ΗΠΑ: Σε υψηλό 2 ετών οι επικείμενες πωλήσεις κατοικιών τον Νοέμβριο

Ο δείκτης επικείμενων πωλήσεων κατοικιών, με βάση τα υπογεγραμμένα συμβόλαια, ενισχύθηκε 3,3% σε σχέση με τον Οκτώβριο στις 79,2 μονάδες.

Αύξηση μεγαλύτερη από το αναμενόμενο κατέγραψαν οι επικείμενες πωλήσεις κατοικιών στις ΗΠΑ τον Νοέμβριο, αγγίζοντας υψηλό δύο ετών, καθώς η μικρή βελτίωση των τιμών και των επιτοκίων των στεγαστικών δανείων ενθάρρυνε τους αγοραστές.

Ειδικότερα, η Εθνική Ένωση Μεσιτών (NAR) ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι ο δείκτης επικείμενων πωλήσεων κατοικιών, με βάση τα υπογεγραμμένα συμβόλαια, ενισχύθηκε 3,3% σε σχέση με τον Οκτώβριο στις 79,2 μονάδες.

Αναλυτές που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση του Reuters προέβλεπαν ότι ο δείκτης θα σημειώσει κέρδη 1%. Τον Οκτώβριο ο δείκτης είχε καταγράψει άνοδο 1,9%.

