει τόκους. Οι επενδυτές αναμένουν επίσης τα δεδομένα για τον Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (CPI) και τα δεδομένα για τις Προσωπικές Καταναλωτικές Δαπάνες (PCE) που θα δημοσιευτούν αργότερα αυτή την εβδομάδα. Η Federal Reserve αναμένεται να διατηρήσει τα επιτόκια σταθερά στη συνεδρίαση της 17-18 Μαρτίου.

Στο μεταξύ, ο χρυσός στο Ντουμπάι διαπραγματεύεται με έκπτωση σε σχέση με το Λονδίνο, καθώς οι περιορισμοί στις μεταφορές λόγω της σύγκρουσης κρατούν περισσότερο μέταλλο στην τοπική αγορά, ενώ η ζήτηση παραμένει χαμηλή.

Άλλα πολύτιμα μέταλλα:

Ασήμι (spot): +2,7% στα 89,39 δολάρια

Πλατίνα (spot): +2,2% στα 2.229,15 δολάρια

Παλλάδιο: -0,9% στα 1.675,50 δολάρια