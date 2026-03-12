Φιντάν: «Το Ιράν μπορεί να οδηγηθεί σε εμφύλιο πόλεμο»

«Η ;Aγκυρα παραμένει απολύτως αντίθετη σε κάθε σχέδιο που στοχεύει να προκαλέσει εμφύλιο πόλεμο στο Ιράν και να τροφοδοτήσει συγκρούσεις στη βάση εθνοτικών ή θρησκευτικών διαφορών».

Η Τουρκία δηλώνει κατηγορηματικά αντίθετη σε οποιαδήποτε προσπάθεια αποσταθεροποίησης του Ιράν και προειδοποιεί για τον κίνδυνο ευρύτερης ανάφλεξης στη Μέση Ανατολή. Τη θέση αυτή εξέφρασε ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν, μετά τη συνάντησή του με τον Γερμανό ομόλογό του Γιόχαν Βάντεφουλ στην 'Αγκυρα.

Μετά τις συνομιλίες του με τον υπουργό Εξωτερικών της Γερμανίας, ο επικεφαλής της τουρκικής διπλωματίας τοποθετήθηκε για τις εξελίξεις στην περιοχή και για την κλιμάκωση της έντασης με το Ιράν. Ο Φιντάν υπογράμμισε ότι η 'Αγκυρα αντιτίθεται σε κάθε σενάριο που θα μπορούσε να οδηγήσει σε εσωτερική αποσταθεροποίηση της χώρας.

«Η 'Αγκυρα παραμένει απολύτως αντίθετη σε κάθε σχέδιο που στοχεύει να προκαλέσει εμφύλιο πόλεμο στο Ιράν και να τροφοδοτήσει συγκρούσεις στη βάση εθνοτικών ή θρησκευτικών διαφορών».

Ιρανοί αντιφρονούντες: «Οι βομβαρδισμοί δεν θα ανατρέψουν τους κληρικούς που είναι στην εξουσία»

Υψηλόβαθμο μέλος ιρανικής αντικαθεστωτικής οργάνωσης που εδρεύει στο Παρίσι δήλωσε σήμερα ότι ο αμερικανοϊσραηλινός πόλεμος στο Ιράν δεν θα ανατρέψει την ιερατική ηγεσία, υποστηρίζοντας ότι μόνο μια λαϊκή εξέγερση με τη στήριξη της εσωτερικής αντίστασης θα μπορούσε να το πετύχει αυτό.

Σχεδόν δύο εβδομάδες βομβαρδισμών έχουν στοιχίσει τη ζωή σε περίπου 2.000 ανθρώπους στο Ιράν, συμπεριλαμβανομένου του ανώτατου ηγέτη αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ και έχουν προκαλέσει ζημιές σε μεγάλο μέρος του στρατιωτικού μηχανισμού και του μηχανισμού ασφαλείας. Το Ιράν απάντησε με τον ίδιο τρόπο, οδηγώντας τις παγκόσμιες αγορές ενέργειας και τις μεταφορές στο χάος και εξαπλώνοντας τη σύγκρουση σε όλη τη Μέση Ανατολή, ενώ το σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης έχει εντείνει τον έλεγχό του στην εξουσία και απειλεί να καταπνίξει κάθε εξέγερση.

«Ο 12ήμερος πόλεμος τον Ιούνιο, και ο σημερινός πόλεμος, που πλέον βρίσκεται στη 12η ημέρα του, απέδειξαν ότι οι βομβαρδισμοί δεν μπορούν να ανατρέψουν το καθεστώς», δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου ο Μοχάμαντ Μοχαντεσίν, επικεφαλής εξωτερικής πολιτικής στο Εθνικό Συμβούλιο Αντίστασης του Ιράν (NCRI).

«Ακόμα κι αν έχεις 50.000 οπλισμένους στρατιώτες επί του πεδίου, χρειάζεσαι τη στήριξη του ιρανικού λαού. Χρειάζεσαι μια λαϊκή εξέγερση. Ο συνδυασμός αυτών των 50.000 ή 20.000 ή οποιουδήποτε άλλου αριθμού με λαϊκή εξέγερση, τότε έχεις τη δύναμη να ανατρέψεις το καθεστώς».

Ο Μοχαντεσίν δήλωσε πως δεν θεωρεί ρεαλιστική την ανάπτυξη αμερικανικών χερσαίων στρατευμάτων. Το NCRI, γνωστό επίσης με την ονομασία του στα φαρσί Μουτζαχεντίν-ε-Χαλκ, είχε καταχωρισθεί ως τρομοκρατική οργάνωση από τις ΗΠΑ έως το 2012. Είναι εκτός νόμου στο Ιράν και δεν είναι σαφές πόση στήριξη έχει στη χώρα.

Ο Μοχαντεσίν αναγνώρισε ότι η οργάνωσή του από μόνη της δεν θα μπορούσε να ανατρέψει το σύστημα. Ωστόσο, δήλωσε ότι οι μαζικές διαδηλώσεις, όπως αυτές που σημειώθηκαν τον Ιανουάριο μέχρι την αιματηρή καταστολή τους, θα επαναληφθούν μόλις σταματήσουν οι βομβαρδισμοί και μπορεί εν τέλει να αλλάξουν την ισορροπία. «Δεν μπορώ να πω πόσους μήνες ή ένα χρόνο αλλά…αυτή είναι η πορεία ανατροπής του καθεστώτος», δήλωσε.

