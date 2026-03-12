Μακρόν: «Να σταματήσει η Χεζμπολάχ επιθέσεις κατά του Ισραήλ»

Την ανάγκη να σταματήσει η Χεζμπολάχ τις στρατιωτικές ενέργειες της από το Λίβανο κατά του Ισραήλ υπογράμμισε ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν.

Την ανάγκη να σταματήσει η Χεζμπολάχ τις στρατιωτικές ενέργειες της από το Λίβανο κατά του Ισραήλ, τις οποίες χαρακτήρισε «μεγάλο λάθος», όπως επίσης και την ανάγκη να μην πραγματοποιήσει το Ισραήλ «μια χερσαία επίθεση στον Λίβανο», υπογράμμισε ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν σε ανάρτηση στο κοινωνικό δίκτυο X, λίγο μετά την τηλεφωνική επικοινωνία που είχε αργά χθες το βράδυ με τον Λιβανέζο ομόλογό του Ζοζέφ Αούν.

Ο Γάλλος πρόεδρος ανέφερε επίσης ότι μίλησε με τον Σύρο ομόλογό του Άχμαντ Αλ-Σαράα, τον οποίο διαβεβαίωσε ότι «υποστηρίζει τις προσπάθειες των λιβανέζικων αρχών να αποκαταστήσουν τον πλήρη κρατικό έλεγχο στην επικράτειά τους». Οι πρόεδροι του Λιβάνου και της Συρίας συμφώνησαν την Τρίτη να ενισχύσουν τους ελέγχους στα κοινά τους σύνορα.

I had a lengthy conversation with the presidents of Lebanon and Syria.



I am pleased that France is contributing to and participating in these discussions as equal partners, in a new spirit of partnership that Lebanon and Syria now wish to build.



This is truly a historic… — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) March 11, 2026

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ