Ευρωαγορές: Ανοδικές κινήσεις καθώς τα πολύτιμα μέταλλα ανακάμπτουν

Οι επενδυτές έχουν στραμμένη την προσοχή τους στις νέες τριβές που προέκυψαν στο Ουκρανικό, μετά τις κατηγορίες της Ρωσίας πως drone στόχευσαν την κατοικία του Πούτιν.

Τελευταία ενημέρωση: 11:51

Μετά το flat ξεκίνημα, οι δείκτες πατάνε πιο γερά σε πράσινο έδαφος στις ευρωαγορές την Τρίτη, σε μία «κουτσουρεμένη» εβδομάδα συναλλαγών λόγω της εορταστικής περιόδου, με τους επενδυτές να έχουν στραμμένη κυρίως την προσοχή τους στις νέες τριβές που προέκυψαν στο πεδίο της Ουκρανίας, αφού εκεί που είχαν καταγραφεί μικρά θετικά βήματα, οι κατηγορίες της Ρωσίας πως drone στόχευσαν την προεδρική κατοικία του Βλάντιμιρ Πούτιν, άλλαξαν το κλίμα από χθες το βράδυ και δεν είναι απίθανο να οδηγήσουν σε ένα νέο αδιέξοδο.

Ειδικότερα, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 κινείται ανοδικά 0,21% στις 590,50 μονάδες, διευρύνοντας το νέο ιστορικό υψηλό που σημείωσε χθες. Με το 2025 να πλησιάζει στο τέλος του ο Stoxx 600 οδεύει για την ισχυρότερη ετήσια επίδοση του από το 2021, με συνολικά κέρδη 16%. Ο Euro Stoxx 50 κερδίζει 0,40% στις 5.774 μονάδες.

Στους επιμέρους δείκτες, ο γερμανικός DAX στην Φρανκφούρτη σημειώνει άνοδο 0,18% στις 24.407 μονάδες, ο γαλλικός CAC 40 διαπραγματεύεται στο +0,26% στις 8.132 μονάδες και ο βρετανικός FTSE 100 ανεβαίνει 0,17% και τις 9.883 μονάδες. Στην περιφέρεια της Ευρωζώνης, ο ιταλικός FTSE MIB στο Μιλάνο κερδίζει 0,74% στις 44.765 μονάδες και στην Ισπανία ο IBEX 35 βρίσκεται στο +0,50% στις 17.282 μονάδες.

Οι μετοχές εξόρυξης ηγούνται των κερδών με την Fresnillo να κερδίζει 3,5%, ενώ οι Anglo American, Antofagasta και Glencore ενισχύονται μεταξύ 2,6% και 1,8%.

Την ίδια ώρα, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης χρυσού και ασημιού ενισχύονται την Τρίτη δίνοντας ώθηση στους δείκτες.

Συγκεκριμένα, ο χρυσός σημειώνει άνοδο 1% στα 4.385,90 δολάρια ανά ουγγιά, ενώ το ασήμι ενισχύεται 5,2% στα 74,155 δολάρια ανά ουγγιά. Το ασήμι βρισκόταν σε τροχιά ανόδου τη Δευτέρα, σημειώνοντας ρεκόρ τις πρώτες πρωινές ώρες, πριν περιορίσει τα κέρδη του και καταγράψει τη χειρότερη ημέρα του από το 2021.

Οι αγορές χθες έκλεισαν με ανάμεικτα πρόσημα τη Δευτέρα, με τις μετοχές του αμυντικού κλάδου να δυσκολεύονται καθώς οι συνομιλίες συνεχίζονται για μια ειρηνευτική συμφωνία-πλαίσιο για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, πριν βέβαια προκύψουν οι νέες αρνητικές εξελίξεις χθες το βράδι.

Οι αγορές Ασίας-Ειρηνικού σημείωσαν κυρίως πτώση κατά τη διάρκεια της νύχτας, μετά τη συνέχιση του sell-off της τεχνολογίας στη Wall Street τη Δευτέρα, εν μέσω φόβων για φούσκα τεχνητής νοημοσύνης.

Η μετοχή της Nvidia υποχώρησε περισσότερο από 1% τη Δευτέρα στις ΗΠΑ, χάνοντας μέρος του κέρδους άνω του 5% που κατέγραψε συνολικά την περασμένη εβδομάδα. Οι Palantir Technologies και Meta Platforms υπέστησαν επίσης απώλειες, όπως και η Oracle.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης των αμερικανικών μετοχών παρέμειναν σχετικά αμετάβλητα κατά τη διάρκεια της νύχτας.