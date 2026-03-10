Ρωσία: Έξι νεκροί και 37 τραυματίες από την ουκρανική επίθεση στο Μπριάνσκ

Νωρίτερα ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι ο ουκρανικός στρατός έπληξε εργοστάσιο κατασκευής πυραύλων στην πόλη Μπριάνσκ.

Έξι πολίτες σκοτώθηκαν και άλλοι 37 τραυματίστηκαν από την ουκρανική πυραυλική επίθεση στην περιοχή Μπριάνσκ της Ρωσίας, δήλωσε σήμερα ο κυβερνήτης της περιοχής του Μπριάνσκ Αλεξάντερ Μπογκομάζ.

Νωρίτερα ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι ο ουκρανικός στρατός έπληξε εργοστάσιο κατασκευής πυραύλων στην πόλη Μπριάνσκ.

Η επιχείρηση είχε ως στόχο το εργοστάσιο στο Μπριάνσκ το οποίο κατασκευάζει συστήματα ελέγχου για όλους τους τύπους των πυραύλων που χρησιμοποιούνται από τη Ρωσική Ομοσπονδία, δήλωσε ο Ζελένσκι στους δημοσιογράφους μέσω της εφαρμογής WhatsApp.

Στο μεταξύ, ο Ζελένσκι δήλωσε σήμερα ότι οι ανταλλαγές αιχμαλώτων πολέμου και μια πιθανή συνάντηση ηγετών θα συζητηθούν κατά τη διάρκεια του επόμενου γύρου των ειρηνευτικών συνομιλιών, με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ, μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας. Ο ίδιος δήλωσε στους δημοσιογράφους μέσω της εφαρμογής WhatsApp, ότι οι συνομιλίες αναβλήθηκαν έως την επόμενη εβδομάδα.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ