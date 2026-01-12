Διέσπασε τη ζώνη των 4.600 δολαρίων ο χρυσός - Ρεκόρ και για το ασήμι

Σε νέο ρεκόρ όλων των εποχών πάνω από τα 4.600 δολάρια ανά ουγγιά τη Δευτέρα σκαρφάλωσε ο χρυσός ενώ και το ασήμι αναρριχήθηκε σε φρέσκο ιστορικό υψηλό.

Σε νέο ρεκόρ όλων των εποχών πάνω από τα 4.600 δολάρια ανά ουγγιά τη Δευτέρα σκαρφάλωσε ο χρυσός ενώ και το ασήμι αναρριχήθηκε σε φρέσκο ιστορικό υψηλό, καθώς οι επενδυτές έγειραν στην αγκαλιά των ασφαλών καταφυγίων, μετά την επιδείνωση της αβεβαιότητας σχετικά με την ποινική έρευνα της κυβέρνησης Τραμπ για τον πρόεδρο της Fed, Τζερόμ Πάουελ.

Ο χρυσός στην αγορά σποτ κέρδισε 2,2% στα 4.609,58 δολάρια ανά ουγγιά, ενώ ενδοσυνεδριακά αναρριχήθηκε μέχρι και στα 4.629,94 δολάρια. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης χρυσού των ΗΠΑ παράδοσης Φεβρουαρίου πρόσθεσαν 2,5% στα 4.614,70 δολάρια. Το ασήμι πέτυχε ράλι 6,8% στα 85,39 δολάρια ανά ουγγιά ενώ έφτασε και το ιστορικό υψηλό στα 86,22 δολάρια, η πλατίνα σημείωσε άνοδο 3% στα 2.342,10 δολάρια ανά ουγγιά, ενώ το παλλάδιο ενισχύθηκε 2,5% στα 1.861,44 δολάρια.

Ο χρυσός και το ασήμι «πάνε πακέτο», επεσήμανε ο Νεντ Νέιλορ - Λέιλαντ, διαχειριστής κεφαλαίων στην Jupiter Asset Management. «Η αυξημένη αβεβαιότητα επηρεάζει άμεσα την αγορά χρυσού, (και) κάθε εβδομάδα φαίνεται να έχουμε μια ακόμη περιοχή ανησυχίας που προστίθεται», εκτίμησε ο Μάικλ Χέι, παγκόσμιος επικεφαλής έρευνας εμπορευμάτων στη Societe Generale.

Το περιβάλλον που στηρίζει το ράλι των πολύτιμο μετάλλων φαίνεται απίθανο να αντιστραφεί σύντομα, πρόσθεσε. Ο χρυσός εκτινάχθηκε άνω του 64% πέρυσι, στην καλύτερη επίδοσή του από το 1979, ενώ το ασήμι κατέγραψε το ισχυρότερο έτος που έχει καταγράψει στα χρονικά του με έκρηξη 146,8%. Η κυβέρνηση Τραμπ με φόντο τις μειώσεις επιτοκίων έχει εντείνει την πίεση στην Fed, απειλώντας να ασκήσει δίωξη στον πρόεδρό της, Τζερόμ Πάουελ για το έργο ανακαίνισης των κεντρικών κτιρίων.

Η θητεία του Πάουελ λήγει τον Μάιο. Η κυβέρνηση Τραμπ αναμένεται να πάρει συνέντευξη από τον Ρικ Ρίντερ της BlackRock ως πιθανό υποψήφιο για να τον διαδεχθεί, ανέφερε το Fox News. Η Fed αναμένεται να διατηρήσει αμετάβλητα τα επιτόκια στη συνεδρίασή της στις 27-28 Ιανουαρίου, αφού τα περιέκοψε συνολικά κατά 75 μονάδες βάσης πέρυσι. Ωστόσο, οι αγορές εξακολουθούν να προεξοφλούν δύο ακόμη κινήσεις αργότερα φέτος, ενισχύοντας την όρεξη για μη αποδοτικά περιουσιακά στοιχεία όπως ο χρυσός.