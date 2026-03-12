Σαμαράς: Δεν υπάρχουν «επαγγελματίες ανησυχούντες», μόνο ερασιτέχνες εφησυχασμένοι

Το άρθρο 30 της συμφωνίας με τη Chevron ανοίγει την «κερκόπορτα» για το τουρκολυβικό μνημόνιο, διεμήνυσε ο πρώην πρωθυπουργός.

Η πρόβλεψη του άρθρου 30 αναγγέλλει «τη δυνητική απομείωση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων» τόνισε ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, από το βήμα της Ολομέλειας της Βουλής, σε ομιλία του στο πλαίσιο της συζήτησης του νομοσχεδίου του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για τις συμβάσεις έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων με τις εταιρείες Chevron και Helleniq.

Σύμφωνα με τον κ. Σαμαρά, η παράγραφος 3 του άρθρου 30 είναι απαράδεκτη: «Προφανώς η σύμβαση της Chevron δεν αλλάζει το διεθνές δίκαιο της θάλασσας. Όμως εδώ, κάτι ψηφίζουμε και κάτι νομοθετούμε με την υπογραφή της Ελληνικής Δημοκρατίας. Όπως βεβαίως είχαμε νομοθετήσει όλοι μαζί και το 2019 με την Total, πάλι για τα οικόπεδα της Κρήτης. Τότε όμως δεν υπήρχε τέτοια παράγραφος!» σημείωσε ο κ. Σαμαράς και συνέχισε: «Τι άλλαξε και φέρατε για πρώτη φορά αυτή τη διατύπωση; Το μόνο καινούργιο έκτοτε είναι το παράνομο τουρκολιβυκό μνημόνιο».

Στο επιχείρημα της κυβέρνησης ότι θωρακίζεται το Δημόσιο από τις τυχόν απαιτήσεις της ιδιωτικής εταιρείας, ο πρώην πρωθυπουργός ρώτησε: «Σε ποια περίπτωση; Στην περίπτωση μας λέτε, συμφωνίας της Ελλάδας και "ενός ή περισσοτέρων γειτονικών κρατών" για οριοθέτηση ΑΟΖ. Ποια είναι τα “περισσότερα γειτονικά κράτη” πέρα από τη Λιβύη; Γιατί με την Αίγυπτο δεν υπάρχει εκεί εκκρεμότητα. Με αυτόν τον όρο, ανοίγει η “Κερκόπορτα” για το τουρκολυβικό. Τόσο απλά, τόσο καθαρά, αυτό υπονοεί η διάταξη… Δεν καταλαβαίνετε ότι εμείς οι ίδιοι φαίνεται να δεχόμαστε ότι θα μειωθεί η περιοχή που μισθώνουμε; Η Ελληνική Δημοκρατία, λοιπόν, με δική της πρωτοβουλία αναγγέλλει, στην ουσία, τη δυνητική απομείωση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων. Και σεις μάς αναλύετε τη νομική κατανομή της ευθύνης για την περίπτωση αυτή! Και με καινοφανείς όρους όπως τα “πλευρικά όρια”… αυτά όλα είναι αδιανόητα! Αδιανόητα...» τόνισε εμφατικά ο ανεξάρτητος βουλευτής Μεσσηνίας και συνέχισε: «Κι όλα αυτά πότε; Όταν μας λέγατε ότι η σύμβαση αυτή δήθεν κουρέλιαζε και τάχα ακύρωνε το τουρκολιβυκό μνημόνιο. Τέτοιο ψέμα! Και μετά μου λέτε να μην ανησυχώ… η ανησυχία μου δεν είναι επιλογή. Είναι πράξη συνείδησης. Και να ξέρετε. Δεν υπάρχουν “επαγγελματίες ανησυχούντες”, κύριοι συνάδελφοι. Ερασιτέχνες εφησυχασμένοι υπάρχουν!» είπε ο κ. Σαμαράς, κλείνοντας την ομιλία του.

Νωρίτερα, ο κ. Σαμαράς απάντησε στη φράση του πρωθυπουργού για «επαγγελματίες ανησυχούντες» και «πατριώτες του καναπέ»… «Τι να εννοεί; Ότι κάποιοι ανησυχούν για οικονομικά οφέλη; Ποιους εννοεί; Τα κυβερνητικά media παραπέμπουν σε εμένα και στον Κώστα Καραμανλή. Δεν θα ήθελα να πιστέψω ότι -ειδικά ο κ. Μητσοτάκης- κατηγορεί τους δύο πρώην πρωθυπουργούς της Ελλάδας και προέδρους της παράταξης, ότι έχουμε ως "επάγγελμα" την έκφραση εθνικών ανησυχιών. Εάν όμως έχουν δίκιο τα "παπαγαλάκια" του, τότε το πράγμα αλλάζει. Γιατί τότε ο κ. Μητσοτάκης θα πρέπει να ανησυχεί. Και μένω εδώ... » είπε ο κ. Σαμαράς.

Αναφερόμενος στην Κύπρο είπε ότι «η γεωπολιτική συγκυρία είναι ιδανική ευκαιρία που δεν πρέπει να πάει χαμένη. Η Κύπρος είναι ευρωπαϊκό έδαφος, το σύνορο της Ευρώπης. Για αυτό και η μόνιμη συστάθμευση στο νησί ελληνικών και ευρωπαϊκών δυνάμεων είναι επιβεβλημένη! Διότι γίνεται αντιληπτό από όλους ότι η παλαιά αμυντική αρχιτεκτονική στην περιοχή μας δεν δουλεύει, κι επομένως η συστάθμευση δεν θα αποτελέσει πρόβλημα, αλλά λύση αποδεκτή και από την Αμερική. Για εμάς, όμως, θα είναι μια πολύ σημαντική εξέλιξη, γιατί θα αποδυνάμωνε στην πράξη τη "γαλάζια πατρίδα" του Ερντογάν».

Υπογράμμισε μάλιστα ότι «η αποστολή φρεγατών κι αεροσκαφών στην Κύπρο, οι Patriot στην Κάρπαθο, αλλά και η συμφωνία με τη Βουλγαρία, είναι αυτονόητες και θετικές κινήσεις. Σωστά η κυβέρνηση αντέδρασε γρήγορα» είπε ο κ. Σαμαράς, αναφέροντας ωστόσο ότι (η κυβέρνηση) δεν αντέδρασε στην Κάσο, που -για να μη ξεχνιόμαστε- κείται εγγύτερα από την Κύπρο. Ενώ η τουρκική Νavtex που χωρίζει το Αιγαίο στη μέση, εξακολουθεί να ισχύει. Οι κινήσεις επομένως που κάνουμε, δεν πρέπει να εξελιχθούν σε χειρονομίες εντυπωσιασμού. Γιατί πρέπει να έχουμε πολιτική έναντι της Τουρκίας κι όταν θα έχει λήξει ο συναγερμός με το Ιράν. Ενώ για την ώρα απέναντι στην Τουρκία, εκπέμπουμε θολά και κατευναστικά μόνο μηνύματα».

Επαναφέροντας τη θέση του για το δόγμα της Αποτροπής είπε ότι «το χρειαζόμαστε έναντι της Τουρκίας που μας απειλεί συνεχώς. Κι όχι έναντι του μακρινού Ιράν που μας απείλησε για 15 μέρες… Κι αυτό στην Πολιτική δεν ονομάζεται "ανησυχία". Διορατικότητα ονομάζεται. Να βλέπεις τις ευκαιρίες που υπάρχουν. Και τους κινδύνους. Να φτιάχνεις συμμαχίες κατά κοινού εχθρού, όχι τη στιγμή της κρίσης, αλλά πολύ νωρίτερα. Κι όταν κανείς δεν τις φαντάζεται. Να καταγγέλλεις τις υποκλίσεις, την υποχωρητικότητα και τον κατευνασμό, το γκριζάρισμα στο Αιγαίο, το διεθνές ξέπλυμα της Τουρκίας με το σύμφωνο Φιλίας. Μιας Τουρκίας η οποία δεν είναι τόσο ισχυρή όσο κάποιοι νομίζουν. Και σας ρωτάω: η Τουρκία που στέλνει νέο στρατό τώρα στην κατεχόμενη Κύπρο, εξακολουθεί να είναι...φίλη μας;»

«Διορατικότητα λέγεται όταν το 2004 εγώ τάχθηκα, δίπλα στον τότε πρωθυπουργό Κώστα Καραμανλή, κατά του σχεδίου Ανάν στην Κύπρο, σε αντίθεση με άλλους γνωστούς, “δήθεν ρεαλιστές”. “Χαμένη ευκαιρία” μας έλεγαν. Και μας κατηγορούσαν ως “αδρανείς” και “υπερπατριώτες”. Φανταστείτε λοιπόν να ίσχυε σήμερα το σχέδιο Ανάν στην Κύπρο. Το οποίο προέβλεπε εκ περιτροπής Πρόεδρο Δημοκρατίας. Και σήμερα, φανταστείτε να ήταν Τουρκοκύπριος ο Πρόεδρος. Θα μπορούσε η Ελλάδα να στείλει έστω και μισή φρεγάτα εκεί; Καταλαβαίνετε το λάθος του κατευνασμού; Κι αφού μιλάμε για διορατικότητα, σας αποκαλύπτω σήμερα, ότι το 2013 και το 2014, όταν προχωρούσαμε στα “τρίγωνα” Ελλάδα- Κύπρος-Ισραήλ και Ελλάδα-Κύπρος-Αίγυπτος, πολλές φωνές και μέσα στην παράταξη και στην αντιπολίτευση και στο υπουργείο Εξωτερικών ακόμα, επέμεναν να μη προχωρήσουμε. Ασφαλώς δεν τους άκουσα...» πρόσθεσε.

«Διορατικότητα λέγεται ακόμα όταν από το 2012, ως πρωθυπουργός, δημοπρατούσα τα οικόπεδα και μίλαγα για εξορύξεις και ενεργειακή αυτάρκεια. Σε αντίθεση με τον πρωθυπουργό, που στον ΟΗΕ το 2021, δήλωνε ότι είναι "χαμένη υπόθεση ο ορυκτός πλούτος" και ήταν φανατικά υπέρ της πράσινης ενέργειας. Και σήμερα εσείς, η μεταλλαγμένη Νέα Δημοκρατία, μού κάνετε εμένα και μάθημα για τις εξορύξεις; Ήμαρτον! Προφανώς και είμαι υπέρ του να γίνουν και άμεσα εξορύξεις» είπε ο πρώην πρωθυπουργός και ανεξάρτητος βουλευτής, Αντώνης Σαμαράς.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ