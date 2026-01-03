Γερμανία: Το CSU στηρίζει την πρωτοβουλία Μερτς για ενιαίο ευρωπαϊκό χρηματιστήριο

Οι υποστηρικτές του σχεδίου αναφέρουν ότι οι κατακερματισμένες αγορές με διαφορετικά χρηματιστήρια, υπό διαφορετικά κανονιστικά πλαίσια και εποπτεία, θέτουν την ΕΕ σε μειονεκτική θέση σε σχέση με τις ΗΠΑ και τη Wall Street.

Το συντηρητικό κόμμα Χριστιανική Κοινωνική Ένωση (CSU) της Γερμανίας, αδελφό του Χριστιανοδημοκρατικού κόμματος (CDU) του Φρίντριχ Μερτς, δήλωσε ότι θα στηρίξει την πρωτοβουλία του καγκελαρίου για ένα ενιαίο ευρωπαϊκό χρηματιστήριο, με στόχο την ενίσχυση των ευρωπαϊκών εισαγωγών μετοχών και της οικονομικής ανάπτυξης.

«Στηρίζουμε την ενίσχυση των ευρωπαϊκών χρηματαγορών και ενός ευρωπαϊκού χρηματιστηρίου ώστε οι επιτυχημένες γερμανικές εταιρείες να παραμείνουν στη χώρα», αναφέρει ένα προσχέδιο εσωτερικού εγγράφου της CSU, το οποίο περιήλθε στην κατοχή του Reuters.

«Σκοπεύουμε να αναλάβουμε σαφή ηγετικό ρόλο σε αυτή τη διαδικασία και να διασφαλίσουμε ότι τα κεντρικά γραφεία ενός ευρωπαϊκού χρηματιστηρίου θα βρίσκονται στη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη Γερμανία», αναφέρει το έγγραφο.

Το έγγραφο εκδόθηκε πριν από τριήμερες συνεδριάσεις του κόμματος που ξεκινούν την Τρίτη στην βαυαρική πόλη Σέον.

Ο Μερτς παρουσίασε το σχέδιο για πρώτη φορά τον Οκτώβριο, λέγοντας ότι θα ενισχύσει την Ευρώπη ως επιχειρηματικό προορισμό.

Μεταξύ των υποστηρικτών μιας ενιαίας αγοράς κεφαλαίων εντός της ΕΕ βρίσκονται η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Κριστίν Λαγκάρντ, ο Γερμανός υπουργός Οικονομικών Λαρς Κλίνγκμπαϊλ και ο πρόεδρος της Bundesbank, Γιοακίμ Νάγκελ.

Τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια δηλώνουν ότι οι αρχικές δημόσιες προσφορές (IPO) στην Ευρώπη περιορίζονται λόγω μειωμένων τοπικών ταμείων ρευστότητας.

