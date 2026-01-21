Τραμπ στο Νταβός: Άμεσες διαπραγματεύσεις για Γροιλανδία - «Δεν θα κάνω χρήση βίας»

Διευκρίνισε ότι «μόνο οι ΗΠΑ μπορούν να προστατεύσουν αυτή την τεράστια έκταση γης να την αναπτύξουν και να την βελτιώσουν, ώστε να είναι ωφέλιμη».

Με αιχμές προς την Ευρώπη ξεκίνησε η ομιλία του Ντόναλντ Τραμπ στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ του Νταβός αναφέροντας χαρακτηριστικά πως «δεν πηγαίνει προς την σωστή κατεύθυνση».

«Αγαπώ την Ευρώπη και θέλω να τη βλέπω να τα πηγαίνει καλά, αλλά δεν οδεύει προς τη σωστή κατεύθυνση», τόνισε.

Αφότου επαίνεσε την πορεία της αμερικανικής οικονομίας αναφέροντας πως «οι ΗΠΑ βρίσκονται εν μέσω της ταχύτερης και πιο δραματικής οικονομικής ανάκαμψης στην ιστορία», άσκησε κριτική στην Ευρώπη λέγοντας πως «ορισμένα μέρη είναι στη πραγματικότητα μη αναγνωρίσιμα πλέον».

Μάλιστα, ως υπεύθυνους υπέδειξε την ανεξέλεγκτη μαζική μετανάστευση και τις ατελείωτες εισαγωγές από το εξωτερικό που είχαν κατά τον ίδιο αρνητικό αντίκτυπο στην ανάπτυξή της.

Στρεφόμενος στο θέμα της Γροιλανδίας, το οποίο έχει απασχολήσει ιδιαιτέρως τις τελευταίες ημέρες, διευκρίνισε ότι «μόνο οι ΗΠΑ μπορούν να προστατεύσουν αυτή την τεράστια έκταση γης να την αναπτύξουν και να την βελτιώσουν, ώστε να είναι ωφέλιμη». Επιπλέον, συμπλήρωσε πως για αυτό το λόγο ζητά άμεσες διαπραγματεύσεις, προκειμένου να συζητηθεί εκ νέου η απόκτηση της Γροιλανδίας από τις ΗΠΑ.

«Το μόνο που ζητάμε είναι να αποκτήσουμε τη Γροιλανδία, τα δικαιώματα, τους τίτλους, και την ιδιοκτησία της», είπε ο Τραμπ. Επιπλέον, απέρριψε μία στρατιωτική επέμβαση επισημαίνοντας πως «δεν θα χρησιμοποιήσει βία» ωστόσο πρόσθεσε πως αν το έκανε «οι ΗΠΑ θα ήταν ειλικρινά ασταμάτητες». Επανέλαβε ότι ο λόγος που επιδιώκει τη Γροιλανδία δεν είναι τα σπάνια ορυκτά της αλλά το γεγονός ότι την «χρειάζεται για να επιτύχει στόχους εθνικής ασφαλείας».

Ο Τραμπ ανέφερε ότι οι ΗΠΑ «έσωσαν τη Γροιλανδία και την επέστρεψαν στη Δανία μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο» και κατηγόρησε τη Δανία για «αχαριστία», υποστηρίζοντας ότι η Γροιλανδία παραμένει «ανοχύρωτη σε μια καίρια στρατηγική τοποθεσία».

«Κάθε σύμμαχος του ΝΑΤΟ έχει την υποχρέωση να είναι σε θέση να υπερασπιστεί το έδαφός του. Και το γεγονός είναι ότι κανένα έθνος ή ομάδα εθνών δεν είναι ικανό να υπερασπιστεί τη Γροιλανδία εκτός από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Είμαστε μια μεγάλη δύναμη, πολύ μεγαλύτερη από ό,τι αντιλαμβάνονται οι άνθρωποι», δήλωσε.

Επιπλέον, επιτέθηκε κατά του ΝΑΤΟ, λέγοντας πως οι ΗΠΑ δεν έχουν ζητήσει ποτέ τίποτα από αυτό «και το μόνο που θέλουν «είναι ένα κομμάτι πάγου για προστασία το οποίο δεν τους δίνεται». Όπως δήλωσε «Μπορείτε να πείτε ναι και θα το εκτιμήσουμε ή μπορείτε να πείτε όχι και θα το θυμόμαστε».

Στο ζήτημα του πολέμου στην Ουκρανία, ο Τραμπ δήλωσε ότι εναπόκειται στο ΝΑΤΟ και στην Ευρώπη «να ασχοληθεί με την Ουκρανία» και όχι στις ΗΠΑ.

«Τι κερδίζουν οι ΗΠΑ από όλη αυτή τη δουλειά, όλα αυτά τα χρήματα, εκτός από θάνατο, καταστροφή και κολοσσιαία χρηματικά ποσά που πηγαίνουν σε ανθρώπους που δεν τους αρέσει αυτό που κάνουμε; Δεν τους αρέσει αυτό που κάνουμε - μιλάω για το ΝΑΤΟ, μιλάω για την Ευρώπη. Εναπόκειται σε αυτούς να αντιμετωπίσουν την Ουκρανία, όχι σε εμάς. Οι ΗΠΑ είναι πολύ μακριά. Ένας μεγάλος, όμορφος ωκεανός μας χωρίζει. Δεν έχουμε καμία σχέση με αυτό», δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

Ο Τραμπ, ωστόσο, τόνισε ότι θα συναντηθεί με τον Ουκρανό ομόλογό του, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, αργότερα την Τετάρτη στο Νταβός.

Στη συνέχεια, ο Τραμπ στράφηκε και κατά του Καναδά, ισχυριζόμενος ότι «υπάρχει χάρη στις ΗΠΑ». «Ο Καναδάς λαμβάνει πολλά δωρεάν πράγματα εκ μέρους μας, παρεμπιπτόντως. Θα έπρεπε επομένως να είναι ευγνώμων, αλλά δεν είναι. Είδα τον πρωθυπουργό σας (σ.σ. του Καναδά) χθες. Δεν ήταν πολύ ευγνώμων. Οι Καναδοί θα έπρεπε να είναι ευγνώμονες» επέμεινε ο Τραμπ.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ διαβεβαίωσε ότι θα κατασκευάσει τον «Χρυσό Θόλο», το αντιπυραυλικό, αμυντικό σύστημά του, το οποίο, όπως είπε «θα υπερασπίζεται τον Καναδά».

Υπενθυμίζεται ότι και ο Τραμπ δηλώνει ότι θέλει να μετατρέψει τον Καναδά στην η 51η Πολιτεία των ΗΠΑ.

Ο Ντόναλντ Τραμπ έφτασε περίπου στις 15:00 ώρα Ελλάδας στο Νταβός, μετά από καθυστέρηση λόγω προβλήματος που παρουσίασε το πρώτο αεροσκάφος το οποίο θα τον μετέφερε στην Ελβετία.

Περίπου στις 14:00 το προεδρικό αεροσκάφος προσγειώθηκε στη Ζυρίχη από όπου ο Αμερικανός πρόεδρος μετέβη με ελικόπτερο στο Νταβός.

Το πρώτο αεροπλάνο του Αμερικανού προέδρου αναγκάστηκε να επιστρέψει στην αεροπορική βάση Άντριους, κοντά στην Ουάσινγκτον, λόγω τεχνικού προβλήματος. Τελικά ο Τραμπ αναχώρησε για την Ελβετία δυόμισι ώρες αργότερα με άλλο αεροπλάνο.

Φωτογραφία: @associatedpressσ