Διάγγελμα Χαμενεΐ: «Το Ιράν θα εκδικηθεί» - Mήνυμα για Στενά του Ορμούζ και αμερικανικές βάσεις

Προειδοποίηση για αμερικανικές βάσεις από τον ανώτατο ηγέτη του Ιράν. Έτεινε κλάδον ελαίας στις γειτονικές χώρες. Εργαλείο πίεσης το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ.

Το πρώτο του διάγγελμα ως ανώτατος ηγέτης του Ιράν, απηύθυνε ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, υπογραμμίζοντας ότι το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ πρέπει να συνεχιστεί ως εργαλείο πίεσης προς τον εχθρό ενώ διεμήνυσε πως η Τεχεράνη δεν θα αποφύγει να εκδικηθεί «το αίμα των μαρτύρων της». Στο ίδιο μήνυμα ανέφερε ότι όλες οι αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις στην περιοχή πρέπει να κλείσουν άμεσα, προειδοποιώντας ότι οι θα δεχθούν επιθέσεις.

Παράλληλα τόνισε ότι το Ιράν πιστεύει στη φιλία με τις γειτονικές χώρες και ότι οι επιθέσεις στοχεύουν μόνο στρατιωτικές βάσεις, προσθέτοντας ότι οι επιχειρήσεις αυτές «θα συνεχιστούν αναπόφευκτα». «Θα απευθύνω μήνυμα στους αξιωματούχους της περιοχής, ώστε να γνωρίζουν πως το Ιράν θέλει να διατηρήσει τις σχέσεις με τις χώρες της περιοχής» ανέφερε.

«Ο εχθρός θέλει να είμαστε διχασμένοι για να ελέγξουν την περιοχή μας. Ο πόλεμος κατά του Ιράν δεν πρέπει να επηρεάσει τη σχέση μας με τους γείτονές μας παρότι έχουμε δεχθεί επίθεση από αμερικανικές βάσεις που βρίσκονται σε αυτές τις χώρες. Στο όνομα του Αλλάχ, ο παντοδύναμος θα μας βοηθήσει» επεσήμανε και εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στους ανθρώπους που «έχασαν τους αγαπημένους τους κατά τη διάρκεια του πολέμου», λέγοντας ότι οι ζημιές θα αποζημιωθούν.

«Το έγκλημα κατά της ανθρωπότητας και των παιδιών δεν θα αγνοηθεί», διευκρίνισε, συμπληρώνοντας ότι αυτό ισχύει ιδιαίτερα στην περίπτωση του Μινάμπ, όπου μια αμερικανική επίθεση κοντά σε ένα σχολείο σκότωσε 168 άτομα, μεταξύ των οποίων περίπου 110 παιδιά. Η Τεχεράνη ισχυρίζεται πως το σχολείο χτυπήθηκε από αμερικανικό πύραυλο, αλλά οι ΗΠΑ αρνούνται την ευθύνη ενώ διεξάγουν έρευνα.

Νωρίτερα, εικόνα το Telegram του Μοτζταμπά Χαμενεΐ, «αποκάλυψε» τον γραφικό του χαρακτήρα με λίστα με ονόματα των ανώτατων ηγετών του Ιράν: του ίδιου, του πατέρα του, Αλί Χαμενεΐ, και του προκατόχου του και πρώτου ανθρώπου στον ρόλο, του Ρουχολάχ Χομεϊνί με σύντομο μήνυμα: «Στο όνομα του Θεού, του Πανάγαθου, του Πολυεύσπλαχνου». Η φράση χρησιμοποιείται στην αρχή των περισσότερων κεφαλαίων του Κορανίου.

Ο Χαμενεΐ δεν έχει εμφανιστεί δημόσια από την ανακοίνωση του διορισμού του στην υψηλότερη θέση της χώρας. Πηγή είπε στο CNN ότι ο ανώτατος ηγέτης υπέστη κάταγμα στο πόδι και άλλα ελαφρά τραύματα την πρώτη ημέρα της βομβιστικής εκστρατείας των ΗΠΑ και του Ισραήλ. Ο πρέσβης του Ιράν στην Κύπρο, Αλιρέζα Σαλαριάν, δήλωσε στην εφημερίδα Guardian την Τετάρτη ότι ο Χαμενεΐ τραυματίστηκε στην ίδια αεροπορική επιδρομή που σκότωσε τον πατέρα του, μαζί με άλλα πέντε μέλη της οικογένειας.

Το Ιράν απειλεί με μπλακ άουτ όλη την περιοχή αν καταστραφεί το ηλεκτρικό του δίκτυο

Ο Αλί Λαριτζανί, ο επικεφαλής του Συμβουλίου Ασφαλείας του Ιράν, προειδοποίησε ότι ολόκληρη η περιοχή θα αντιμετωπίσει μπλακ άουτ μέσα σε 30 λεπτά, αν καταστραφεί το ιρανικό δίκτυο ηλεκτροδότησης.

«Ο Τραμπ είπε μπορούμε να εξαλείψουμε το ηλεκτρικό δίκτυο του Ιράν μέσα σε μία ώρα, αλλά δεν το έχουμε κάνει», έγραψε ο Αλί Λαριτζανί στο Χ. «Λοιπόν, αν το κάνουν, ολόκληρη η περιοχή θα βυθιστεί στο σκοτάδι σε λιγότερο από μισή ώρα και το σκοτάδι προσφέρει θαυμάσιες ευκαιρίες για την καταδίωξη αμερικανών στρατιωτών που τρέχουν να σωθούν».

Νωρίτερα, ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου Μοχάμαντ Μπαγέρ Γκαλιμπάφ προειδοποίησε ΗΠΑ και Ισραήλ πως το Ιράν «θα εγκαταλείψει κάθε αυτοσυγκράτηση», αν οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ επιτεθούν κατά των νησιών του Κόλπου

«Θα εγκαταλείψουμε κάθε αυτοσυγκράτηση» και «θα χύσουμε το αίμα των εισβολέων» στον Κόλπο, έγραψε στο Χ. Δεν εξήγησε ποια νησιά εννοεί, αλλά μεγάλη συζήτηση γίνεται τις τελευταίες ημέρες στα διεθνή μέσα ενημέρωσης για το στρατηγικής σημασίας νησί Χαργκ, μετά την δημοσίευση πληροφοριών από το Axios ότι ο στρατηγικός αυτός κόμβος για την εξαγωγή του ιρανικού πετρελαίου περιλαμβάνεται πλέον στον στρατιωτικό σχεδιασμό.

Υπάρχουν πολλά νησιά στον Κόλπο, ανάμεσά τους και το Χαργκ. Αλλά φιλοξενούν στρατιωτικές βάσεις και άλλα αποτελούν τερματικούς σταθμούς εξαγωγής ενεργειακών προϊόντων.