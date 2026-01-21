Wall Street: H αναστροφή Τραμπ για δασμούς και Γροιλανδία έφερε κέρδη άνω του 1%

Η νέα εξέλιξη θέλει τον Ντόναλντ Τραμπ να ακυρώνει τους νέους δασμούς στην Ευρώπη, τονίζοντας ότι έχει επιτευχθεί ένα πλαίσιο συμφωνίας για τη Γροιλανδία.

Η ήπια ρητορική που υιοθέτησε την Τετάρτη στο Νταβός ο απρόβλεπτος Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, μείωσε τις ανησυχίες της αγοράς σχετικά με μια αμερικανική εισβολή στην Γροιλανδία όπως και μία μετωπική σύγκρουση με την Ευρωπαϊκή Ένωση που θα οδηγούσε σε έναν καταστροφικό εμπορικό πόλεμο, με τους δείκτες στην Wall Street να ολοκληρώνουν τελικά τις συναλλαγές όχι μόνο στο πράσινο, αλλά και με σημαντικά κέρδη, με τους επενδυτές να παίρνουν μία βαθιά, τουλάχιστον προς το παρόν, ανάσα.

Συγκεκριμένα, η νέα απρόσμενη εξέλιξη βρήκε τον Τραμπ όχι μόνο να αναφέρει ότι έχει επιτευχθεί ένα πλαίσιο συμφωνίας για τη Γροιλανδία, αλλά και να αναφέρει ότι, ως αποτέλεσμα αυτής της διαπραγμάτευσης, δεν θα προχωρήσει τελικά στην επιβολή τιμωρητικών δασμών σε σειρά ευρωπαϊκών χωρών, οι οποίοι επρόκειτο να τεθούν σε ισχύ την 1η Φεβρουαρίου. Το γεγονός αυτό έδωσε σημαντική ώθηση στις μετοχές, οι οποίες ήδη ανέβαιναν αφού νωρίτερα ο Αμερικανός πρόεδρος είχε δηλώσει στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ του Νταβός ότι δεν θα χρησιμοποιήσει βία για να αποκτήσει τη Γροιλανδία.

Σε αυτό το ολοκαίνουργιο πλαίσιο των εξελίξεων, ο Βιομηχανικός Δείκτης Dow Jones σημείωσε άνοδο 588 μονάδων, ή 1,21% στις 49,076 μονάδες, ο S&P 500 κέρδισε 1,17% στις 6.876 μονάδες και ο Nasdaq Composite ολοκλήρωσε στο +1,18% στις 23.224 μονάδες.

Παρά τα σημερινά κέρδη, οι τρεις κορυφαίοι δείκτες εξακολουθούν να σημειώνουν απώλειες σε επίπεδο εβδομάδας. Ο Dow σημειώνει πτώση 0,6%, ενώ S&P 500 και Nasdaq οδεύουν για να καταγράψουν απώλειες περίπου 1%.

Αργότερα ο Τραμπ διευκρίνισε ότι η συμφωνία περιλαμβάνει δικαιώματα εκμετάλλευσης ορυκτών για τις ΗΠΑ, καθώς και συμμετοχή στο αντιπυραυλικό πρόγραμμα «Golden Dome». Όταν ρωτήθηκε για τη διάρκεια της συμφωνίας, ο πρόεδρος απάντησε: «Για πάντα». Σημειώνεται ότι η Γροιλανδία κατατάσσεται όγδοη παγκοσμίως σε αποθέματα σπάνιων γαιών, σύμφωνα με το Center for Strategic and International Studies. Η ανάπτυξη μιας αλυσίδας εφοδιασμού σπάνιων γαιών αποτελεί κεντρικό στόχο της βιομηχανικής πολιτικής της διοίκησης Τραμπ.

«Ο Πρόεδρος Τραμπ είναι τόσο απρόβλεπτος και αλλάζει κατεύθυνση τόσο γρήγορα. Η χρηματιστηριακή αγορά δεν θεωρεί πλέον ότι οι δηλώσεις του θα εφαρμοστούν», δήλωσε στο CNBC ο Τζεντ Έλερμπρουκ, διαχειριστής χαρτοφυλακίου στην Argent Capital Management. «Η μάχη με την Ευρώπη για τη Γροιλανδία θα είχε ρίξει την χρηματιστηριακή αγορά πολύ περισσότερο από το 2% χθες, αν οι επενδυτές πίστευαν πραγματικά ότι επρόκειτο για ένα σημαντικό γεωπολιτικό ρήγμα» τόνισε.

Το «Sell America» κλίμα που έπληξε τις χρηματοπιστωτικές αγορές την Τρίτη αντιστράφηκε την Τετάρτη. Η τιμή του 10ετούς ομολόγου του Αμερικανικού Δημοσίου αυξήθηκε και η απόδοσή του μειώθηκε μετά την αναστολή των δασμών από τον Τραμπ.

Στο ταμπλό, οι μετοχές τεχνολογίας όπως η Nvidia και η AMD ηγήθηκαν της ανάκαμψης της αγοράς, με κέρδη σχεδόν 3% και 7,7% αντίστοιχα, με τους επενδυτές να επιστρέφουν στις αγαπημένες τους μετοχές.

Ακόμα και μετά τη δήλωση του Τραμπ ότι δεν θα υπάρξει στρατιωτική δράση για τη Γροιλανδία, η ένταση διατηρήθηκε σε υψηλά επίπεδα λόγω της απειλής δασμολογικών μέτρων. Νωρίτερα την Τετάρτη, οι Ευρωπαίοι νομοθέτες ανέστειλαν και επίσημα την εμπορική συμφωνία της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις ΗΠΑ, η οποία επιτεύχθηκε τον Ιούλιο εν μέσω συνεχιζόμενων δασμολογικών εντάσεων για τη Γροιλανδία. Ο Τραμπ είχε ανακοινώσει το Σαββατοκύριακο ότι οκτώ προϊόντα μελών του ΝΑΤΟ θα αντιμετωπίσουν δασμούς 10% από την 1η Φεβρουαρίου — οι οποίοι στη συνέχεια θα κλιμακωθούν σε 25% την 1η Ιουνίου — μέχρι να επιτευχθεί συμφωνία για την αγορά της Γροιλανδίας.

Την Τρίτη, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν χαρακτήρισε τις νέες προτάσεις δασμών του Τραμπ «λάθος» που θα βυθίσει την Ευρώπη και τις ΗΠΑ σε «ένα επικίνδυνο καθοδικό σπιράλ».

«Η απάντησή μας θα είναι ακλόνητη, ενωμένη και ανάλογη», είπε, προσθέτοντας ότι η ΕΕ ΕΕ εκφράζει την πλήρη αλληλεγγύη της με τη Δανία και τον λαό της Γροιλανδίας.