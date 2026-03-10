Λίβανος: Σφοδρά πλήγματα στη Βηρυτό, ο ισραηλινός στρατός προωθείται στα νότια

Ο Λίβανος σύρθηκε στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή την περασμένη εβδομάδα, όταν η σιιτική, φιλοϊρανική οργάνωση εξαπέλυσε επίθεση στο Ισραήλ για να εκδικηθεί για τον θάνατο του ανώτατου θρησκευτικού ηγέτη του Ιράν.

Ο ισραηλινός στρατός σφυροκοπά σήμερα τα νότια προάστια της Βηρυτού του Λιβάνου, την ώρα που οι χερσαίες δυνάμεις του προωθούνται βαθύτερα στα νότια σύνορα και ένας Ισραηλινός διπλωμάτης δήλωσε ότι το κλειδί για τον τερματισμό του πολέμου είναι ο αφοπλισμός της Χεζμπολάχ.

Το Ισραήλ εξαπολύει αεροπορικές επιθέσεις στον νότιο και ανατολικό Λίβανο και τα προάστια της Βηρυτού, σκοτώνοντας περίπου 570 ανθρώπους, σύμφωνα με την υπηρεσία διαχείρισης καταστροφών του Λιβάνου.

Πυκνός καπνός υψωνόταν σήμερα το απόγευμα από τα νότια προάστια της Βηρυτού. Δύο ώρες πριν ξεκινήσουν τα πλήγματα, ένας εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού κάλεσε τους κατοίκους να φύγουν αμέσως, διευκρινίζοντας ότι πρέπει να εκκενωθούν τρεις νέες συνοικίες. Ένα μέλος του δημοτικού συμβουλίου της περιοχής είπε στο πρακτορείο Reuters ότι ολόκληρες οικογένειες φεύγουν, σημειώνοντας ότι περισσότεροι από 759.000 άνθρωποι έχουν εκτοπιστεί από τον πόλεμο μέχρι στιγμής.

Η υπουργός Κοινωνικών Υποθέσεων Χανίν Σαγιέντ είπε ότι η κυβέρνηση αναμένει μεγαλύτερο αριθμό εκτοπισμένων σε σύγκριση με το 2024, όταν ένα εκατομμύριο άνθρωποι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις εστίες τους λόγω του πολέμου μεταξύ του Ισραήλ και της Χεζμπολάχ. «Αναμένουμε επομένως ότι οι ανάγκες, ο αριθμός των εκτοπισμένων, θα είναι υψηλότερες από το 2024. Από την άλλη πλευρά, όσον αφορά τους πόρους, υπάρχουν πολύ λιγότεροι φέτος, λόγω της συνολικής κατάστασης, του περιφερειακού πολέμου», πρόσθεσε.

Η Σαγιέντ μίλησε στο πρακτορείο Reuters ενώ βρισκόταν στο αεροδρόμιο της Βηρυτού, όπου η Ευρωπαϊκή Ένωση παρέδιδε 45 τόνους ανθρωπιστικής βοήθειας, όπως κουβέρτες και ιατροφαρμακευτικό εξοπλισμό.

«Οι παραδοσιακοί εταίροι και φίλοι μας στον Κόλπο αντιμετωπίζουν και οι ίδιοι πιέσεις. Για αυτό κάνουμε έκκληση στη διεθνή κοινότητα να σταθεί στο πλευρό μας αυτή τη στιγμή για να βοηθήσει να σταθεροποιηθεί η κατάσταση, σε ό,τι αφορά τις ανθρωπιστικές ανάγκες», πρόσθεσε η υπουργός.

Οι Ισραηλινοί στρατιώτες προωθήθηκαν νωρίτερα και σε άλλες κωμοπόλεις του νοτιοανατολικού Λιβάνου.

Ο πρόεδρος της χώρας Ζοζέφ Αούν δήλωσε τη Δευτέρα ανοιχτός στο ενδεχόμενο διαπραγμάτευσης με το Ισραήλ για τον τερματισμό του πολέμου. Όμως ο πρεσβευτής του Ισραήλ στη Γαλλία Τζόσουα Ζάρκα απάντησε σήμερα ότι τα λόγια δεν αρκούν. «Σε αυτό το στάδιο, δεν γνωρίζω να υπάρχει απόφαση για έναρξη διαπραγματεύσεων για τον τερματισμό του πολέμου. Αυτό που θα τον τελείωνε είναι ο αφοπλισμός της Χεζμπολάχ και αυτό είναι επιλογή της λιβανέζικης κυβέρνησης», είπε.

Η κυβέρνηση του Λιβάνου «κάνει πολύ καλές ανακοινώσεις, αλλά σε αυτά τα σχόλια θα πρέπει να προστεθούν και οι πράξεις», πρόσθεσε. Η Χεζμπολάχ αρνείται να αφοπλιστεί πλήρως και οι αρχές του Λιβάνου φοβούνται ότι αν την αναγκάσουν δια της βίας θα ξεσπάσει εμφύλιος πόλεμος.

Τέσσερις Ιρανοί διπλωμάτες νεκροί σε ξενοδοχείο της Βηρυτού από ισραηλινό πλήγμα

Τέσσερις ιρανοί διπλωμάτες σκοτώθηκαν την Κυριακή στη Βηρυτό εξαιτίας ισραηλινού πλήγματος σε ξενοδοχείο στο κέντρο της πρωτεύουσας του Λιβάνου, όπως ενημέρωσε σήμερα ο πρεσβευτής του Ιράν στα Ηνωμένα Έθνη.

Σε επιστολή που απηύθυνε προς τον γενικό γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, τα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας και την πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, ο Αμίρ Σαΐντ Ιραβανί αναφέρει: «τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής, 8 Μαρτίου 2026, το ισραηλινό καθεστώς εξαπέλυσε προμελετημένη τρομοκρατική επίθεση εναντίον του ξενοδοχείου Ramada στη Βηρυτό, κατά την οποία δολοφονήθηκαν τέσσερις διπλωμάτες της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν».

«Η στοχευμένη δολοφονία τεσσάρων ιρανών διπλωματών που υπηρετούσαν ως επίσημοι εκπρόσωποι κυρίαρχου κράτους-μέλους (του ΟΗΕ) στο έδαφος ενός άλλου κυρίαρχου κράτους, συνιστά σοβαρή τρομοκρατική ενέργεια και κατάφωρη παραβίαση του διεθνούς δικαίου», επισημαίνει.

«Το ισραηλινό καθεστώς ευθύνεται εξ ολοκλήρου για τη διάπραξη αυτού του εγκλήματος πολέμου και πρέπει να λογοδοτήσει», υπογραμμίζει ο πρεσβευτής του Ιράν στα Ηνωμένα Έθνη.

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF) έχουν αναλάβει την ευθύνη για την αεροπορική επιδρομή σε κεντρική συνοικία της Βηρυτού, κάνοντας λόγο για «πλήγμα ακριβείας» που είχε στόχο υψηλόβαθμα στελέχη της επίλεκτης Δύναμης Κοντς των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ