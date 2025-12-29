Βαριές απώλειες για τα πολύτιμα μέταλλα μετά τα ρεκόρ - «Βουτιά» για το ασήμι αφού ξεπέρασε τα 80 δολάρια

Η πλατίνα έκανε «βουτιά» σχεδόν 13%. Το παλλάδιο «κατρακύλησε» κατά 15%. Ο χρυσός στην αγορά σποτ διολίσθησε 4,2%.

Απότομη πτώση σημείωσαν τα πολύτιμα μέταλλα τη Δευτέρα, με το ασήμι και την πλατίνα να υποχωρούν από τα ιστορικά υψηλά επίπεδα που είχαν σημειώσει νωρίτερα στη συνεδρίαση.

Ειδικότερα, στην αγορά σποτ το ασήμι σημείωσε πτώση 8,4% στα 72,51 δολάρια ανά ουγγιά, υποχωρώντας από το ιστορικό υψηλό των 83,62 δολαρίων που είχε σημειώσει νωρίτερα στη συνεδρίαση. Πρόκεται για τη μεγαλύτερη μεταβολή από υψηλό σε χαμηλό από τον Αύγουστο του 2020, όταν υποχώρησε κατά 16,85%.

Η πλατίνα έκανε «βουτιά» σχεδόν 13% στα 2.134,59 δολάρια/ουγγιά, αφού άγγιξε το ιστορικό υψηλό των 2.478,50 δολαρίων νωρίτερα ενδοσυνεδριακά. Το παλλάδιο «κατρακύλησε» κατά 15% στα 1.636,80 δολάρια/ουγγιά.

Οι τιμές του χρυσού στην αγορά σποτ διολίσθησαν 4,2% στα 4.340,52 δολάρια ανά ουγγιά, μετά από το ρεκόρ των 4.549,71 δολαρίων που είχαν σημειώσει την Παρασκευή, ενώ τα futures στις ΗΠΑ για την παράδοση Φεβρουαρίου απώλεσαν 4,3% στα 4.358,60 δολάρια.

Ο χρυσός έχει σημειώσει άνοδο περίπου 65% φέτος. Η πλατίνα και το παλλάδιο είναι επίσης σε καλό δρόμο για ετήσια κέρδη. Το ασήμι έχει ξεπεράσει όλα τα άλλα μέταλλα με κέρδη 150% μέχρι στιγμής, λόγω της κρίσιμης σημασίας του ως ορυκτό, της έλλειψης προσφοράς και της αυξανόμενης ζήτησης από τη βιομηχανία και τους επενδυτές.

Υπάρχουν διάφοροι λόγοι για τα τεράστια κέρδη. Μαζί με το χρυσό, το ασήμι θεωρείται ασφαλές καταφύγιο για τους επενδυτές που είναι επιφυλακτικοί λόγω των αυξημένων γεωπολιτικών εντάσεων και άλλων κινδύνων, όπως το διογκούμενο έλλειμμα των ΗΠΑ.

Τα δύο μέταλλα θεωρούνται επίσης «αποθέματα αξίας», πράγμα που σημαίνει ότι μπορούν να λειτουργήσουν ως αντιστάθμισμα έναντι του αμερικανικού δολαρίου που αποδυναμώνεται λόγω του πληθωρισμού ή της οικονομικής αβεβαιότητας. Επιπλέον, ένα ασθενέστερο δολάριο καθιστά τα περιουσιακά στοιχεία φθηνότερα για άλλες χώρες, αυξάνοντας τη ζήτηση.