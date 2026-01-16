Ήπιες απώλειες στις ευρωαγορές με τη Γροιλανδία στο επίκεντρο

Η αβεβαιότητα και οι ανησυχίες για τις συνεχιζόμενες γεωπολιτικές εντάσεις ενισχύονται. Στο επίκεντρο του επενδυτικού ενδιαφέροντος η Γροιλανδία.

Ήπιες απώλειες καταγράφουν οι δείκτες στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια την Παρασκευή, καθώς η αβεβαιότητα και οι ανησυχίες για τις συνεχιζόμενες γεωπολιτικές εντάσεις ενισχύονται, με τη Γροιλανδία να βρίσκεται στο επίκεντρο του επενδυτικού ενδιαφέροντος.

Συγκεκριμένα, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 σημειώνει πτώση 0,21% στις 613,26 μονάδες, με τους περισσότερους κλάδους και τα μεγάλα περιφερειακά χρηματιστήρια να βρίσκονται στο «κόκκινο». Ο Euro Stoxx 50 χάνει 0,29% στις 6.023 μονάδες.

Στους επιμέρους δείκτες, ο γερμανικός DAX στην Φρανκφούρτη υποχωρεί 0,20% στις 25.324 μονάδες, ο γαλλικός CAC 40 διολισθαίνει 0,45% στις 8.275 μονάδες ενώ ο βρετανικός FTSE 100 απωλαίνει κατά 0,26% στις 10.212 μονάδες. Στην περιφέρεια της Ευρωζώνης, ο ιταλικός FTSE MIB στο Μιλάνο κινείται στο -0,32% στις 45.704 μονάδες και ο ισπανικός IBEX 35 διαπραγματεύεται στο -0,29% στις 17.592 μονάδες.

Την Πέμπτη οι ευρωαγορές έκλεισαν ανοδικά με ώθηση από τις μετοχές τεχνητής νοημοσύνης που σημείωσαν άνοδο έπειτα από τα κέρδη ρεκόρ της TSMC για το τέταρτο τρίμηνο του 2025.

Στα μάκρο της ημέρας, στο 1,8% διαμορφώθηκε ο ετήσιος πληθωρισμός στη Γερμανία τον Δεκέμβριο, επιβεβαιώνοντας τα προκαταρκτικά στοιχεία και καταγράφοντας αισθητή αποκλιμάκωση από το 2,3% του Νοεμβρίου, σύμφωνα με το Reuters.

Υπενθυμίζεται πως χθες, Πέμπτη, δημοσιεύτηκαν τα στοιχεία για το ΑΕΠ της χώρας το 2025, με τη Γερμανία να καταγράφει ανάπτυξη, αν και ασθενή, για πρώτη φορά από το 2022, καθώς η αύξηση των δημόσιων δαπανών βοήθησε τη χώρα να ξεπεράσει τη μακροχρόνια βιομηχανική ύφεση.

Ασία: Σε ιστορικά υψηλά οι αγορές της Ταϊβάν και της Νότιας Κορέας

Μικτά πρόσημα κατέγραψαν οι αγορές της Ασίας την Παρασκευή, καθώς έλαβαν σημαντική ώθηση από τις μετοχές των εταιρειών ημιαγωγών, μετά τη σύναψη εμπορικής συμφωνίας ΗΑπ - Ταϊβάν, η οποία οδήγησε τους χρηματιστηριακούς δείκτες της Ταϊβάν και της Νότιας Κορέας σε ιστορικά υψηλά.

Στο πλαίσιο της συμφωνίας, οι ταϊβανέζικες εταιρείες ημιαγωγών δεσμεύτηκαν να επενδύσουν τουλάχιστον 250 δισ. δολάρια σε παραγωγική δυναμικότητα στις ΗΠΑ, με αντάλλαγμα χαμηλότερους «αμοιβαίους» δασμούς.

Ο δείκτης Kospi ενισχύθηκε κατά 0,90% στις 4.840 μονάδες, ενώ ο δείκτης μικρής κεφαλαιοποίησης Kosdaq πρόσθεσε 0,36% στις 954,59 μονάδες.

Ο ιαπωνικός Nikkei 225 έχασε 0,26% στις 53.968 μονάδες, ενώ και ο Topix σημείωσε πτώση 0,28% στις 3.658 μονάδες.

Ο δείκτης Hang Seng του Χονγκ Κονγκ έκλεισε με -0,29% στις 26.844 μονάδες, ενώ ο CSI 300 της ηπειρωτικής Κίνας έχασε 0,41% στις 4.731 μονάδες.

Ο S&P/ASX 200 της Αυστραλίας ενισχύθηκε 0,48% κλείνοντας την ημέρα στις 8.903 μονάδες.