Ευρωαγορές: Νέο ιστορικό υψηλό για Stoxx 600 - Πτώση για τις αμυντικές μετοχές

Η Leonardo σημείωσε πτώση 2,5%, ενώ οι Hensoldt και Rheinmetall απώλεσαν περίπου 1% αντίστοιχα. Η Saab έχασε 1,5%.

Σε θετικό έδαφος με επιφυλακτικότητα ολοκλήρωσαν οι ευρωαγορές την πρώτη ημέρα συναλλαγών στην τελευταία εβδομάδα του έτους, παρόλο που ο κλάδος των αμυντικών μετοχών υποχώρησε ελέω της πιθανής σύναψης συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία,

Ειδικότερα, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 ενισχύθηκε 0,09% στις 589,25 μονάδες, καταγράφοντας νέο ιστορικό υψηλό. Με το 2025 να πλησιάζει στο τέλος του ο Stoxx 600 οδεύει για την ισχυρότερη ετήσια επίδοση του από το 2021, με συνολικά κέρδη 16%. Ο Euro Stoxx 50 κέρδισε 0,09% στις 5.751 μονάδες.

Στους επιμέρους δείκτες, ο γερμανικός DAX στην Φρανκφούρτη σημείωσε άνοδο 0,10% στις 24.364 μονάδες, ο γαλλικός CAC 40 ανήλθε με +0,10% στις 8.112 μονάδες και ο βρετανικός FTSE 100 έχασε 0,05% και τις 9.865 μονάδες. Στην περιφέρεια της Ευρωζώνης, ο ιταλικός FTSE MIB στο Μιλάνο αποδυναμώθηκε 0,38% στις 44.436 μονάδες και στην Ισπανία ο IBEX 35 έκλεισε με +0,13% στις 17.195 μονάδες.

Οι μετοχές των αμυντικών εταιρειών σημείωσαν πτώση έπειτα από τις συνομιλίες Τραμπ - Ζελένσκι κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, με τον δείκτη Stoxx Europe Aerospace and Defense να κλείνει με απώλειες 1%.

Η ιταλική Leonardo σημείωσε πτώση 2,5%, ενώ οι γερμανικές Hensoldt και Rheinmetall απώλεσαν περίπου 1% αντίστοιχα. Η σουηδική Saab έχασε 1,5%.

Η γαλλική εταιρεία βιοτεχνολογίας Abivax σημείωσε άλμα 4,4% καθώς επικρατούν φήμες για την εξαγορά της αλλά και αισιοδοξία σχετικά με τις προοπτικές του κύριου προϊόντος της - μιας θεραπείας για την ελκώδη κολίτιδα.