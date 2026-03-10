Βουλγαρία: Οι αρχές βεβαιώνουν ότι έχουν επαρκή αποθέματα καυσίμων

Η μηνιαία αναφορά στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή δείχνει ότι η Βουλγαρία έχει επί του παρόντος επάρκεια εφοδιασμού με καύσιμα για 85 ημέρες, από τις 90 που απαιτούνται.

Η Βουλγαρία έχει επαρκή αποθέματα καυσίμων, όλα κατάλληλα για χρήση, και η κυβέρνηση έχει μηχανισμούς για να δράσει εάν χρειαστεί, δήλωσε σήμερα ο Άσεν Άσενοφ, πρόεδρος της δημόσιας υπηρεσίας κρατικών αποθεμάτων και αποθεμάτων σε περίοδο πολέμου, μιλώντας στους βουλευτές κατά τη διάρκεια κοινοβουλευτικής ακρόασης.

Στην ακρόαση παρευρέθηκαν επίσης ο υφυπουργός Οικονομικών Στάνιμιρ Μιχαήλοφ, ο οποίος αντικατέστησε τον υπουργό Οικονομικών Γκεόργκι Κλισούρσκι, ο διευθυντής της Τελωνειακής Υπηρεσίας Γκεόργκι Ντίμοφ και ο ειδικός εμπορικός διευθυντής της Lukoil Neftohim Burgas, Ρούμεν Σπέτσοφ. Η συνεδρίαση επικεντρώθηκε στην ετοιμότητα της χώρας να διασφαλίσει επαρκή εφοδιασμό με καύσιμα για τον πληθυσμό και τη βιομηχανία εν μέσω εντάσεων που προκλήθηκαν από τον αποκλεισμό του Στενού του Ορμούζ από το Ιράν ως απάντηση στις ενέργειες των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Η ακρόαση άρχισε από τον βουλευτή Γιορντάν Τσόνεφ της κοινοβουλευτικής ομάδας MRF - Νέα Αρχή, μαζί με άλλα μέλη.

Η μηνιαία αναφορά μας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή δείχνει ότι η Βουλγαρία έχει επί του παρόντος επάρκεια εφοδιασμού με καύσιμα για 85 ημέρες, από τις 90 που απαιτούνται", δήλωσε ο Άσενοφ. "Όσον αφορά τον όγκο, ανέρχεται σε 1,7 εκατομμύρια τόνους, από τους οποίους περίπου 780.141 τόνοι φυλάσσονται στη χώρα και περίπου 222.220 τόνοι αποθηκεύονται σε άλλα κράτη μέλη της ΕΕ".

Οι επιθεωρήσεις μέχρι τώρα επιβεβαιώνουν την ποσότητα και την ποιότητα των καυσίμων που είναι αποθηκευμένα στη Βουλγαρία, όπως και τη διαθεσιμότητα των αποθεμάτων που διατηρούνται σε άλλες χώρες της ΕΕ από αντίστοιχες κρατικές δομές.

Ο Άσενοφ πρόσθεσε ότι εάν απελευθερωθούν τα εγχώρια αποθέματα θα μπορούσαν να φτάσουν στην αγορά μέσα σε 5 έως 15 εργάσιμες ημέρες, ενώ οι προμήθειες από το εξωτερικό θα μπορούσαν να διαρκέσουν 15 έως 45 ημέρες. Σημείωσε ότι οι συναντήσεις με τις ενώσεις του κλάδου έχουν επιλύσει τα υφιστάμενα θέματα, διασφαλίζοντας ότι οποιεσδήποτε απαραίτητες παρεμβάσεις μπορούν να εφαρμοστούν χωρίς σημαντικές δυσκολίες.

Ο Άσενοφ έκανε τη δήλωση αυτή μεσούσης της συγκυρίας της αύξησης των τιμών του αργού πετρελαίου και του αποκλεισμού βασικών οδών ναυσιπλοΐας για στρατηγικές πρώτες ύλες, που έχουν ωθήσει τις κυβερνήσεις ανά τον κόσμο να εφαρμόσουν ή να εξετάσουν μέτρα για την προστασία των καταναλωτών και των οικονομιών τους από τις αυξήσεις των τιμών ή τις πιθανές ελλείψεις αργού πετρελαίου για επεξεργασία. Στο πλαίσιο αυτό, διαπραγματεύσεις της G7 είναι σε εξέλιξη για την αποδέσμευση αποθεμάτων πετρελαίου σε απάντηση στις πιέσεις στην αγορά ενέργειας που συνδέονται με τη σύγκρουση στο Ιράν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ