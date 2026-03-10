Πετρέλαιο: Έκλεισε κάτω από τα 85 δολάρια - Αλαλούμ με την ανάρτηση του Ράιτ

Οι τιμές του πετρελαίου υποχώρησαν την Τρίτη, ακόμη και μετά από ανάρτηση του υπουργού Ενέργειας των ΗΠΑ, Κρις Ράιτ, ο οποίος λανθασμένα ισχυρίστηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι το αμερικανικό Πολεμικό Ναυτικό είχε συνοδεύσει δεξαμενόπλοιο μέσω των Στενών του Ορμούζ.

«Το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ δεν έχει συνοδεύσει κάποιο δεξαμενόπλοιο ή άλλο πλοίο μέχρι στιγμής», δήλωσε την Τρίτη στους δημοσιογράφους η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ.

Το αμερικανικό αργό πετρέλαιο WTI υποχώρησε κατά 11,94%, κλείνοντας στα 83,45 δολάρια ανά βαρέλι, ενώ το Brent, σημείωσε πτώση 11,28% και διαμορφώθηκε στα 87,80 δολάρια. Αμέσως μετά την ανάρτηση του Ράιτ, οι τιμές είχαν καταγράψει πτώση άνω του 17%.

«Ενημερώθηκα για αυτή την ανάρτηση», δήλωσε η Λέβιτ, προσθέτοντας ότι δεν είχε ακόμη την ευκαιρία να μιλήσει απευθείας με τον υπουργό Ενέργειας. «Ωστόσο, γνωρίζω ότι η ανάρτηση διαγράφηκε αρκετά γρήγορα», συμπλήρωσε.

Ο Ράιτ είχε γράψει ότι «το αμερικανικό Πολεμικό Ναυτικό συνόδευσε με επιτυχία ένα δεξαμενόπλοιο μέσω των Στενών του Ορμούζ, ώστε να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη ροή πετρελαίου στις παγκόσμιες αγορές».

Αργότερα την ίδια ημέρα, εκπρόσωπος του Υπουργείου Ενέργειας ανέφερε σε ανακοίνωση ότι «ένα βίντεο διαγράφηκε από τον επίσημο λογαριασμό του υπουργού Ράιτ στο X, αφού διαπιστώθηκε ότι είχε δημοσιευθεί με λανθασμένη λεζάντα από στελέχη του Υπουργείου».

Ο ίδιος εκπρόσωπος πρόσθεσε ότι «ο πρόεδρος Donald Trump, ο υπουργός Wright και η ενεργειακή ομάδα του προέδρου παρακολουθούν στενά την κατάσταση, βρίσκονται σε επαφή με ηγέτες του κλάδου και εξετάζουν πρόσθετες επιλογές με τον αμερικανικό στρατό για να διατηρηθούν ανοικτά τα Στενά του Ορμούζ, συμπεριλαμβανομένης της πιθανότητας συνοδείας δεξαμενόπλοιων από το Πολεμικό Ναυτικό».

Η ναυσιπλοΐα στο κρίσιμης σημασίας πέρασμα των Στενών έχει διαταραχθεί σημαντικά, καθώς οι εταιρείες μεταφοράς πετρελαίου φοβούνται πιθανές επιθέσεις από το Ιράν και κρατούν τα πλοία αγκυροβολημένα. Πριν από τον πόλεμο, περίπου το 20% της παγκόσμιας κατανάλωσης πετρελαίου περνούσε από αυτή τη στενή θαλάσσια οδό.