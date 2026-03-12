Διευρύνονται οι απώλειες στη Wall Street στη σκιά της Μέσης Ανατολής

Ο Dow Jones υποχωρεί 1,27% στις 46.815 μονάδες, ο S&P 500 χάνει 1,17% στις 6.696 μονάδες και o Nasdaq διολισθαίνει 1,56% στις 22.359 μονάδες. Βαρίδια τεχνολογία και τράπεζες.

Τελευταία ενημέρωση 17:28

Νέες πιέσεις δέχεται η Wall Street την Πέμπτη, καθώς οι τιμές του πετρελαίου παραμένουν στα ύψη παρά την απελευθέρωση - ρεκόρ (400 εκατ. βαρελιών) από τον ΔΟΕ, με τις επενδυτικές ανησυχίες για διακοπή του εφοδιασμού μετά τα ιρανικά χτυπήματα σε δεξαμενόπλοια και λιμάνια χωρών της Μέσης Ανατολής και του Περσικού Κόλπου, να μην κατευνάζονται.

Ο Dow Jones υποχωρεί 1,27% στις 46.815 μονάδες, ο S&P 500 χάνει 1,17% στις 6.696 μονάδες και o Nasdaq διολισθαίνει 1,56% στις 22.359 μονάδες. Οι τιμές του αργού συνέχισαν να ανεβαίνουν, αφού ο Αμερικανός υπουργός Ενέργειας, Κρις Ράιτ επεσήμανε ότι το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ «δεν είναι έτοιμο» να συνοδεύσει τα πετρελαιοφόρα μέσω των Στενών του Ορμούζ, αν και πρόσθεσε ότι πιθανότατα θα είναι σε θέση να το κάνει μέχρι το τέλος του μήνα.

Το ταμπλό «κοκκινίζει» με τις τράπεζες και τις τεχνολογικές μετοχές να ηγούνται των απωλειών. Η Morgan Stanley αποτελεί βαρίδι για τους χρηματοοικονομικούς τίτλους καταγράφοντας πτώση 3,6% μετά τον περιορισμό των αναλήψεων από ιδιωτικά πιστωτικά κεφάλαια. Οι μετοχές της ενέργειας, συμπεριλαμβανομένων των Chevron και Exxon Mobil, ήταν μεταξύ των λίγων που βρίσκονταν σε άνοδο.

Η κυκλοφορία στο πέρασμα έχει πρακτικά σταματήσει καθώς η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή κλιμακώνεται. Κατά τη διάρκεια της νύχτας, τρία επιπλέον ξένα πλοία χτυπήθηκαν στον Περσικό Κόλπο, ενώ, οι αμερικανικές δυνάμεις βύθισαν 16 ιρανικά πλοία ναρκοθέτησης κοντά στα Στενά του Ορμούζ. Η ασφαλιστική Chubb έγινε ο κύριος ανάδοχος ενός προγράμματος υπό την ηγεσία της κυβέρνησης των ΗΠΑ για την παροχή ασφάλισης σε πλοία που επιχειρούν να διασχίσουν την κρίσιμη ναυτιλιακή οδό.

«Η στρατηγική του Ιράν να σπείρει οικονομικό χάος στον Κόλπο λειτουργεί καθώς τα δεξαμενόπλοια δέχονται επίθεση και το Ορμούζ παραμένει κλειστό, ανεβάζοντας την τιμή του Brent στα 100 δολάρια», τόνισε ο Άνταμ Χρισαφούλι της Vital Knowledge. «Οι ΗΠΑ και το Ισραήλ έχουν στρατιωτική κυριαρχία και τα πυραυλικά/πυρηνικά προγράμματα του Ιράν επλήγησαν, αλλά η σκληροπυρηνική κυβέρνηση της Τεχεράνης είναι σταθερή και το σχέδιό της είναι να εργαλειοποιήσει το πετρέλαιο για να στριμώξει τον Τραμπ» πρόσθεσε.