Αγορές | Ξένα Χρηματιστήρια

Ευρωαγορές: Νέο ιστορικό υψηλό για Stoxx 600 - Πτώση για τις αμυντικές μετοχές

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Ευρωαγορές: Νέο ιστορικό υψηλό για Stoxx 600 - Πτώση για τις αμυντικές μετοχές
Η Leonardo σημείωσε πτώση 2,5%, ενώ οι Hensoldt και Rheinmetall απώλεσαν περίπου 1% αντίστοιχα. Η Saab έχασε 1,5%.

Σε θετικό έδαφος με επιφυλακτικότητα ολοκλήρωσαν οι ευρωαγορές την πρώτη ημέρα συναλλαγών στην τελευταία εβδομάδα του έτους, παρόλο που ο κλάδος των αμυντικών μετοχών υποχώρησε ελέω της πιθανής σύναψης συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία,

Ειδικότερα, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 ενισχύθηκε 0,09% στις 589,25 μονάδες, καταγράφοντας νέο ιστορικό υψηλό. Με το 2025 να πλησιάζει στο τέλος του ο Stoxx 600 οδεύει για την ισχυρότερη ετήσια επίδοση του από το 2021, με συνολικά κέρδη 16%. Ο Euro Stoxx 50 κέρδισε 0,09% στις 5.751 μονάδες.

Στους επιμέρους δείκτες, ο γερμανικός DAX στην Φρανκφούρτη σημείωσε άνοδο 0,10% στις 24.364 μονάδες, ο γαλλικός CAC 40 ανήλθε με +0,10% στις 8.112 μονάδες και ο βρετανικός FTSE 100 έχασε 0,05% και τις 9.865 μονάδες. Στην περιφέρεια της Ευρωζώνης, ο ιταλικός FTSE MIB στο Μιλάνο αποδυναμώθηκε 0,38% στις 44.436 μονάδες και στην Ισπανία ο IBEX 35 έκλεισε με +0,13% στις 17.195 μονάδες.

Οι μετοχές των αμυντικών εταιρειών σημείωσαν πτώση έπειτα από τις συνομιλίες Τραμπ - Ζελένσκι κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, με τον δείκτη Stoxx Europe Aerospace and Defense να κλείνει με απώλειες 1%.

Η ιταλική Leonardo σημείωσε πτώση 2,5%, ενώ οι γερμανικές Hensoldt και Rheinmetall απώλεσαν περίπου 1% αντίστοιχα. Η σουηδική Saab έχασε 1,5%.

Η γαλλική εταιρεία βιοτεχνολογίας Abivax σημείωσε άλμα 4,4% καθώς επικρατούν φήμες για την εξαγορά της αλλά και αισιοδοξία σχετικά με τις προοπτικές του κύριου προϊόντος της - μιας θεραπείας για την ελκώδη κολίτιδα.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Πόσα χρήματα κέρδισε το 2025 ο Γιάννης Αντετοκούνμπο

IRIS: Τι αλλάζει από 15 Ιανουαρίου - Τα νέα όρια συναλλαγών και τι πρέπει να ξέρουν πολίτες και επιχειρήσεις

Επιστροφή ενοικίου: Τελευταία ευκαιρία για διορθώσεις για το επίδομα του 2025

tags:
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια - Ευρωαγορές
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider