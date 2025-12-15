Κέρδη 1% για το χρυσό και 3% για το ασήμι

Το ασήμι κερδίζει άνω του 3% στα 63,85 δολάρια ανά ουγγιά, καλύπτοντας την πτώση της Παρασκευής, όταν μάλιστα είχε αρχικά καταγράψει ιστορικό υψηλό στα 64,65 δολάρια.

Άνοδο 1% σημειώνει ο χρυσός τη Δευτέρα, παραμένοντας κοντά στο υψηλό επτά εβδομάδων που κατέγραψε την Παρασκευή, υποστηριζόμενος από το ασθενέστερο δολάριο, τις προσδοκίες για μειώσεις επιτοκίων και τις αγορές ασφαλών καταφυγίων λόγω γεωπολιτικών εντάσεων. Την ίδια ώρα το ασήμι «ρεφάρει» τις απώλειες που σημείωσε την Παρασκευή, αλλά διατηρείται κάτω από το ρεκόρ που σημείωσε στην συγκεκριμένη συνεδρίαση.

Συγκεκριμένα ο χρυσός spot κερδίζει 1% στα 4.343,53 δολάρια, πλησιάζοντας στο υψηλότερο επίπεδο από τις 21 Οκτωβρίου την Παρασκευή.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης χρυσού των ΗΠΑ αυξάνονται 1,16% στα 4.378,50 δολάρια ανά ουγγιά.

Το ασήμι κερδίζει άνω του 3% στα 63,85 δολάρια ανά ουγγιά, καλύπτοντας την πτώση της Παρασκευής, όταν μάλιστα είχε αρχικά καταγράψει ιστορικό υψηλό στα 64,65 δολάρια.

Το ασήμι όχι απλά συναγωνίζεται τον χρυσό, αλλά τον έχει ξεπεράσει. Το «μέταλλο του Διαβόλου», όπως αποκαλείται λόγω της μεγάλης του μεταβλητότητας, έχει υπερδιπλασιαστεί σε αξία από την αρχή του έτους, καταγράφοντας αλλεπάλληλα ρεκόρ. Πλέον καταγράφει άνοδο άνω του 110% για το 2025 - πολύ πιο πάνω από το ράλι που έχει οδηγήσει τον χρυσό σε άνοδο άνω του 60%.

Ένας συνδυασμός παραγόντων ενισχύει το ασήμι, όπως το αποδυναμωμένο δολάριο, η πολιτική των δασμών, οι ελλείψεις στην προσφορά, αλλά και οι μειώσεις των επιτοκίων. Οι αναλυτές βλέπουν το δολάριο να υποχωρεί περαιτέρω, ωθώντας τον άργυρο - κλασικό ασφαλές καταφύγιο - ακόμη υψηλότερα.

Το δολάριο κυμαίνεται κοντά στο χαμηλότερο επίπεδο δύο μηνών που σημειώθηκε την περασμένη εβδομάδα, καθιστώντας τον χρυσό σε τιμή δολαρίου πιο προσιτό για τους αγοραστές του εξωτερικού, ενώ οι αποδόσεις των 10ετών ομολόγων αναφοράς του αμερικανικού δημοσίου μειώθηκαν.

«Η ισχυρότερη ζήτηση από τους επενδυτές και οι τρεις μήνες ισχυρής ζήτησης από τις κεντρικές τράπεζες, καθώς και οι επενδυτές που αρχίζουν να αναμένουν ακόμη χαμηλότερα επιτόκια το 2026», υποστηρίζουν όλα τον χρυσό, δήλωσε ο αναλυτής της UBS, Τζιοβάνι Σταουνόβο.

Η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ προέβη την περασμένη εβδομάδα σε μείωση των επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης, με την περαιτέρω χαλάρωση να εξαρτάται από την αγορά εργασίας και τα επίπεδα πληθωρισμού.

Οι αγορές προβλέπουν επί του παρόντος δύο μειώσεις επιτοκίων στις ΗΠΑ τον επόμενο χρόνο, με τους επενδυτές να εξετάζουν την έκθεση μισθοδοσίας των ΗΠΑ εκτός γεωργίας αυτής της εβδομάδας για περαιτέρω ενδείξεις σχετικά με τη νομισματική πολιτική.

Στο γεωπολιτικό μέτωπο, η κεντρική τράπεζα της Ρωσίας δήλωσε την Παρασκευή ότι τα σχέδια της Ευρωπαϊκής Ένωσης να χρησιμοποιήσει ρωσικά περιουσιακά στοιχεία για την παροχή δανείου στην Ουκρανία είναι παράνομα και ότι επιφυλάσσεται του δικαιώματος να χρησιμοποιήσει όλα τα διαθέσιμα μέσα για να προστατεύσει τα συμφέροντά της.

Στα άλλα πολύτιμα μέταλλα, η τιμή spot της πλατίνας αυξήθηκε 1% στα 1.762,76 δολάρια, ενώ το παλλάδιο κέρδισε 2% στα 1.524,68 δολάρια ανά ουγγιά.