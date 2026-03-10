Ειδήσεις | Διεθνή

Ιράν: «Δεν επιδιώκουμε κατάπαυση του πυρός», δηλώνει ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Ιράν: «Δεν επιδιώκουμε κατάπαυση του πυρός», δηλώνει ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου
Η Τεχεράνη δεν επιδιώκει κατάπαυση του πυρός, τόνισε κατά την ενδεκάτη ημέρα του πολέμου ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ.

Η Τεχεράνη δεν επιδιώκει κατάπαυση του πυρός, τόνισε κατά την ενδεκάτη ημέρα του πολέμου ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ.

«Αναμφίβολα δεν επιδιώκουμε κατάπαυση του πυρός. Πιστεύουμε ότι ο επιτιθέμενος πρέπει να τιμωρηθεί και να πάρει ένα μάθημα, που θα τον αποτρέψει να επιτεθεί ξανά στο Ιράν», αναφέρει ο Γαλιμπάφ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

Ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου συμπληρώνει ότι «το σιωνιστικό καθεστώς διαιωνίζει διαρκώς έναν φαύλο κύκλο "πολέμου, διαπραγματεύσεων, κατάπαυσης πυρός και ξανά πολέμου" καθ’ όλη τη διάρκεια της απαίσιας ιστορίας του. Θα σπάσουμε αυτόν τον κύκλο».

Νωρίτερα σήμερα, είχε προειδοποιήσει πως το Ιράν θα απαντήσει «οφθαλμόν αντί οφθαλμού, οδόντα αντί οδόντος» σε επιθέσεις εναντίον των υποδομών της χώρας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Αυξήσεις στα καύσιμα σε Ελλάδα, Ευρώπη και ΗΠΑ - Τι θα σήμαινε πετρέλαιο στα 200 δολάρια

Μεταβιβάσεις ακινήτων: Πώς φορολογούνται επικαρπία και ψιλή κυριότητα - Νέες οδηγίες της ΑΑΔΕ

Κατώτατος μισθός: Οι γεωπολιτικές εξελίξεις «ψαλιδίζουν» την πιο γενναία αύξηση - Το επικρατέστερο σενάριο

tags:
Ιράν
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider