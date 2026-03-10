Παπασταύρου: «Εθνική υπόθεση η ανάπτυξη στον τομέα των υδρογονανθράκων»

Παράλληλα, ο κ. Παπασταύρου χαρακτήρισε «χρήσιμη και εποικοδομητική την ανοιχτή συζήτηση που προηγήθηκε», διαβεβαιώνοντας ότι «θα ληφθούν υπόψη τα σχόλια, οι επιφυλάξεις και οι παρατηρήσεις τους».

«Η κυβέρνηση θεωρεί ότι η ανάπτυξη στον τομέα των υδρογονανθράκων είναι μια εθνική υπόθεση», τόνισε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου μετά την ακρόαση των αρμόδιων εξωκοινοβουλευτικών φορέων στην Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής επί του νομοσχεδίου για την κύρωση των τεσσάρων Συμφωνιών μεταξύ της Ελλάδος και των εταιρειών «CHEVRON GREECE HOLDINGS» και «HELLENiQ UPSTREAM» για την παραχώρηση δικαιώματος έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογοναθράκων στη Νότια Κρήτη και Νότια της Πελοποννήσου.

Παράλληλα, ο κ. Παπασταύρου χαρακτήρισε «χρήσιμη και εποικοδομητική την ανοιχτή συζήτηση που προηγήθηκε», διαβεβαιώνοντας ότι «θα ληφθούν υπόψη τα σχόλια, οι επιφυλάξεις και οι παρατηρήσεις τους».

«Νομίζω αναδείχτηκαν πολλά σημεία θετικά, υπήρξαν και παρατηρήσεις και επιφυλάξεις. Νομίζω με καλή πρόθεση και με καλή πίστη γίνεται αυτή η συζήτηση και θα ήθελα να πω ότι λαμβάνουμε υπόψη όλα τα σχόλια, τα οποία έγιναν και θα προσπαθήσουμε να εναρμονίσουμε στη στρατηγική μας», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Παπασταύρου.

Η επεξεργασία του νομοσχεδίου για την κύρωση της ενεργειακής Συμφωνίας, θα συνεχιστεί αύριο, Τετάρτη, επί των άρθρων στην αρμόδια Επιτροπή, ενώ την Πέμπτη, 12 Μαρτίου έχει προγραμματιστεί η συζήτηση και ψήφιση του από την Ολομέλεια.

Από την πλευρά τους, οι φορείς εστίασαν, κυρίως, το ενδιαφέρον και την κριτική τους στα οφέλη της Συμφωνίας, αλλά και στις περιβαλλοντικές διασφαλίσεις.

Ειδικότερα :

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Ελληνικής Διαχειριστικής Εταιρείας Υδρογονανθράκων και Ενεργειακών Πόρων Α.Ε, Αριστοφάνης Στεφάτος, μίλησε για «μία πολύ σημαντική εξέλιξη, καθώς αυξάνουμε τις προοπτικές μας να εντοπίσουμε εάν υπάρχουνε κοιτάσματα και ταυτόχρονα, τραβάμε την προσοχή της παγκόσμιας αγοράς έχοντας και την πρώτη και τη δεύτερη μεγαλύτερη εταιρεία να δραστηριοποιούνται στη χώρα μας, κάτι το οποίο μετασχηματίζει ουσιαστικά την εθνική αγορά».

«Εξασφαλίζουμε ότι το Ελληνικό Δημόσιο δεν θα δαπανήσει χρήματα και με ιδιωτικά κεφάλαια θα υλοποιηθεί ένα πρόγραμμα υψηλού επενδυτικού ρίσκου υπό την έννοια ότι εάν αποτύχει, δεν θα έχουν δαπανηθεί δημόσιοι πόροι. Σε περίπτωση όμως που έχει επιτυχία, τηρώντας ακριβώς την Ελληνική νομοθεσία και ακολουθώντας σε εξαιρετικό βαθμό τις προηγούμενες συμβάσεις γύρω στο 95% τολμώ να πω, ερχόμαστε να συνεχίσουμε ένα έργο το οποίο ξεκίνησε από προηγούμενες κυβερνήσεις και συνεχίζεται ως μια «εθνική προσπάθεια», τα τελευταία 12 χρόνια», επεσήμανε.

Ταυτόχρονα, δήλωσε «ικανοποιημένος από το γεγονός ότι συνεχίζουμε και εκπέμπουμε προς τη διεθνή αγορά, συστηματικά σταθερά μηνύματα ότι δεν αλλάζουμε τους όρους», προσθέτοντας ότι « αυτό είναι πολύ σημαντικό για την ίση μεταχείριση των επενδυτών, για να δημιουργεί το αίσθημα επενδυτικής ασφάλειας».

Ο διευθύνων σύμβουλος της HELLENiQ UPSTREM AE και εκπρόσωπος της HELLENiQ ENERGY Holdings AE και της Chevron International Exploration and Production Company Limited, Αναστάσιος Βλασσόπουλος, τόνισε ότι «η απόφαση του Ελληνικού κράτους να προχωρήσει σε διαδικασίες παραχώρησης νέων περιοχών για έρευνα Υδρογονανθράκων αποτελεί μια σημαντική εξέλιξη ως, προς την αξιολόγηση του υποθαλάσσιου δυναμικού, με προγραμματισμό και επιστημονικό τρόπο».

Όπως είπε, «με αυτή την πρωτοβουλία διασφαλίζεται ότι σε περίπτωση ανακάλυψης εκμεταλλεύσιμων των κοιτασμάτων, το Ελληνικό Δημόσιο, θα αποκομίσει ουσιαστικά και σημαντικά οφέλη».

Το ίδιο θετικός στην Συμφωνία εμφανίστηκε και ο κύριος Ερευνητής και Πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου ΓεωΕνέργειας του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), Σπυρίδων Μπέλλας.

Όπως ανέφερε, «οι Συμβάσεις αυτές, συμβάλλουν τόσο στην Έρευνα για νέους Πόρους, τους οποίους η Πατρίδα μας έχει ανάγκη και πρέπει να γνωρίζουμε τους ορυκτού μας Πόρους, αλλά επίσης, ενισχύουν και τη Γεωπολιτική μας θέση στην Ανατολική Μεσόγειο, με όλα αυτά που συμβαίνουν τον τελευταίο καιρό».

Υποστήριξε ακόμα ότι «με τις Συμβάσεις αυτές, κλείνουν πλέον τα κενά που υπήρχαν, τόσο Νοτίως της Κρήτης, όσο και Νοτιοδυτικά μεταξύ Πελοποννήσου και Κρήτης».

Ο Γενικός Διευθυντής της Ελληνικής Αρχής Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (ΕΑΓΜΕ), Διονύσης Γκούτης ανέφερε ότι στο πλαίσιο μιας βιώσιμης αξιοποίησης των φυσικών πόρων της χώρας, η ΕΑΓΜΕ θα παραμείνει στη διάθεση της πολιτείας και θα συνεχίζει να παρέχει με επιστημονική τεκμηρίωση για όλο το γεωλογικό δυναμικό της χώρας».

«Προς το παρόν ας ευχηθούμε, ότι από τα έγκατα της ελληνικής γης αναβλύζουν νάματα πετρελαίου του ορυκτού αυτού πλούτου που τόση ανάγκη έχει για την πρόοδο και την ανάπτυξη της, η χώρα μας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, ότι μετά από 104 χρόνια πλέον έχουμε μια νέα πνοή, έχουμε μια νέα προοπτική, στο να αναπτύξουμε την εκμετάλλευση του υπόγειου δυναμικού των υδρογονανθράκων και αυτό αποτελεί μία συγκεκριμένη επιτυχία της ελληνικής πολιτείας και όλων των φορέων», είπε.

Ο Ανώτατος Διευθυντής Στρατηγικής και Ανάπτυξης του Διαχειριστή Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου ΑΕ (ΔΕΣΦΑ ΑΕ), Μιχαήλ Θωμαδάκης, υπογράμμισε ότι «η κύρωση αυτών των συμβάσεων ενισχύει συνολικά το ελληνικό ενεργειακό σύστημα προσθέτοντας στρατηγικό βάθος σε μία χώρα που ήδη διαθέτει κρίσιμες υποδομές εισόδου, μεταφοράς και διασύνδεσης».

«Η Ρεβυθούσα, το Εθνικό Σύστημα Φυσικού Αερίου και οι διεθνείς διασυνδέσεις της χώρας αποτελούν, ήδη, βασικά στοιχεία ασφάλειας εφοδιασμού. Επομένως, η σημερινή εξέλιξη αναδεικνύει περαιτέρω το ρόλο και τη σημασία των υποδομών μεταφοράς φυσικού αερίου μέσα από τις οποίες η Ελλάδα συνδέεται με τις περιφερειακές αγορές φυσικού αερίου τόσο στο πλαίσιο του κάθετου διαδρόμου όσο και στις υπόλοιπες ενεργειακές διασυνδέσεις της χώρας με τις ευρωπαϊκές υποδομές ενέργειας και όχι μόνο φυσικού αερίου. Ακόμη και στο σημερινό στάδιο της έρευνας οι συμβάσεις αυτές ενισχύουν την επενδυτική αξιοπιστία της χώρας και διαμορφώνουν ένα πλαίσιο μεγαλύτερης σταθερότητας και ασφάλειας δικαίου. Ας μην ξεχνάμε ότι οι ενεργειακές υποδομές της Ελλάδας έχουν προσελκύσει και συνεχίζουν να προσελκύουν σημαντικό αριθμό, αλλά και όγκο, άμεσων ξένων επενδύσεων στη χώρα γεγονός σημαντικό στις σημερινές συνθήκες αβεβαιότητας», πρόσθεσε.

Ο Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής και Εκτελεστικός Διευθυντής του Ινστιτούτου Ενέργειας Νοτιοανατολικής Ευρώπης (ΙΕΝΕ), Κωνσταντίνος Σταμπόλης, υπογράμμισε ότι «το προς Κύρωση νομοσχέδιο, χωρίς ουδεμία αμφιβολία είναι στη σωστή κατεύθυνση, είναι το θετικό αποτέλεσμα μιας μακρόχρονης διαδικασίας σε νομοθετικό και διοικητικό επίπεδο που ξεκίνησε το 2011.

Ανησυχία εξέφρασε «μόνο για την απουσία διάταξης που να υποχρεώνει τους παραχωρησιούχους να εκτελέσουν ερευνητικές γεωτρήσεις εντός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος».

«Μετά από μια περίοδο, παλινωδιών σε επίπεδο πρωτοβουλιών κυβερνητικών, σήμερα μπορούμε να πούμε ότι είμαστε στην ευχάριστη θέση να συζητάμε την Κύρωση συμβάσεων για την περαιτέρω έρευνα και αξιοποίηση των υδρογονανθράκων στον ελλαδικό χώρο», ανέφερε από την πλευρά του, ο Ευθύμιος Σπυρίδης, Β΄ Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος.

Παράλληλα, επεσήμανε ότι «υπάρχει απουσία του αποκλειστικού εμπειρογνώμονα του γαλλικού ινστιτούτου πετρελαίου, που ήταν διαχρονικά σύμβουλος».

Ο Διευθυντής Ερευνών του Ινστιτούτου Ωκεανογραφίας του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ)), Δημήτρης Σακελλαρίου, τόνισε την ανάγκη «να γίνει πιο σαφής η νομοθεσία για το τι πρέπει να περιλαμβάνουν τις περιβαλλοντικές μελέτες, ούτως ώστε να μην έχουμε περιπτώσεις μελετών που ουσιαστικά δεν προσφέρουν τίποτα για την προστασία του περιβάλλοντος».

Η Θεοδότα Νάντσου, Επικεφαλής Περιβαλλοντικής Πολιτικής του WWF Ελλάς σημείωσε ότι «η κρίση αποδεικνύει ότι χρειαζόμαστε αποκεντρωμένη ενέργεια, αποκεντρωμένες πηγές ενέργειας, ασφαλείς οικονομικά και κοινωνικά με

οικονομική και κοινωνική συμμετοχή και θα περιμέναμε από το ΥΠΕΝ να φέρει ένα καλό χωροταξικό για τις ΑΠΕ, με ισχυρό κοινωνικό ρόλο, με περιβαλλοντικές διασφαλίσεις όπως αυτές που απαιτεί και η Ευρωπαϊκή Ένωση και όχι συμβάσεις με πετρελαϊκές εταιρείες».

Επιφυλάξεις, ως προς την προστασία του περιβάλλοντος, εξέφρασε επίσης ο Κωνσταντίνος Καλούδης, Υπεύθυνος εκστρατείας για το Κλίμα και την Ενέργεια της Greenpeace Greece.

«Οι εξελίξεις των τελευταίων δέκα ημερών στην περιοχή της Μέσης Ανατολής ενισχύουν την άποψη της Οργάνωσής μας, ότι όσο υπάρχει εξάρτηση χωρών, οικονομιών, κοινωνιών από τα ορυκτά καύσιμα θα συμβαίνουν κρίσεις, οι οποίες συχνά είτε κλιμακώνονται σε πολεμικές συρράξεις, είτε συνδέονται με τέτοιες και είμαστε σε μια δύσκολη περιοχή του κόσμου το ξέρουμε ανέκαθεν», είπε και συμπλήρωσε:

«Η Οργάνωσή μας έχει αντιρρήσεις σχετικά με τους περιβαλλοντικούς κινδύνους και την κλιματική κρίση, ως προς τους οικονομικούς όρους και το δημόσιο συμφέρον, καθώς οι εν λόγω συμβάσεις, όπως και οι υπόλοιπες του είδους, δεν προβλέπουν έσοδα επί του τζίρου αλλά επί των κερδών, άρα μπορούν να αποφύγουν την πληρωμή φόρων οι εταιρείες εύκολα».

Στην αντίθετη κατεύθυνση ήταν ο Νικόλαος Καλογέρης, Αντιπεριφερειάρχης της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων που τοποθετήθηκε εκ μέρους της Περιφέρειας Κρήτης, τονίζοντας ότι «το άρθρο 12 της σύμβασης, τα περιλαμβάνει όλα αυτά, δηλαδή, την τήρηση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας, το νόμο για την ασφάλεια των παράκτιων περιοχών, ενώ προβλέπει και τις διεργασίες που πρέπει να γίνονται πριν από κάθε στάδιο».

Παράλληλα πρότεινε στο άρθρο για τη σύσταση τεχνικής συμβουλευτικής επιτροπής, η οποία θα ελέγχει όλα τα προγράμματα εργασιών, ανάπτυξης και παραγωγής να προβλεφθεί το ένα από τα τρία μέλη να είναι στέλεχος από την Περιφέρεια.

Δημήτριος Πτωχός (Περιφερειάρχης Πελοποννήσου): «Η κύρωση των συμβάσεων για την έρευνα και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων της θαλάσσιας περιοχής νότια της Πελοποννήσου και της Κρήτης αποτελεί ένα σημαντικό ορόσημο για όλους μας», υπογράμμισε ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου, Δημήτρης Πτωχός , συμπληρώνοντας ότι «πρόκειται για μια προσπάθεια που ξεκίνησε πριν από αρκετά χρόνια και σήμερα φτάνει σε ένα κρίσιμο στάδιο υλοποίησης».

«Για εμάς, τις περιφέρειες της χώρας, το ζήτημα εκτός από το ενεργειακό, είναι ταυτόχρονα βαθύτατα αναπτυξιακό και στρατηγικό.Οι συμβάσεις αυτές αναβαθμίζουν τον ρόλο των περιφερειών και δημιουργούν σημαντικές προοπτικές για την ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών», επεσήμανε.