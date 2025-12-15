To smart #2 ξεκινά δοκιμές στη νέα ηλεκτρική πλατφόρμα ECA

Το αμιγώς ηλεκτρικό smart #2 εισέρχεται στη φάση εντατικών δοκιμών πραγματικών συνθηκών πάνω στη νέα πλατφόρμα Electric Compact Architecture.

Η smart επιταχύνει την επιστροφή του εμβληματικού της αυτοκινήτου πόλης, καθώς το αμιγώς ηλεκτρικό smart #2 εισέρχεται στη φάση εντατικών δοκιμών πραγματικών συνθηκών πάνω στη νέα πλατφόρμα Electric Compact Architecture.

Το νέο smart #2 θα διατηρήσει βασικά χαρακτηριστικά του DNA του fortwo, όπως τη διάταξη δύο θυρών και δύο θέσεων, την πισωκίνηση και τη χαρακτηριστική θέση των τροχών στις άκρες του αμαξώματος. Το εσωτερικό και το εξωτερικό έχουν επανασχεδιαστεί πλήρως από την ομάδα σχεδίασης της Mercedes, προσδίδοντας στο μοντέλο μια σύγχρονη, ξεκάθαρα διαφοροποιημένη ταυτότητα.

Σε δοκιμαστικό κέντρο στην Κίνα, οι μηχανικοί εστιάζουν στη ρύθμιση της ανάρτησης και του χειρισμού για μέγιστη ευελιξία στην πόλη, στον έλεγχο της δομικής ακαμψίας και στη βελτιστοποίηση του συστήματος πέδησης. Ταυτόχρονα, σε άλλες τοποθεσίες δοκιμών, πραγματοποιούνται έλεγχοι παθητικής ασφάλειας, αντοχής της ανάρτησης, απόδοσης της μπαταρίας, λειτουργίας των συστημάτων λογισμικού και αποδοτικότητας του κλιματισμού σε διαφορετικές κλιματολογικές συνθήκες. Όλες αυτές οι διαδικασίες αποτελούν κρίσιμα βήματα προετοιμασίας για την επόμενη φάση εξέλιξης του μοντέλου και, τελικά, για τη μετάβασή του στην παραγωγή.

Το αμιγώς ηλεκτρικό smart #2 αναμένεται να πραγματοποιήσει την παγκόσμια πρεμιέρα του στα τέλη του 2026.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ