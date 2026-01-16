Wall Street: Προσπαθούν να χτίσουν δυναμική S&P 500 και Nasdaq

Να διευρύνουν τα χθεσινά τους κέρδη προσπαθούν οι δείκτες, με τον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης να ανακάμπτει μετά τα πρόσφατα σκαμπανεβάσματα που κατέγραψε.

Τελευταία ενημέρωση: 18:30

Να διευρύνουν τα χθεσινά τους κέρδη προσπαθούν οι δείκτες στην Wall Street την Παρασκευή, με ισχνή δυναμική είναι η αλήθεια, με τον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης να ανακάμπτει μετά τα πρόσφατα σκαμπανεβάσματα που κατέγραψε. Την ίδια ώρα οι δηλώσεις Τραμπ για τον υποψήφιο της προεδρίας στην Fed, ταρακούνησαν για λίγο το ταμπλό που «βάφτηκε» για κάμποση ώρα «κόκκινο».

Συγκεκριμένα, ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones βρίσκεται στο οριακό -0,01% στις 49.436,02 μονάδες, ο S&P 500 ανεβαίνει 0,12% στις 6.953,83 μονάδες, ενώ ο Nasdaq Composite κερδίζει 0,14% στις 23.563,62 μονάδες, με την Nvidia και την Tesla να διαπραγματεύονται 0,4% και 0,2% υψηλότερα.

Σε επίπεδα εβδομάδας, ο S&P 500 οδεύει προς ελαφρώς αρνητικό κλείσιμο, ο Nasdaq προς πτώση 0,2%, ενώ ο Dow Jones έχει αυξηθεί κατά 0,1%.

Στην πρώτη θέση της κούρσας για την προεδρία της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ βρίσκεται πλέον ο πρώην διοικητής της Fed, Κέβιν Γουόρς μετά από τα νέα σχόλια του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ επάνω στο θέμα. Πλέον οι traders της πλατφόρμας προγνωστικών Kalshi, τοποθέτησαν τον Γουόρς πολύ μπροστά από το άτομο που μέχρι στιγμής εμφανίζονταν ως ο πλησιέστερος ανταγωνιστής του, τον Διευθυντή του Εθνικού Οικονομικού Συμβουλίου Κέβιν Χάσετ. Σε δηλώσεις που έκανε την Παρασκευή το πρωί, ο Τραμπ ανέφερε ότι θα προτιμούσε να κρατήσει τον Χάσετ στη θέση του ως κορυφαίου οικονομικού συμβούλου. Η αγορά που έχει σχεδόν προεξοφλήσει ότι ο Χάσετ θα είναι ο νέος πρόεδρος, ξαφνιάστηκε και αυτό φάνηκε για ένα μικρό διάστημα στο ταμπλό.

Οι κύριοι μέσοι όροι προέρχονται από μια νικηφόρα συνεδρίαση χάρη στα κέρδη των μετοχών τσιπ. Η Taiwan Semiconductor ηγήθηκε της ανόδου μετά από μια εντυπωσιακή έκθεση του τέταρτου τριμήνου. Επιπλέον, οι ΗΠΑ και η Ταϊβάν κατέληξαν σε εμπορική συμφωνία στην οποία οι εταιρείες τσιπ και τεχνολογίας της Ταϊβάν θα επενδύσουν τουλάχιστον 250 δισεκατομμύρια δολάρια στην Αμερική.

Στην ισχυρή δυναμική που σημείωσε χθες ο κλάδος των ημιαγωγών, ξεχώρισε η TSMC (+4,44%), η Nvidia (+2,1%), η AMD (+1,9%), η Broadcom (+1%), ενώ η KLA εκτοξεύτηκε στο +7,7%. Επίσης, η αμερικανική αγορά στηρίχθηκε και στην ανάκαμψη των τραπεζικών μετοχών, με +5,9% για την BlackRock, +5,8% για την Morgan Stanley, +4,6% για την Goldman Sachs και +4,5% για την Citigroup.

«Τα θεμελιώδη μεγέθη είναι πραγματικά υγιή. Αναμένεται αύξηση κερδών άνω του μέσου όρου, περιθώρια κέρδους, έσοδα από πωλήσεις, πιθανή μείωση των επιτοκίων από την Fed φέτος. Όλα αυτά είναι θετικά», δήλωσε ο Λάρι Άνταμ, επικεφαλής επενδύσεων της Raymond James, στο CNBC.

Βεβαίως, δήλωσε ότι είναι ελαφρώς επιφυλακτικός ενόψει του 2026. Οι κίνδυνοι για τα κέρδη της αγοράς περιλαμβάνουν ακριβές αποτιμήσεις, οι οποίες αφήνουν την αγορά ευάλωτη σε απογοητεύσεις, δήλωσε ο επικεφαλής επενδύσεων. Πρόσθεσε ότι οι μικροεπενδυτές κατέχουν ήδη ένα ρεκόρ μετοχών και ότι οι ΗΠΑ προετοιμάζονται για ενδιάμεσες εκλογές που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε αύξηση της μεταβλητότητας.

Οι επενδυτές ετοιμάζονται να κλείσουν μια ταραχώδη εβδομάδα, καθώς είχαν να αντιμετωπίσουν μία σειρά πρωτοσέλιδων που αφορούσαν από τον αυξημένο γεωπολιτικό κίνδυνο στο Ιράν και τη Γροιλανδία έως τις ανησυχίες για απειλές κατά της ανεξαρτησίας της Ομοσπονδιακής Τράπεζας.

Μετά από μια σειρά δημοσιεύσεων δεδομένων την προηγούμενη μέρα, η αγορά αναμένεται να κινηθεί σήμερα ήσυχα σε γενικές γραμμές, με τους επενδυτές να αναμένουν το τριήμερο που έχουν μπροστά τους, καθώς την Δευτέρα η Wall Street θα είναι κλειστή για τον εορτασμό της Ημέρας του Μάρτιν Λούθερ Κινγκ.

Εν τω μεταξύ, ο Λευκός Οίκος δήλωσε το πρωί ότι ο Ντόναλντ Τραμπ καλεί το Κογκρέσο να εγκρίνει το Μεγάλο Σχέδιο Υγειονομικής Περίθαλψης, ένα ολοκληρωμένο σχέδιο που στοχεύει στη μείωση των τιμών των φαρμάκων, στη μείωση των ασφαλίστρων, στην λογοδοσία των μεγάλων ασφαλιστών και στη μεγιστοποίηση της διαφάνειας των τιμών. Η ανακοίνωση θα μπορούσε να τροφοδοτήσει τις κινήσεις στις μετοχές του κλάδου.

Σήμερα το πρωί, αναλυτές της Oddo BHF ανέφεραν ότι τα νοικοκυριά των ΗΠΑ δεν έχουν επενδύσει ποτέ τόσο πολύ στις αγορές μετοχών. Αυτή η κατηγορία περιουσιακών στοιχείων αντιπροσωπεύει το 42% του οικονομικού τους πλούτου, έναντι «μόνο» 32% κατά την εποχή της φούσκας των dot-com.