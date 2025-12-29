Νέο ρεκόρ για τον χαλκό: Μία ανάσα από τα 13.000 δολάρια - Προς άλμα 16ετίας

Το κρίσιμο μέταλλο για ΑΠΕ και δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας κερδίζει έως και 6,6% - στα μεγαλύτερα ενδοημερήσια κέρδη του από το 2022 - στα 12.960 δολάρια ανά τόνο

Σε νέο ρεκόρ μία ανάσα από τα 13.000 δολάρια ανά τόνο εκτοξεύεται ο χαλκός επεκτείνοντας το εκπληκτικό ράλι του στα τέλη του 2025 που τροφοδοτήθηκε από ανησυχίες για περιορισμένη προσφορά.

Το πολύτιμο μέταλλο, που είναι κρίσιμο για τις ΑΠΕ και τα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας, σημείωσε άνοδο έως και 6,6% - στα μεγαλύτερα ενδοημερήσια κέρδη του από το 2022 - στα 12.960 δολάρια ανά τόνο στο Χρηματιστήριο Μετάλλων του Λονδίνου, καθώς οι συναλλαγές ξανάρχισαν μετά από δύο ημέρες αργίας λόγω Χριστουγέννων στη Βρετανία.

Το άλμα έρχεται σε μία εξαιρετική χρονιά για τον χαλκό, ο οποίος οδεύει προς την καλύτερη επίδοσή του από το 2009, με ώθηση από τις σημαντικές έκτακτες διακοπές λειτουργίας ορυχείων, την αβεβαιότητα σχετικά με τις εμπορικές πολιτικές του Ντόναλντ Τραμπ και την πρωτοφανή πίεση στα χυτήρια διεθνώς.

Τα κέρδη ξεπερνούν το 15% τον Δεκέμβριο, καθώς οι επενδυτές στοιχηματίζουν ότι η πιθανή επέκταση των δασμών εισαγωγής από τις ΗΠΑ θα αναγκάσει τους αγοραστές σε άλλες χώρες να πληρώνουν περισσότερα.

Ωστόσο, ορισμένοι αναλυτές έχουν προειδοποιήσει ότι οι τιμές έχουν «φουσκώσει» υπερβολικά, ειδικά καθώς η χρήση εξασθενεί στην Κίνα, τον κορυφαίο καταναλωτή χαλκού.

«Εξακολουθεί να φαίνεται ότι όλα έχουν να κάνουν με τις προσδοκίες», τόνισε ο Γου Κουντζίν, επικεφαλής έρευνας βασικών μετάλλων στην Minmetals Futures.

Ορισμένα εργοστάσια κατασκευής στην Κίνα - τα οποία αγοράζουν χαλκό και είναι ευαίσθητα στις τιμές - έχουν μειώσει την παραγωγή ή ακόμη και έχουν σταματήσει εσχάτως, συμπλήρωσε.