Στο 1,8% ο πληθωρισμός στη Γερμανία τον Δεκέμβριο

Στο 1,8% διαμορφώθηκε ο ετήσιος πληθωρισμός στη Γερμανία τον Δεκέμβριο, επιβεβαιώνοντας τα προκαταρκτικά στοιχεία και καταγράφοντας αισθητή αποκλιμάκωση από το 2,3% του Νοεμβρίου, σύμφωνα με το Reuters.

Υπενθυμίζεται πως χθες, Πέμπτη, δημοσιεύτηκαν τα στοιχεία για το ΑΕΠ της χώρας το 2025, με τη Γερμανία να καταγράφει ανάπτυξη, αν και ασθενή, για πρώτη φορά από το 2022, καθώς η αύξηση των δημόσιων δαπανών βοήθησε τη χώρα να ξεπεράσει τη μακροχρόνια βιομηχανική ύφεση.

Ειδικότερα, το γερμανικό ακαθάριστο εγχώριο προϊόν αυξήθηκε κατά 0,2% το 2025, μετά από δύο συνεχόμενες ετήσιες συρρικνώσεις.

Ωστόσο, οι εξαγωγές συνέχισαν να μειώνονται, επιβαρυμένες από υψηλότερους δασμούς των ΗΠΑ, το ισχυρό ευρώ και τον αυξανόμενο ανταγωνισμό από την Κίνα. Οι επενδύσεις παρέμειναν ασθενείς, με τη σταθερή κεφαλαιουχική δαπάνη σε μηχανήματα, εξοπλισμό και κατασκευές να υποχωρεί σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος.