Ο πρόεδρος Τραμπ αξιώνει από το Ιράν την αποναρκοθέτηση του Στενού του Χορμούζ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ κάλεσε σήμερα το Ιράν να απομακρύνει τυχόν νάρκες που ενδεχομένως να έχει τοποθετήσει στα Στενά του Ορμούζ, προειδοποιώντας την Τεχεράνη πως αν δεν το κάνει, θα βρεθεί αντιμέτωπη με πρωτοφανείς στρατιωτικές συνέπειες.

«Εάν το Ιράν έχει τοποθετήσει νάρκες στο Στενό του Χορμούζ – και δεν έχουμε αναφορές ότι το έκαναν – θέλουμε να τις απομακρύνουν ΑΜΕΣΩΣ», υπογραμμίζει ο Τραμπ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social. «Εάν για οποιονδήποτε λόγο τοποθετήθηκαν νάρκες, και δεν απομακρυνθούν άμεσα, οι στρατιωτικές συνέπειες για το Ιράν θα είναι σε πρωτόγνωρο επίπεδο. Αντιθέτως, εάν αφαιρέσουν όσες ενδεχομένως να έχουν τοποθετηθεί, θα είναι ένα τεράστιο βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση», συμπλήρωσε.

Η Τεχεράνη καλεί τον ΟΗΕ να «καταδικάσει ρητά την επιθετικότητα» του Ισραήλ και των ΗΠΑ

Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί κάλεσε σήμερα τον ΟΗΕ να "καταδικάσει ρητά την επιθετικότητα" του Ισραήλ και των ΗΠΑ, μετέδωσαν τα ειδησεογραφικά πρακτορεία Tasnim και Mehr.

Κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής συνομιλίας με τον γενικό γραμματέα του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες, ο Αραγτσί "υπογράμμισε τις έντονες προσδοκίες της κυβέρνησης και του λαού του Ιράν" από τον διεθνή οργανισμό, ώστε να "υιοθετήσει πιο αυστηρές και πιο υπεύθυνες θέσεις καταδικάζοντας ρητά" την ισραηλινοαμερικανική επίθεση, σύμφωνα με τα δύο ιρανικά μέσα ενημέρωσης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ