Στην... στρατόσφαιρα η τιμή του χαλκού: Ράλι 36% το 2025 - Τι προβλέπουν οι αναλυτές

Το 2025 αποτέλεσε χρονιά - ορόσημο για τον χαλκό που «χτύπησε» πολλαπλά ιστορικά υψηλά, τροφοδοτούμενα από τις διαταραχές στην παγκόσμια αλυσίδα εφοδιασμού καθώς και από τους φόβους για τους δασμούς των ΗΠΑ οι οποίοι έχουν οδηγήσει σε δραματική αύξηση της ζήτησης, με τους ειδικούς να εκτιμούν πως το ράλι πρόκειται να συνεχιστεί και το 2026.

Οι αναλυτές της Citi αναμένουν ότι οι τιμές του πολύτιμου μετάλλου θα εκτοξευθούν λόγω της ισχυρότερης ζήτησης που καθοδηγείται από τους τομείς της ενέργειας και της τεχνητής νοημοσύνης. Η ηλεκτροδότηση, η επέκταση του δικτύου ρεύματος και η κατασκευή κέντρων δεδομένων απαιτούν μεγάλες ποσότητες χαλκού για καλωδιώσεις, μεταφορά ενέργειας και υποδομές ψύξης.

Σύμφωνα με την Citi, τα ελλείμματα χαλκού λόγω της περιορισμένης προσφοράς των ορυχείων και η μαζική «αποθήκευση» του πολύτιμου μετάλλου στις ΗΠΑ αναμένεται να συμβάλουν στις αυξήσεις των τιμών: «Αναμένουμε ότι οι ΗΠΑ θα μονοπωλήσουν όσον αφορά την αποθήκευση των παγκόσμιων αποθεμάτων χαλκού και θα συμβάλλουν στην ανοδική του πορεία» επεσήμαναν όπως αναφέρει το CNBC.

Η χρηματιστηριακή εταιρεία προβλέπει ότι ο χαλκός θα φτάσει τα 13.000 δολάρια ανά τόνο στις αρχές του 2026 και ακόμη και τα 15.000 δολάρια μέχρι το δεύτερο τρίμηνο του επόμενου έτους. Ομοίως, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Avatar Commodities, Άντριου Γκλας προβλέπει ότι οι τιμές του χαλκού θα «πετάξουν» μέχρι... την στρατόσφαιρα, ειδικά καθώς η αποθήκευση στις ΗΠΑ συνεχίζει να διαβρώνει τη διεθνή διαθεσιμότητα.

Το τρέχον ράλι αντανακλά μια «εξαιρετικά ακανόνιστη στρέβλωση», η οποία οφείλεται κυρίως στην αύξηση των δασμών και όχι στα παραδοσιακά θεμελιώδη στοιχεία προσφοράς-ζήτησης, υπογράμμισε, προσθέτοντας ότι η ζήτηση χαλκού από την Κίνα έχει απογοητεύσει τους τελευταίους μήνες. Η τιμή του κόκκινου μετάλλου στην αγορά σποτ, που θεωρείται κορυφαίος δείκτης για την υγεία της παγκόσμιας οικονομίας, έφτασε νέο ρεκόρ την Παρασκευή στα 11.816 δολάρια ανά τόνο στο Χρηματιστήριο Μετάλλων του Λονδίνου.

Η τιμή σποτ του χαλκού στο LME, που θεωρείται το παγκόσμιο σημείο αναφοράς, έχει εκτοξευθεί περίπου 36% μέχρι στιγμής φέτος και μετρά ράλι 9% τον τελευταίο μήνα. Το τελευταίο σκέλος του άλματος έχει ενισχυθεί από ανησυχίες για τους δασμούς, τόνισαν διεθνείς οικονομολόγοι στο CNBC, με ανησυχίες ότι η Ουάσινγκτον θα μπορούσε να επιβάλει φόρους στις εισαγωγές εξευγενισμένου χαλκού από το 2027, οδηγώντας σε αύξηση της ζήτησης.