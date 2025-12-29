Wall Street: Με απώλειες ξεκίνησε η τελευταία εβδομάδα του 2025 - «Βαρίδι» οι μετοχές AI

Η Nvidia υποχώρησε 1,2%, ενώ η Oracle κατέγραψε πτώση 1,3%. Η Tesla σημείωσε απώλειες 3,3%, η Meta έκλεισε στο -0,7%, ενώ η Palantir έχασε 2,4%.

Σε αρνητικό έδαφος ολοκλήρωσαν οι δείκτες της Wall Street την πρώτη ημέρα συναλλαγών της τελευταίας εβδομάδας του έτους, καθώς οι απώλειες που κατέγραψαν οι τεχνολογικές μετοχές, ύστερα από το νέο ιστορικό υψηλό που κατέγραψε ενδοσυνεδριακά ο S&P 500 την Παρασκευή, αποτέλεσαν «βαρίδι».

Πιο συγκεκριμένα, ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones έχασε 0,51% και διαμορφώθηκε στα επίπεδα των 48.461 μονάδων, ενώ ο διευρυμένος S&P 500 διολίσθησε κατά 0,34% στις 6.906 μονάδες. Ο τεχνολογικός δείκτης Nasdaq σημείωσε επίσης απώλειες 0,50% στις 23.474 μονάδες.

Οι μετοχές εταιρειών τεχνητής νοημοσύνης δέχτηκαν πιέσεις. Η Nvidia υποχώρησε 1,2%, ενώ η Oracle κατέγραψε πτώση 1,3%. Η Tesla σημείωσε απώλειες 3,3%, η Meta έκλεισε στο -0,7%, ενώ η Palantir έχασε 2,4%.

Η φετινή χρονιά έχει αποδειχτεί ιδιαίτερα κερδοφόρα για τους δείκτες, αφού ο S&P 500 έχει κερδίσει περισσότερο από 17% μέχρι ώρας φέτος. Ο Dow Jones έχει σημειώσει άνοδο περίπου 14% και βρίσκεται σε τροχιά για την πιο «δυνατή» χρονιά του από το 2021, ενώ ο Nasdaq έχει ξεπεράσει τους υπόλοιπους δείκτες, με άνοδο πάνω από 21% το 2025.

Την Παρασκευή οι δείκτες ολοκλήρωσαν τη μετα-Χριστουγεννιάτικη συνεδρίαση με οριακές απώλειες. Παρόλα αυτά, στη διάρκεια των συναλλαγών, ο S&P 500 ενισχύθηκε έως και 0,2%, αγγίζοντας νέο ρεκόρ στις 6.945,77 μονάδες. Ο Nasdaq υποχώρησε κατά 0,09%, ενώ ο Dow Jones σημείωσε πτώση 0,04%.

Σε εβδομαδιαία βάση, ο S&P 500 κατέγραψε άνοδο 1,4%, σημειώνοντας την τέταρτη ανοδική εβδομάδα στις τελευταίες πέντε. Οι Dow και Nasdaq κινήθηκαν επίσης ανοδικά, με κέρδη άνω του 1% για την εβδομάδα.

Στα επιχειρηματικά νέα, η Intel ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της πώλησης 214,7 εκατομμυρίων κοινών μετοχών της στην Nvidia, υλοποιώντας τη συμφωνία που είχε ανακοινωθεί τον Σεπτέμβριο.

Συγκεκριμένα, οι μετοχές πουλήθηκαν στην τιμή των 23,28 δολαρίων/μετοχή, συνολικού ύψους 5 δισ. δολ. σε μετρητά. Αυτή η συναλλαγή έρχεται καθώς η μετοχή της Intel έχει δείξει αξιοσημείωτη ισχύ, με απόδοση 80% από την αρχή του έτους σύμφωνα με τα στοιχεία της InvestingPro, αν και η τρέχουσα διαπραγμάτευση στα 36,20 δολάρια υποδηλώνει ότι η εταιρεία θεωρείται υπερτιμημένη με βάση τους δείκτες Δίκαιης Αξίας (Fair Value).

Στα «μάκρο» της ημέρας, αύξηση μεγαλύτερη από το αναμενόμενο κατέγραψαν οι επικείμενες πωλήσεις κατοικιών στις ΗΠΑ τον Νοέμβριο, αγγίζοντας υψηλό δύο ετών, καθώς η μικρή βελτίωση των τιμών και των επιτοκίων των στεγαστικών δανείων ενθάρρυνε τους αγοραστές. Ειδικότερα, ο δείκτης επικείμενων πωλήσεων κατοικιών, με βάση τα υπογεγραμμένα συμβόλαια, ενισχύθηκε 3,3% σε σχέση με τον Οκτώβριο στις 79,2 μονάδες.

Στο μεταξύ, σε εξέλιξη βρίσκεται το λεγόμενο «Santa Claus rally», μία ιστορικά ισχυρή περίοδος για τις μετοχές. Σημειώνεται ότι από το 1950 ο S&P 500 καταγράφει κατά μέσο όρο άνοδο άνω του 1% κατά τις τελευταίες πέντε συνεδριάσεις του έτους που φεύγει και τις δύο πρώτες του νέου έτους.

Η εβδομάδα θεωρείται «υποτονική» από πλευράς «μάκρο». Ωστόσο, το βλέμμα των επενδυτών είναι στραμμένο στα πρακτικά της τελευταίας συνεδρίασης της Federal Reserve που θα δημοσιευθούν την Τετάρτη, προσφέροντας μία ακόμη ένδειξη για τις προθέσεις της κεντρικής τράπεζας ενόψει του 2026.