Πούτιν σε Τραμπ: Αλλάζουμε στάση μετά την επίθεση στην προεδρική κατοικία

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν είπε στον Ντόναλντ Τραμπ ότι η Μόσχα θα επανεξετάσει τη θέση της στις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις μετά την επίθεση που λέει ότι εξαπέλυσε η Ουκρανία.

Ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε στον Αμερικανό ομόλογό του Ντόναλντ Τραμπ ότι η Μόσχα θα επανεξετάσει τη θέση της στις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις μετά την επίθεση που λέει ότι εξαπέλυσε η Ουκρανία με μη επανδρωμένα αεροσκάφη σε μια από τις προεδρικές κατοικίες του, ανακοίνωσε το Κρεμλίνο, επιβεβαιώνοντας ουσιαστικά την δήλωση που έκανε ο επικεφαλής της ρωσικής διπλωματίας, Σεργκέι Λαβρόφ.

Η Ουκρανία διαψεύδει τις ανακοινώσεις της Ρωσίας ότι 91 μη επανδρωμένα αεροσκάφη επιτέθηκαν σε μία από τις κατοικίες του Πούτιν στη βόρεια Ρωσία και κατηγορεί τη Μόσχα ότι επιχειρεί να υπονομεύσει τις συνομιλίες.

Ο σύμβουλος εξωτερικής πολιτικής του Κρεμλίνου Γιούρι Ουσακόφ είπε ότι ο Πούτιν και ο Τραμπ μίλησαν τηλεφωνικά και ο Ρώσος πρόεδρος ενημερώθηκε λεπτομερώς από τον Ρεπουμπλικάνο ομόλογό του και τους υψηλόβαθμους συμβούλους του για τις διαπραγματεύσεις με την Ουκρανία.

Ο Τραμπ «σοκαρίστηκε» όταν ο Πούτιν του είπε για την επίθεση στην προεδρική κατοικία, πρόσθεσε. Η Ρωσία σκοπεύει να συνεχίσει να συνεργάζεται με τις ΗΠΑ ώστε να επιτευχθεί ειρήνη, όμως θα επανεξετάσει τη θέση της, τόνισε ο Ουσακόφ.

Για μία «θετική τηλεφωνική συνομιλία» του προέδρου Τραμπ με τον Βλαντίμιρ Πούτιν σχετικά με τον πόλεμο στην Ουκρανία, έκανε λόγο από την πλευρά της η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Καρολάιν Λέβιτ, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Λαβρόφ: Η Ρωσία θα απαντήσει στην επίθεση

Νωρίτερα, ο υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας, Σεργκέι Λαβρόφ, έκανε γνωστή την είδηση, σχολιάζοντας ότι η διαπραγματευτική θέση της Ρωσίας θα αναθεωρηθεί ώστε να ληφθεί υπόψη «η τελική μετάβαση του καθεστώτος του Κιέβου σε μια πολιτική κρατικής τρομοκρατίας», όπως μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Tass.

Την ίδια ώρα, προειδοποίησε ότι η ρωσική πλευρά θα απαντήσει, καθώς έχουν καθοριστεί οι στόχοι και το χρονοδιάγραμμα των αντιποίνων, αλλά επέμεινε ότι η Μόσχα δεν σκοπεύει να αποσυρθεί από τη διαπραγματευτική διαδικασία του ειρηνευτικού σχεδίου. Ο Λαβρόφ επιβεβαίωσε επίσης ότι δεν έχουν ληφθεί πληροφορίες για θύματα ή ζημιές.

Ζελένσκι: «Ένας ακόμη γύρος ψεμάτων»

Από την πλευρά του ο Πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι απέρριψε τις ρωσικές κατηγορίες για την επίθεση, χαρακτηρίζοντάς τις «έναν ακόμη γύρο ψεμάτων».

Ο Ουκρανός πρόεδρος δήλωσε σε δημοσιογράφους μέσω της εφαρμογής WhatsApp, ότι με τέτοιες δηλώσεις, η Ρωσία προσπαθεί να υπονομεύσει την πρόοδο που έχει επιτευχθεί στις ειρηνευτικές συνομιλίες Ουκρανίας-ΗΠΑ και ότι η Μόσχα προετοιμάζει το έδαφος για να χτυπήσει ουκρανικά κυβερνητικά κτίρια στο Κίεβο.

Ο Ζελένσκι κάλεσε τον Πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να αντιδράσει ανάλογα στις ρωσικές απειλές.

Russia is at it again, using dangerous statements to undermine all achievements of our shared diplomatic efforts with President Trump's team. We keep working together to bring peace closer.



This alleged "residence strike" story is a complete fabrication intended to justify… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 29, 2025

Ακολουθεί ολόκληρη η δήλωση Ζελένσκι:

«Άλλο ένα ψέμα από τη Ρωσία. Φυσικά, χθες είχαμε συνάντηση με τον Τραμπ. Και φυσικά, για τους Ρώσους, αν δεν υπάρχει σκάνδαλο μεταξύ μας και της Αμερικής και αν σημειώνεται πρόοδος, για αυτούς αυτό είναι αποτυχία. Επειδή δεν θέλουν να τελειώσει αυτός ο πόλεμος.

Μπορούν να τον τερματίσουν μόνο αν ασκηθεί πίεση επάνω τους. Είμαι βέβαιος ότι αναζητούσαν αφορμές για κάτι τέτοιο. Για να είμαι ειλικρινής, ήδη από χθες περίμενα κάποια ρητορική. Όπως βλέπετε, όμως, προχωρούν ακόμη πιο πέρα. Τώρα, με τους ισχυρισμούς ότι δήθεν δέχθηκαν επιθέσεις κάποιες από τις κατοικίες τους, απλώς προετοιμάζουν —είμαι βέβαιος— το έδαφος για πλήγματα, πιθανότατα στην πρωτεύουσα και πιθανότατα σε κυβερνητικά κτίρια.

Το έχουμε ξαναζήσει αυτό τον Σεπτέμβριο, όταν υπήρξε πυραυλικό πλήγμα κατά του Υπουργικού Συμβουλίου της Ουκρανίας, όπως θυμάστε. Γι’ αυτό όλοι πρέπει να βρίσκονται σε επιφυλακή, απολύτως όλοι. Μπορεί να εξαπολυθεί πλήγμα στην πρωτεύουσα. Ιδίως από τη στιγμή που αυτό το άτομο – αν μπορεί κανείς να το αποκαλέσει έτσι – δήλωσε ότι θα επιλέξει τους κατάλληλους στόχους, κάτι που συνιστά ξεκάθαρη απειλή.

Πιστεύω ότι σήμερα, ουσιαστικά, ο πρόεδρος Τραμπ, η ομάδα του και οι Ευρωπαίοι πρέπει να εμπλακούν και να κάνουν την απαραίτητη δουλειά με εκείνους που μόλις χθες έλεγαν ότι πραγματικά θέλουν να τερματίσουν τον πόλεμο».