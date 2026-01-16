Σε χαμηλό 16ετίας οι πωλήσεις της Porsche το 2025

Η Porsche ανέφερε ότι «κενά στην εφοδιαστική αλυσίδα» για τις εκδόσεις με κινητήρες εσωτερικής καύσης των 718 sports car και Macan SUV περιόρισαν επίσης τις πωλήσεις.

«Βουτιά» 10% κατέγραψαν οι πωλήσεις της Porsche το 2025, σημειώνοντας τη μεγαλύτερη πτώση από το 2009, όταν η παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση είχε αναταράξει τις αγορές, λόγω χαμηλής ζήτησης για ηλεκτρικά οχήματα και κάμψης στην αγορά της Κίνας.

Όπως μεταδίδει το Bloomberg, το πολυτελές brand της Volkswagen παρέδωσε 279.449 οχήματα το περασμένο έτος, με την Κίνα και τη Γερμανία να ηγούνται στις μειώσεις πωλήσεων.

Η γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία αντιμετώπισε μια σειρά προκλήσεων, συμπεριλαμβανομένης της διόρθωσης ενός υπερβολικά φιλόδοξου σχεδίου για την κυκλοφορία ηλεκτρικών οχημάτων, που αναστάτωσε τα σχέδια για μοντέλα και επιβάρυνε τα περιθώρια κέρδους. Οι δασμοί στις ΗΠΑ - που έχουν ξεπεράσει την Κίνα ως η σημαντικότερη αγορά της Porsche - έχουν επίσης επιβαρύνει τα κέρδη.

Η εταιρεία, η οποία έχει βγει από τον γερμανικό δείκτη DAX, έχει υποσχεθεί βελτιώσεις μετά από ένα δύσκολο 2025, κατά το οποίο αναθεώρησε τέσσερις φορές τις προβλέψεις της.

Η πτώση της Porsche έρχεται σε μια κρίσιμη στιγμή για τη μητρική VW, η οποία βασίζεται στα κέρδη από τις premium μάρκες της, συμπεριλαμβανομένης της Audi.