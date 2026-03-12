Πολιτική | Πολιτική - Διεθνή Νέα

Τραμπ: «Το Ιράν δεν πρέπει να αποκτήσει πυρηνικά - Σε δεύτερη μοίρα οι τιμές του πετρελαίου»

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Τραμπ: «Το Ιράν δεν πρέπει να αποκτήσει πυρηνικά - Σε δεύτερη μοίρα οι τιμές του πετρελαίου»
Ντόναλντ Τραμπ / Πηγή Φωτογραφίας: Getty Images - Ideal Image
«Οι ΗΠΑ είναι μακράν ο μεγαλύτερος παραγωγός πετρελαίου στον κόσμο, επομένως όταν οι τιμές του πετρελαίου αυξάνονται, βγάζουμε πολλά χρήματα».

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι η αποτροπή της απόκτησης πυρηνικών όπλων από το Ιράν είναι «πολύ πιο σημαντική» για αυτόν από την ανησυχία για την αύξηση των τιμών του πετρελαίου λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

«Οι ΗΠΑ είναι μακράν ο μεγαλύτερος παραγωγός πετρελαίου στον κόσμο, επομένως όταν οι τιμές του πετρελαίου αυξάνονται, βγάζουμε πολλά χρήματα. ΑΛΛΑ, ως Πρόεδρος, αυτό που είναι πολύ πιο σημαντικό για μένα είναι να εμποδίσουμε μια αυτοκρατορία του κακού, το Ιράν, από το να αποκτήσει πυρηνικά όπλα και να καταστρέψει τη Μέση Ανατολή, και ίσως ακόμη και ολόκληρο τον κόσμο», τόνισε ο Τραμπ με ανάρτησή του στο Truth Social.

Λίγο νωρίτερα, στο πρώτο του διάγγελμα ως ανώτατος ηγέτης του Ιράν, ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, υπογράμμισε ότι το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ πρέπει να συνεχιστεί ως εργαλείο πίεσης προς τον εχθρό ενώ διεμήνυσε πως η Τεχεράνη δεν θα αποφύγει να εκδικηθεί «το αίμα των μαρτύρων της». Στο ίδιο μήνυμα ανέφερε ότι όλες οι αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις στην περιοχή πρέπει να κλείσουν άμεσα, προειδοποιώντας ότι οι θα δεχθούν επιθέσεις.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Φουλ επίθεση από Κυριάκο - Άνοδος θρίαμβος μισή μονάδα για ΠΑΣΟΚ - Ο βασιλιάς είναι γυμνός λέει ο Οδυσσέας

Καύσιμα: Θα πέσει η βενζίνη με το πλαφόν; Παραδείγματα για την τιμή στην αντλία

Οι δισεκατομμυριούχοι του ελληνικού αθλητισμού - Το προφίλ τους

tags:
Ντόναλντ Τραμπ
Ιράν
Πετρέλαιο
Μέση Ανατολή
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider