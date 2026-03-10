Wall Street: Ήπια πτώση για S&P 500 και Dow – Μεταβλητότητα λόγω Μέσης Ανατολής και πετρελαίου

Ήπια πτώση σημείωσε ο S&P 500, σε μια συνεδρίαση που παρουσίασε μεταβλητότητα, καθώς οι τιμές του πετρελαίου υποχώρησαν και οι traders κράτησαν στραμμένη την προσοχή τους στον πόλεμο του Ιράν.

Ήπια πτώση σημείωσε ο S&P 500, σε μια συνεδρίαση που παρουσίασε μεταβλητότητα, καθώς οι τιμές του πετρελαίου υποχώρησαν και οι traders κράτησαν στραμμένη την προσοχή τους στον πόλεμο του Ιράν. Ο ευρύτερος δείκτης έκλεισε στο -0,21% και τις 6.781 μονάδες. Ο Dow Jones σημείωσε οριακή πτώση 34 μονάδων, κλείνοντας στις 47.706 μονάδες. Στη διάρκεια της συνεδρίασης ο δείκτης βρέθηκε να χάνει έως 296 μονάδες. Ο Nasdaq έκλεισε οριακά ανοδικά, στις 22.697 μονάδες.

Χθες, ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου από το γκολφ κλαμπ του στο Μαϊάμι ότι «είμαστε επικεντρωμένοι στη διατήρηση της ροής ενέργειας και πετρελαίου στον κόσμο», ενώ μάλιστα υπαινίχθηκε πρόωρο τέλος του πολέμου, κάτι που έδωσε βαθιά ανάσα και ώθηση στην αγορά την τελευταία ώρα για να κλείσει στα πράσινα. Από την άλλη, οι επενδυτές προσπαθούν να διακρίνουν προς τα που τελικά οδεύει η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, αφού ο «υπουργός Πολέμου» των ΗΠΑ Πιτ Χέγκσεθ δηλώνει ότι η σημερινή ημέρα θα είναι «η πιο έντονη των επιθέσεων» μέχρι στιγμής.

Οι υπουργοί Ενέργειας από την Ομάδα των Επτά χωρών - συγκεκριμένα ο Καναδάς, η Γαλλία, η Γερμανία, η Ιταλία, η Ιαπωνία, το Ηνωμένο Βασίλειο και οι ΗΠΑ - θα συναντηθούν σήμερα διαδικτυακά για να συζητήσουν μια πιθανή απελευθέρωση στρατηγικών αποθεμάτων πετρελαίου, μία ημέρα αφού οι υπουργών Οικονομικών της G7 συζήτησαν την κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Σε δήλωσή του, ο Εκτελεστικός Διευθυντής του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας, Fatih Birol δήλωσε ότι η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή «δημιουργεί σημαντικούς και αυξανόμενους κινδύνους για την αγορά», αλλά τόνισε ότι συζητήθηκαν διάφορες επιλογές, συμπεριλαμβανομένης της απελευθέρωσης των αποθεμάτων.

Ο Αμίν Νάσερ, Διευθύνων Σύμβουλος του σαουδαραβικού πετρελαϊκού γίγαντα Aramco, δήλωσε σε τηλεδιάσκεψη για τα κέρδη την Τρίτη ότι ο πόλεμος στο Ιράν θα έχει «καταστροφικές συνέπειες για την παγκόσμια αγορά πετρελαίου».

Σε σημείωμά του την Τρίτη το πρωί, ο Paul Gooden, επικεφαλής παγκόσμιων φυσικών πόρων στην Ninety One, δήλωσε ότι οι τιμές του πετρελαίου θα μπορούσαν να εκτοξευθούν πάνω από τα 120 δολάρια το βαρέλι εάν η αναστάτωση στην αγορά παραταθεί.

«Οι τιμές του πετρελαίου θα μπορούσαν να εκτοξευθούν περαιτέρω μέχρι οι υψηλότερες τιμές να αρχίσουν να περιορίζουν τη ζήτηση», είπε. «Σε αυτό το σημείο, οι καταναλωτές και οι επιχειρήσεις αλλάζουν συμπεριφορά: οδηγούν λιγότερο, πετούν λιγότερο ή στρέφονται σε εναλλακτικές πηγές ενέργειας. Αυτή η διαδικασία «καταστροφής της ζήτησης» ιστορικά έχει λειτουργήσει ως φυσικό ανώτατο όριο για παρατεταμένες αυξήσεις τιμών».