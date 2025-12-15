Οι ΗΠΑ έχουν εισπράξει πάνω από 200 δισ. δολάρια από δασμούς το 2025

Το ποσό των 200 δισ. δολαρίων αφορά μόνο τους νέους δασμούς και όχι τους δασμούς που επιβλήθηκαν κατά την πρώτη θητεία του Τραμπ στον Λευκό Οίκο.

Οι ΗΠΑ έχουν συγκεντρώσει πάνω από 200 δισ. δολάρια από την αρχή του 2025, ως αποτέλεσμα των δασμών που επέβαλε ο Τραμπ, σύμφωνα με στοιχεία της Υπηρεσίας Τελωνείων και Προστασίας των Συνόρων (Customs and Border Protection - CBP).

«Μεταξύ 20 Ιανουαρίου και 15 Δεκεμβρίου 2025, η υπηρεσία εισέπραξε περισσότερα από 200 δισ. δολάρια σε δασμούς χάρη σε περισσότερες από 40 εκτελεστικές διαταγές που τέθηκαν σε εφαρμογή από την κυβέρνηση του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ», ανέφερε η CBP.

Σημειωτέον ότι, ο υπολογισμός αυτός έγινε ενώ το Ανώτατο δικαστήριο αναμένεται να κρίνει εάν οι δασμοί είναι παράνομοι.

Νωρίτερα φέτος, ο Τραμπ επέβαλε μονομερώς, χωρίς την έγκριση του Κογκρέσου, αυτό που ο ίδιος αποκαλεί αμοιβαίους δασμούς στις εισαγωγές από τις περισσότερες χώρες του κόσμου. Επίσης, επέβαλε «δασμούς στην φαιντανύλη» από τον Καναδά, την Κίνα και το Μεξικό, ως αντίποινα για την αποτυχία των χωρών να ανακόψουν τη ροή του θανατηφόρου ναρκωτικού στις ΗΠΑ.

Οι εισπράξεις των δασμών μειώθηκαν για πρώτη φορά τον Νοέμβριο, όταν η κυβέρνηση των ΗΠΑ εισέπραξε 30,75 δισ. δολάρια, έναντι 31,15 δισ. δολάρια τον Οκτώβριο. Η πτώση αυτή οφείλεται στην επιβράδυνση των μεταφορών εμπορευμάτων προς τις ΗΠΑ λόγω των δασμών και στον περιορισμό ορισμένων δασμών από τον Τραμπ.

Εάν το Ανώτατο Δικαστήριο κρίνει ότι οι νέοι δασμοί του Τραμπ είναι παράνομοι, είναι πιθανό το δικαστήριο να αποφασίσει ότι οι εταιρείες που έχουν καταβάλει τους δασμούς μέχρι στιγμής έχουν δικαίωμα επιστροφής χρημάτων.