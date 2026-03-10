Ειδήσεις | Διεθνή

Ρωσία: Έξι νεκροί και 37 τραυματίες από την ουκρανική επίθεση στο Μπριάνσκ

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Ρωσία: Έξι νεκροί και 37 τραυματίες από την ουκρανική επίθεση στο Μπριάνσκ
Νωρίτερα ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι ο ουκρανικός στρατός έπληξε εργοστάσιο κατασκευής πυραύλων στην πόλη Μπριάνσκ.

Έξι πολίτες σκοτώθηκαν και άλλοι 37 τραυματίστηκαν από την ουκρανική πυραυλική επίθεση στην περιοχή Μπριάνσκ της Ρωσίας, δήλωσε σήμερα ο κυβερνήτης της περιοχής του Μπριάνσκ Αλεξάντερ Μπογκομάζ.

Νωρίτερα ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι ο ουκρανικός στρατός έπληξε εργοστάσιο κατασκευής πυραύλων στην πόλη Μπριάνσκ.

Η επιχείρηση είχε ως στόχο το εργοστάσιο στο Μπριάνσκ το οποίο κατασκευάζει συστήματα ελέγχου για όλους τους τύπους των πυραύλων που χρησιμοποιούνται από τη Ρωσική Ομοσπονδία, δήλωσε ο Ζελένσκι στους δημοσιογράφους μέσω της εφαρμογής WhatsApp.

Στο μεταξύ, ο Ζελένσκι δήλωσε σήμερα ότι οι ανταλλαγές αιχμαλώτων πολέμου και μια πιθανή συνάντηση ηγετών θα συζητηθούν κατά τη διάρκεια του επόμενου γύρου των ειρηνευτικών συνομιλιών, με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ, μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας. Ο ίδιος δήλωσε στους δημοσιογράφους μέσω της εφαρμογής WhatsApp, ότι οι συνομιλίες αναβλήθηκαν έως την επόμενη εβδομάδα.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Αυξήσεις στα καύσιμα σε Ελλάδα, Ευρώπη και ΗΠΑ - Τι θα σήμαινε πετρέλαιο στα 200 δολάρια

Μεταβιβάσεις ακινήτων: Πώς φορολογούνται επικαρπία και ψιλή κυριότητα - Νέες οδηγίες της ΑΑΔΕ

Κατώτατος μισθός: Οι γεωπολιτικές εξελίξεις «ψαλιδίζουν» την πιο γενναία αύξηση - Το επικρατέστερο σενάριο

tags:
Ρωσία
Ουκρανία
Πόλεμος
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider