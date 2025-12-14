Το «μέταλλο του διαβόλου» σαρώνει τις αγορές - Αναλυτές βλέπουν το ασήμι στα 100 δολάρια

Ο άργυρος ξεπέρασε φέτος τον χρυσό, με άνοδο άνω του 110%. Αδύναμο δολάριο, δασμοί, ελλείψεις προσφοράς και αυξανόμενη βιομηχανική ζήτηση τροφοδοτούν το ράλι, ενισχύοντας σενάρια για τιμές ακόμη και 100 δολαρίων μέσα στο 2026.

Το ασήμι όχι απλά συναγωνίζεται τον χρυσό, αλλά τον έχει ξεπεράσει. Το «μέταλλο του Διαβόλου», όπως αποκαλείται λόγω της μεγάλης του μεταβλητότητας, έχει υπερδιπλασιαστεί σε αξία από την αρχή του έτους, καταγράφοντας αλλεπάλληλα ρεκόρ. Πλέον καταγράφει άνοδο άνω του 110% για το 2025 - πολύ πιο πάνω από το ράλι που έχει οδηγήσει τον χρυσό σε άνοδο άνω του 60%.

Ένας συνδυασμός παραγόντων ενισχύει το ασήμι, όπως το αποδυναμωμένο δολάριο, η πολιτική των δασμών, οι ελλείψεις στην προσφορά, αλλά και οι μειώσεις των επιτοκίων. Οι αναλυτές βλέπουν το δολάριο να υποχωρεί περαιτέρω, ωθώντας τον άργυρο - κλασικό ασφαλές καταφύγιο - ακόμη υψηλότερα.

«Οι τιμές των πολύτιμων μετάλλων ανεβαίνουν ως ένα είδος αντιστάθμισης», είπε ο Μάικλ Φαρ της επενδυτικής εταιρείας Farr, Miller and Washington με έδρα την Ουάσιγκτον.

Αποδυνάμωση του δολαρίου και το «στοίχημα υποτίμησης»

Η εξασθένηση του δολαρίου - το οποίο έχει υποτιμηθεί περίπου 8,5% από την αρχή του έτους - αποτελεί μεγάλο μέρος της εικόνας. Η πτώση συνέβη κυρίως το πρώτο μισό του έτους, μετά την επιβολή από την κυβέρνηση Τραμπ υψηλών δασμών σε εμπορικούς συμμάχους και ανταγωνιστές, μειώνοντας την ελκυστικότητα των ΗΠΑ ως αξιόπιστου εμπορικού και επενδυτικού προορισμού. Ταυτόχρονα, η αύξηση του αμερικανικού χρέους και οι επίμονες ανησυχίες για τον πληθωρισμό αποδυνάμωσαν περαιτέρω το δολάριο.

Η υποτίμηση του δολαρίου έχει στρέψει τους επενδυτές σε άλλες κατηγορίες ενεργητικού, όπως ο χρυσός και ο άργυρος, επειδή το δολάριο δεν θεωρείται πλέον τόσο ασφαλές όσο παλιά, ανέφερε στο CNBC o Κόλαμορ Κρόκερ της New Century Advisers.

Την ίδια στιγμή, τα χαμηλότερα επιτόκια καθιστούν το νόμισμα λιγότερο ελκυστικό, καθώς μειώνεται η απόδοση των περιουσιακών στοιχείων σε αυτό.

Ο παράγοντας των δασμών

Παραδοσιακά, το ασήμι είναι πιο ευμετάβλητο από τον χρυσό και πιο ευαίσθητο σε αλλαγές πολιτικής. Τα πρόσφατα γεγονότα το επιβεβαιώνουν. Οι ανησυχίες εντάθηκαν μετά την προσθήκη του αργύρου στη λίστα κρίσιμων ορυκτών της U.S. Geological Survey, μαζί με χαλκό, μόλυβδο και άλλα σπάνια μέταλλα.

Η προσθήκη στη λίστα μπορεί να σηματοδοτήσει επερχόμενους δασμούς, και πολλοί επενδυτές αντέδρασαν ωθώντας την τιμή του πολύτιμου μετάλλου υψηλότερα. Ο φόβος νέων δασμών έχει επίσης ωθήσει εμπόρους μετάλλων να μεταφέρουν ασήμι στις ΗΠΑ και εκτός Λονδίνου ή Σαγκάης, ώστε να προλάβουν ενδεχόμενους νέους φόρους.

Αύξηση της ζήτησης και συμπίεση της προσφοράς

Η αβεβαιότητα των δασμών και η αδυναμία του δολαρίου συμπίπτουν με μια μακροχρόνια έλλειψη αργύρου. Σύμφωνα με το Silver Institute, η βιομηχανική ζήτηση έχει αυξηθεί περίπου 18% τα τελευταία τέσσερα χρόνια, εν μέρει λόγω της Ινδίας - που είναι πλέον η δεύτερη μεγαλύτερη αγορά επενδύσεων σε ασήμι παγκοσμίως.

Το ασήμι θεωρείται παραδοσιακά ως το «χρυσάφι του φτωχού», σημείωσε ο Χίρεν Τσαντάρια της Monetary Metals. Με την τιμή του χρυσού να έχει εκτοξευθεί, πολλά νοικοκυριά και μικρότεροι επενδυτές στρέφονται στο ασήμι ως πιο οικονομικό ενεργητικό αποθήκευσης αξίας.

Η κεντρική τράπεζα της Ινδίας ενίσχυσε τη ζήτηση επιτρέποντας ρυθμιζόμενα δάνεια με ενέχυρο ασήμι, ενώ τα ETFs αργύρου έχουν σχεδόν διπλασιάσει την αξία τους στη χώρα από το 2023.

Σε επίπεδο προσφοράς, η φετινή παραγωγή των ορυχείων υπολογίζεται σε περίπου 813 εκατ. ουγγιές, ελαφρώς χαμηλότερα από το 2021. Τα ορυχεία χρειάζονται χρόνια για να αναπτυχθούν, γεγονός που θέτει πλαφόν στην αύξηση της προσφοράς.

Βιομηχανική ζήτηση

Η τεχνολογική μετάβαση των τελευταίων πέντε ετών αυξάνει ακόμη περισσότερο τη ζήτηση. Σε αντίθεση με τον χρυσό, το ασήμι έχει πολλές βιομηχανικές χρήσεις: είναι κορυφαίος αγωγός ηλεκτρισμού και θερμότητας. Χρησιμοποιείται σε ηλεκτρικά οχήματα, μπαταρίες, ηλιακά πάνελ και ημιαγωγούς τεχνητής νοημοσύνης.

Αυτό έχει εκτοξεύσει τις μετοχές των εταιρειών εξόρυξης: η Wheaton Precious Metals έχει ανέβει περίπου 85% φέτος, η Fresnillo κατά 365%, ενώ η Pan-American Silver 105%.

Στα 100 δολάρια το ασήμι;

Ο Πολ Γουίλιαμς από την Solomon Global είχε προβλέψει πρώτη φορά τον Οκτώβριο ότι ο άργυρος μπορεί να ανέβει ακόμη και στα 100 δολάρια έως τα τέλη του 2026. «Με το ασήμι τώρα πάνω από τα 60 δολάρια, αυξημένο περίπου 25% μόνο το Δεκέμβριο μέχρι τώρα, η πορεία προς την άνοδο είναι περισσότερο από ισχυρή».

Η ανισορροπία προσφοράς και ζήτησης συνεχίζει να ενισχύει την τιμή του ασημιού, ενώ τα μακροπρόθεσμα θεμελιώδη μεγέθη που στηρίζουν το πολύτιμο μέταλλο ενδυναμώνονται ολοένα και περισσότερο. Οποιαδήποτε διόρθωση είναι πιθανό να αποτελεί προσωρινή παύση παρά αλλαγή τάσης, δεδομένης της δομικής στενότητας της αγοράς.

Αισιόδοξος για τον άργυρο εμφανίζεται και ο Φίλιπ Γκίτζσελς, επικεφαλής στρατηγικής της BNP Paribas Fortis. «Όταν η υποτίμηση, τα ελλείμματα και μια νέα βιομηχανική επανάσταση συναντιούνται, τότε συμβαίνει μαγεία στις αγορές», δήλωσε στο CNBC. «Αυτό είναι, εν συντομία, η ιστορία του αργύρου το 2025».

Ωστόσο, προέβλεψε μεταβλητότητα, καθώς ρευστοποιήσεις κερδών μπορεί να προκαλέσουν «βίαιες πτωτικές κινήσεις» πριν το μέταλλο αγγίξει τα 100 δολάρια ανά ουγγιά. «Είχαμε ήδη υποστηρίξει εδώ και καιρό… ότι αυτή η “ωραία κοιμωμένη” των εμπορευμάτων, η οποία βρίσκονταν σε έλλειμμα για αρκετά χρόνια, θα ξυπνούσε τελικά και θα διπλασίαζε την τιμή των 50 δολαρίων που ίσχυε επί πολλές δεκαετίες», είπε. «Είναι σαφές ότι βρισκόμαστε τώρα σε μια διαρθρωτική ανοδική αγορά, η οποία θα μπορούσε να μας οδηγήσει σε τριψήφιες τιμές μέσα στο 2026… Αυτό δεν είναι το τέλος, αλλά η αρχή μιας πολύ ενδιαφέρουσας ιστορίας».

Παρά την ιστορική χρονιά για το ασήμι, η Wall Street έχει προειδοποιήσει ότι ο χρυσός μπορεί να παραμένει πιο ασφαλής επένδυση. Η Goldman Sachs έγραψε τον Οκτώβριο ότι αναμένει το ασήμι να παρουσιάσει «περισσότερη μεταβλητότητα και πτωτικό κίνδυνο», ενώ ο χρυσός παραμένει πιο πρακτική επένδυση, καθώς υποστηρίζεται από τη ζήτηση των κεντρικών τραπεζών και είναι πιο σπάνιος πόρος.

Πώς να επενδύσει κανείς σε ασήμι

Όσοι επιθυμούν να επενδύσουν σε ασήμι έχουν επιλογές πέρα από την κατοχή φυσικών νομισμάτων ή ράβδων, τα οποία συνεπάγονται υψηλό κόστος φύλαξης ή ασφάλισης. Υπάρχει η επιλογή ενός ETC, ενός εισηγμένου προϊόντος που έχει σχεδιαστεί ώστε να παρακολουθεί την απόδοση του αργύρου και να τη μεταφέρει στους επενδυτές, αφαιρώντας το κόστος λειτουργίας.

Οι επενδυτές μπορούν επίσης να εξετάσουν την αγορά μετοχών εταιρειών εξόρυξης αργύρου, καθώς αυτές πιθανότατα θα έχουν πολλαπλασιαστική έκθεση στην τιμή του μετάλλου: τα υψηλά σταθερά τους κόστη σημαίνουν ότι τα κέρδη και οι ταμειακές ροές και πιθανώς τα μερίσματα, μπορούν να αυξηθούν ταχύτερα από την τιμή του αργύρου, αλλά μπορούν και να μειωθούν ταχύτερα εάν η τιμή πέσει.

Υπάρχουν και τα παθητικά funds, όπως τα Global X Silver Miners ETF και iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF, τα οποία έχουν σχεδιαστεί ώστε να παρακολουθούν και να αποδίδουν την απόδοση ενός καλαθιού μετοχών εταιρειών εξόρυξης αργύρου από όλο τον κόσμο.

